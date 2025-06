To je pritožba, s katero dosežete rezultate in pravico

Vsakdo se lahko znajde v situaciji, ko prejme odločbo ali pogodbo, s katero se ne strinja. Takrat je ključno, da pravočasno ukrepa in vloži pritožbo, v kateri jasno izrazi razloge za nestrinjanje. Pritožbe so mogoče na različne institucije. V primeru kršitev pravic na delovnem mestu, se lahko obrnete na delodajalca, v primeru nezadovoljstva z izdelkom pa na trgovca, kjer ste opravili nakup.

Pravna pomoč pri pripravi pritožbe

Pravna pomoč pri pritožbi je izjemno koristna, saj vam lahko zagotovi strokovno podporo in povečanje možnosti za uspeh. S tem ne le povečate možnosti za pozitiven izid, temveč tudi prihranite čas in si prihranite marsikatero skrb. Strokovnjaki, kot je ekipa Pravnik na dlani, prevzamejo pripravo dokumenta in poskrbijo, da bo vaša pritožba vsebovala vse potrebne elemente in pravno veljavne utemeljitve.

Pomembno je tudi, da ne odlašate. V večini postopkov je rok za vložitev pritožbe omejen – pogosto na zgolj 15 dni. Če ta rok zamudite, možnosti za uveljavljanje vaših pravic ni več.

Torej ne odlašajte. Ko naletite na situacijo, kjer je rešitev pritožba, se hitro obrnite na Pravnika na dlani. Pravni nasvet še nikoli ni bil dostopnejši – pokličite 01 280 8000 ali uredite rezervacijo termina na naši spletni strani.

Pritožba na ZZZS

Zdravstvene storitve so del našega vsakdana. Od zdravnika in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko prejmete različne odločbe. Pritožba na ZZZS oz. pritožba imenovanemu zdravniku ZZZS mora biti oddana v roku petih delovnih dni od vročitve odločbe. Zdravstvena komisija mora nanjo odgovoriti v osmih dneh. Pri pisanju pritožbe bodite specifični glede časa in okoliščin. Ne pozabite pa tudi na kopije vseh relevantnih dokumentov.

Pritožba na ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prav tako ponuja kar nekaj situacij, ko se lahko pritožite. Pri pripravi pritožbe je ključno sestaviti ugovor tako, da izpostavite, v čem je po vaši presoji mnenje komisije zmotno. Navedite zakonodajo ali predpise, ki podpirajo vašo pritožbo, in opredelite, kaj pričakujete od ZPIZ kot rešitev svoje pritožbe. Dodatno vam predlagamo, da se v tovrstnih primerih posvetujete z izkušenim pravnikom, ki vam bo podal korektno pravno mnenje.

Pritožba na CSD

Pritožbo na Center za socialno delo (CSD) lahko naslovite v primerih, ko menite, da so bile vaše pravice v postopku odločanja o socialnovarstvenih pravicah kršene. Vložite jo lahko tudi kadar niste zadovoljni z odločitvijo CSD glede dodelitve socialnih pravic, kot so socialna pomoč, otroški dodatki, subvencije za vrtec, skrbništvo, rejništvo ali druge socialne storitve. Pritožba na CSD se lahko praviloma vloži v roku petnajst dni od vročitve odločbe oz. sklepa, če ni z zakonom oz. v pravnem pouku določeno drugače. O pritožbi nato odloča drugostopenjski organ, to je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pritožba na šolo zaradi nepravilnosti pri ocenjevanju

Če kot učenec ali starš menite, da je bila pri ocenjevanju znanja storjena krivica ali da postopek ocenjevanja ni bil v skladu s pravili, imate možnost pritožbe na šolo. V osnovnih in srednjih šolah lahko učenec oziroma njegov starš v roku treh dni po prejemu ocene vloži zahtevo za ponovno preverjanje znanja, in sicer pisno na naslov šole. Ravnatelj nato določi komisijsko preverjanje znanja. Naslednja stopnja je prijava na šolski inšpektorat.

Struktura uradne pritožbe

Uradna pritožba ima tako kot vsak uraden dopis svojo strukturo, ki ji moramo pri pisanju slediti. Ima značilno obliko glave, jedra in zaključka. Glava vsebuje naše podatke in podatke naslovnika, kamor pošiljamo pritožbo, v desnem kotu pa tudi kraj in datum. To nam ne dela prevelikih preglavic, prav tako ne zaključek. Več spretnosti in znanja potrebujemo pri oblikovanju jedra. Da bo pritožba zares pravilna, učinkovita in da bo padla na plodna tla, mora vsebovati vse elemente. Po naslovu moramo oblikovati besedilo, ki bo jasno in prepričljivo. Sklicevati se moramo na akt oz. dokument, nad katerega se pritožujemo, in vključiti ustrezne dokaze in se nanje sklicevati.

Na spletu je na voljo veliko primerov pritožb, ki lahko pomagajo pri oblikovanju strukture pritožbe, vendar ne morejo pomagati pri izbiri vsebine, saj so pritožbe vedno edinstvene glede na svojo specifično problematiko. V takih situacijah je bolje poiskati pomoč strokovnjaka, npr. Pravnika na dlani.

