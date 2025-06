Ukrajinec Carenko presenetljiv zmagovalec kraljevske etape, zelena majica Norvežanu

Results powered by FirstCycling.com

Dirka Po Sloveniji, potek 4. etape:

Cilj: Ukrajinec Kirilo Carenko (Solution Tech - Vini Fantini) je zmagovalec kraljevske etape 31. slovenske pentlje!

500 m do cilja: Carenku se nasmiha etapna zmaga, skupno vodstvo na dirki pa napada Norvežan Anders Halland Johannessen. Avstrijec Felix Grossschartner poskuša slediti Johannessenu, Omrzel se ne more boriti z najboljšimi.

1 km do cilja: 24-letni Ukrajinec Kiril Carenko se vozi zmago naproti, svoji tretji med profesionalci. V skupini favoritov je pospešil Norvežan Johannessen, Omrzel ne more slediti.

1,5 km do cilja: Ukrajinec se drži odlično, v glavnini so za nekaj selekcije poskrbeli Grossshartner, Kulen in Johannessen, pa so se jim nato pridružili tudi Geoghegan Hart, Omrzel, Lopez in Parra.

2 km do cilja: Kirilo Carenko ostaja varno v vodstvu, Castellon pa nima veliko prednosti pred favoriti, ki so pospešili tempo in se otresli tudi nosilca zelene majice Fabia Christena. Švicar se poslavlja od skupnega vodstva na dirki.

2,5 km do cilja: V glavnini so se zganili tudi favoriti, Grossshartner, Lopez, Christen, Omrzel ...

3 km do cilja: Carenko napada etapno zmago, Castellon pa skupno vodstvo na dirki. Kako bodo reagirali favoriti?

4,4 km do cilja: Kirilo Carenko (Solution Tech - Vini Fantini) se je v ospredju otresel Italijana Zoccarata, Castellon še vodi pred glavnino, v kateri se vrstijo novi napadi.

5 km do cilja: Iz glavnine je skočil Jan Castellon, kolesar moštva Caja Rural, favoriti niso reagirali. Medtem vodilno ukrajinsko-italijanski dvojec ohranja dobri dve minuti prednosti.

7 km do cilja: Lidl - Trek (Andrea Bagioli) narekuje tempo v glavnini, ameriška ekipa ima med živimi še štiri kolesarje, vodilna kolesarja imata še 2:15 prednosti. Jakob Omrzel se dobro drži v skupini favoritov.

#TourofSlovenia 🇸🇮



7⃣ km para coronar esta dura subida a Golte



✅ @Eric_Fagundez, @josediazgallego y @m_aparicio23 aguantan en el grupo de favoritos pic.twitter.com/eGkjUT9Lgu — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) June 7, 2025

9 km do cilja: Ukrajinec in Italijan se držita dobro in ohranjata 2:45 prednosti pred glavnino, v kateri se vozita zeleni Christen in mladi slovenski adut Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

10 km do cilja: Carenko in Zoccarato vozita tri minute pred glavnino, ki je ujela Štajnarja.

11 km do cilja: Iz ubežne skupine je izpadel še Bevort, Zoccarato in Carenko ostajata v vodstvu. Glavnino poganja Lidl – Trek oziroma Tim Declercq.

12 km do cilja: Zoccarato, Bevort in Carenko ostajajo štiri minute pred glavnino, Štajnar, Skok in Röber so popustili. Na klancu se tudi glavnina naglo krči.

The peloton is on the final climb. Lidl-Trek is pacing hard, Tao must be the favourite for GC (if Juanpe won't attack him) but let's go, Omrzel!#TourofSlovenia pic.twitter.com/gubodAGP1j — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 7, 2025

14 km do cilja: Vodilna šesterica je začela z vzponom na Golte (I. kategorija, 13,8 km/7,5%), hitro je popustil Mihael Štajnar, s težavo sledi tudi Anže Skok. Na čelu glavnine so se vendarle nabrale ekipe Bahrain Victorious, Euskatel – Euskadi in nazadnje tudi Lidl – Trek, ki so skupino favoritov ubežnikom približale na manj kot štiri minute. Tudi Baska Juaristija je razredčena glavnina že ujela.

🇸🇮 #TourOfSlovenia



The final climb to Golte (13km à 7,5%) is coming closer. 👀



Our riders are in the peloton which is 04"28 behind the breakaway group. pic.twitter.com/VH4QMmGCYi — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) June 7, 2025

29 km do cilja: Vodilna šesterica ima 2:29 prednosti pred Juaristijem in 5:09 pred glavnino, v kateri še ni pravega reda, ni ekipe, ki bi prevzela narekovanje tempa. Moštvo vodilnega kolesarja na dirki, Fabia Christena, Q36.5 tega očitno ne želi.

Medtem se na Golteh že zbirajo skupine navijačev, rišejo slogane na asfalt in ogrevajo glasilke v pričakovanju spektakla (Foto: Ana Kovač).

35 km do cilja: Glavnina je malce popustila, zato ima zdaj Juaristi že dobri dve minuto prednosti pred njo, pa prav toliko zaostanka za vodilno šesterico.

#TourofSlovenia 🇸🇮



La general se decide en la etapa más dura de este Tour de Eslovenia 🫡



🏔️ Volovljek Pass (5 km Al 8%) y Golte (13 km al 7%)



📷 @SprintCycling pic.twitter.com/0TuoSqSwQ0 — Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) June 7, 2025

40 km do cilja: Juaristi na spustu s Črnivca zaostaja 2:30 za vodilno šesterico, ima pa kakšnih 40 sekund prednosti pred razredčeno glavnino z zeleno majico.

53 km do cilja: Mihael Štajnar je dobil gorski cilj druge kategorije na Volovjeku in se v seštevku najboljšega hribolazca na dirki izenačil s Švicarjem Christenom. Oba imata zdaj 12 točk. Volovjek so ubežniki prečkali tri minute pred glavnino, pa še nekaj manj pred Baskom Juaristijem.

Izidi gorskega cilja, Volovjek (II. kategorija):

1. Štajnar 6 točk

2. Röber 4

3. Zoccarato 2

54 km do cilja: Iz glavnine je skočil Bask Txomin Juaristi (Euskatel – Euskadi), ki zdaj vozi 3:30 za vodilno šesterico in 15 sekund pred glavnino.

55 km do cilja: Glavnina na klancu razpada, sprinterji se zbirajo v grupettu, ekipa Euskate – Euskadi pa je nadvse aktivna na čelu glavnine, ki zdaj za vodilno šesterico zaostaja le še dobre štiri minute. Padel je tudi Čeh Filip Saidl (Pierre Baguette Cycling).

58 km do cilja: Kolesarji so začeli z vzponom na prelaz Volovjek (II. kategorija, 5,3 km, 8,4&). Vodilna šesterica ima 4:45 prednosti pred glavnino.

Štajnar v boju za modro majico

Mihael Štajnar danes namesto Fabia Christena nosi modro majico najboljšega hribolazca na dirki. Švicar ima v tem seštevku 12 točk, Slovenec šest, še pred zaključnim vzponom današnje etape – na Golteh zmagovalca čaka deset gorskih točk – pa si želi izid izenačiti. "Upam, da na Podvolovjek pridem prvi in osvojim šest točk. Borili se bomo za modro majico," je pred današnjo etapo napovedal Štajnar, ki je tudi danes med ubežniki in tako v dobrem položaju, da udejanji svoj načrt.

62 km do cilja: 62 km do cilja: V glavnini je prišlo do padca, na tleh so pristali Madžar Marton Dina iz moštva Euskatel – Euskadi, pa norveška brata Johannes in Magnus Kulset iz ekipe Uno-X-Mobility. Norvežana sta potrebovala kar nekaj časa, da sta se spet spravila na kolesi in se pognala v lov za glavnino. Ubežna šesterica ima še nekaj več kot pet minut prednosti.

87 km do cilja: Leteči cilj v Mozirju je dobil Anže Skok (Adria Mobil), ubežniki imajo zdaj še 4:50 prednosti pred glavnino, v dveh urah etape pa je bila povprečna hitrost kolesarjev 40,3 km/h.

Izidi letečega cilja, Mozirje:

1. Skok 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Carenko 3/2

3. Röber 1/1

95 km do cilja: Etapa za zdaj poteka mirno, ubežna šesterica vzdržuje dobrih pet minut prednosti pred glavnino, kolesarje čaka še leteči cilj v Mozirju, nato pa bo šlo navzgor.

122 km do cilja: Razlika med glavnino in ubežniki zdaj znaša pet minut in 20 sekund.

135 km do cilja: Na letečem cilju v Zrečah je bil najboljši Nemec Dominik Röber (Benotti Berthold), glavnina pa je vendarle malce pospešila in zaostanek za ubežno šesterico hitro zmanjšala na 5:50. Povprečna hitrost kolesarje v prvi uri etape je bila 45 km/h.

Izidi letečega cilja, Zreče:

1. Röber 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Štajnar 3/2

3. Zoccarato 1/1

A group of 6 riders formed a breakaway with more than 6 minutes on the peloton.



Our boys are all in the bunch.



🏁 141 KM / 🇸🇮 #TourOfSlovenia pic.twitter.com/xmQEIDEjsD — Unibet Tietema Rockets (@rockets_cycling) June 7, 2025

149 km do cilja: Paul Wright se je vdal in je spet v glavnini, medtem pa je šesterica ubežnikov prednost povečala prek sedem minut.

155 km do cilja: Kolesarji so v Slovenski Bistrici opravili s prvim od treh letečih ciljev dneva, sprint je dobil Italijan Samuele Zoccarato (Polti VisitMalta). Zoccarato ima med ubežniki najmanjši zaostanek za zeleno majico, Italijan s 3:58 zaostanka za vodilnim Švicarjem Fabiem Christnom v skupnem seštevku po treh etapah zaseda 53. mesto. V tem trenutku pa je sicer še v virtualnem vodstvu na dirki, saj ubežna šesterica vozi že vel kot šest minut pred glavnino. Priključek s čelom dirke pa se trudi ujeti Novozelandec Paul Wright (Factor Racing), ki zaostaja dobri dve minuti.

Izidi letečega cilja, Slovenska Bistrica:

1. Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Carl-Frederik Bevort (Uno-X Mobility) 3/2

3. Dominik Röber (Benotti Berthold) 1/1

162 km do cilja: Ubežniki imajo že 45 sekund prednosti.

165 km do cilja: Glavnini je pobegnila šesterica kolesarjev, Italijan Samuele Zoccarato (Polti – VisitMalta), Nemec Dominik Röber (Benotti Berthold), Danec Carl-Frederik Bevort (Uno-X-Mobility), Ukrajinec Kirilo Carenko (Solution Tech – Vini Fantini) ter Slovenca Anže Skok (Adria Mobil) in Mihael Štajnar (Pogi Team – Gusto Ljubljana).

Takole so se na etapo pripravili v francoskem moštvu Unibet Tietema Rockets. Njihov v skupnem seštevku najvišje uvrščen kolesar je Adrien Maire na 28. mesto, za zeleno majico zaostaja minuto in 18 sekund.

🙋‍♂️ Hello from Maribor!



The final preparations are being done before we fly into the fourth stage!



🇸🇮 #TourOfSlovenia pic.twitter.com/7arv64CWwg — Unibet Tietema Rockets (@rockets_cycling) June 7, 2025

10:30 (175 km do cilja): Kolesarji so dosegli kilometer nič, zdaj gre zares.

Foto: Jure Banfi

Še dva odstopa

Startno listo je danes podpisalo 126 kolesarjev, z dirko sta končala še Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), ki je včeraj zasedel drugo mesto v sprintu v Ormožu, ter Danec Simon Dalby (Uno-X-Mobility). To sta peti in šesti odstop z dirke.

Kolumbijski sprinter je čutil bolečine v gležnju po padcu v prvi etapi dirke, so sporočili iz ekipe UAE Emiartes.

We’re in Slovenia’s second-largest city of Maribor for the start of stage 4, which promises to be a corker! #TourOfSlovenia 🇸🇮



The Kamnik-Savinja Alps await, along with 3,093m of climbing to the Golte Ski Resort 🏔️



Unfortunately, @sebasmolano_ will not be starting today’s… pic.twitter.com/rE6BXYuwdL — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 7, 2025

Prve etape ni končal Kolumbijec Martin Herreno (VF Group - Bardiani CSF - Faizane), druge ni začel Čeh Patrik Toman (Pierre Baguette Cycling), včeraj pa nista startala Srb Dušan Rajović (Team Solution Tech - Vini Fantini) in Italijan Alessandro Covi (UAE Team Emirates - XRG).

Start: Kolesarji so se izpred najstarejše trte na svetu na Lentu v Mariboru na zaprto vožnjo podali ob 10.20. Kakšnih deset minut za tem naj bi že dosegli kilometer nič in kraljevska etapa letošnje slovenske pentlje se bo začela tudi zares.