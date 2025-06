"Zelo dobro je bežal Nejc, v zadnjih 20 kilometrih smo morali večkrat vprašati za časovno razliko," je v cilju tretje etape 31. dirke Po Sloveniji v Ormožu priznal slovenski kolesarski as Luka Mezgec, ki je danes šprinterskemu adutu moštva Jayco AlUla Dylanu Groenewegnu tlakoval pot do sedme zmage na slovenskih cestah, s katero je Nizozemec izenačil rekord Boštjana Mervarja. Vlak avstralske ekipe je bil v zaključku 172-kilometrske etape nervozen zaradi bežečega 21-letnega Kranjskogorca Nejca Komca (Factor Racing), ki je omagal šele štiri kilometre pred ciljem.

"Da, zelo dobro je bežal Nejc, v zadnjih 20 kilometrih smo morali večkrat vprašati za časovno razliko. Je pa Jelte (Krijnsen, op. p.) spet opravil fantastično delo. To, kar je danes prevlekel, je res neverjetno," je za RTV Slovenija po etapi razlagal 26-letni Kranjčan Luka Mezgec, ki je bil nato v zaključku spet eden ključnih Groenewegnovih pomočnikov, ko je 31-letni Nizozemec šprintal do svoje druge zmage na letošnji slovenski pentlji. "Na koncu smo izpeljali super, zadnja dva kilometra bi lahko odpeljali skoraj miže, ker smo že tolikokrat naredili ta finiš in točno vemo, kako se ga lotiti," je zaključek v Ormožu še opisal Mezgec.

"Ves dan smo bili v skrbeh"

Že včeraj v Rogaški Slatini smo pričakovali spopad šprinterjev, pa so razgiban teren izkoristili hribolazci, šprinterje z Groenewegnom na čelu pa so ekipe favoritov s strupenim tempom zlomile že daleč pred ciljno črto. Je bilo zato danes kaj skrbi med možmi Jayco AlUle? "So bile, da," je priznal Mezgec. "Ves dan smo bili v skrbeh, kako bo odpeljal teh zadnjih 20, 25 kilometrov na Jeruzalem. Vemo, kako je bilo včeraj, ko je zelo trpel, ampak danes je imel super noge in niti za trenutek ni bil v škripcih. Res pa je tudi, da tempo na te klance danes ni bil prehud. Res super, danes je bilo prav enostavno, bi lahko rekli," je še dodal.

Nejc Komac se je v zaključku junaško trudil ostati pred glavnino. Foto: zajem zaslona

"Ljubim to dirko"

Groenewegen je danes izenačil rekord Boštjana Mervarja. Na dirki Po Sloveniji imata zdaj oba po sedem zmag, nizozemski šprinter je dve od teh dosegel na letošnji dirki, še tretjič zapored pa je slavil v Ormožu. "Ta zaključek dobro poznamo, zavedali pa smo se tudi, da nikakor ni enostaven, podobno kot včeraj. Bilo je še nekaj vetra in na koncu smo s Q36.5 nadzorovali dirko ter se zasluženo veselili zmage. Bila je lepa bitka z Molanom in tokrat je uspelo meni. Ljubim to dirko, vse navijače, vse te otroke ob cesti, dobro smo delali z ekipo, najpomembnejša pa je zmaga," je za prireditelje dirke povedal najboljši šprinter dneva. Z novimi 25 točkami je spet oblekel rdečo majico.

Dylan Groenewegen je izenačil rekord Boštjana Mervarja. Foto: Aleš Fevžer

Švicar upa, da bo manj vroče

Zeleno vodilnega kolesarja na dirki pa je ubranil Fabio Christen (Q36.5). "Zame danes ni bilo pretirano naporno, saj je moja ekipa dobro nadzorovala dogajanje. Poskušal sem privarčevati nekaj moči za jutri. Bilo pa je vroče, zdi se mi, da je vsak dan bolj, upam, da bo jutri malce hladneje. Ne vem, kakšne možnosti imam jutri, poskušal bom kar najdlje braniti majico vodilnega. Mislim, da lahko ostanem med petimi, desetimi najboljšimi na dirki. Bomo videli," je povedal Švicar.

Jutri kolesarje čaka kraljevska etapa, 175-kilometrov dolga preizkušnja s štartom v Mariboru in zaključkom na Golteh. Slabih 14 kilometrov dolg zaključni klanec prve kategorije bo najverjetneje že nakazal zmagovalca letošnje dirke, za selekcijo bo še pred tem poskrbel vzpon druge kategorije na Volovjek, kolesarje čaka 3.255 višinskih metrov.

