"Sedem let sem že v tej ekipi in to je moja prva zmaga. Zelo sem vesel, da lahko predstavljam to ekipo, da sem dobil priložnost. Brez besed sem," je bil danes v cilju druge etape dirke Po Sloveniji v Rogaški Slatini čustven 28-letni Portugalec Rui Oliveira, član moštva UAE Team Emirates - XRG, ki je dobil sprint proti Švicarju Fabiu Christenu (Q36.5). A čez nekaj deset minut je sledil šok, sodniki so ga zaradi oviranja Christena kaznovali in potisnili na šesto mesto.