Huda ura na slovenskih cestah: preverite, kje so zastoji

Soboto v prometu zaznamujejo številni zastoji. Na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici se čas vožnje po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za približno 20 minut, približno dvakrat daljša zamuda je na koncu podravske avtoceste pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so tudi na nekaterih regionalnih in lokalnih cestah.