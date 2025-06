Rui Oliveira se je včeraj veselil svoje prve profesionalne zmage, ko je v ciljnem sprintu druge etape 31. dirke Po Sloveniji v Rogaški Slatini dobil sprint ubežne sedmerice, a njegovo veselje je bilo kratkotrajno. Po etapi so ga sodniki zaradi domnevno nevarne vožnje – v sprintu je zavijal malce levo in s tem oviral sprint Fabia Christena (Q 36.5), ki se je že pred koncem spopada za etapno zmago močno razjezil, po etapi pa vložil uradni protest – kaznovali s uvrstitvijo na začelje najhitrejše skupine, torej na končno šesto mesto.

#TourofSlovenia Victoria y liderato para @FabioChristen (Q36.5) tras un polémico final, ya que @roliveira57 (UAE), que cruzó 1º la meta, fue relegado por maniobra irregular, seguidos por Johannessen y Tao Hart. 📹 @cyclingontnt pic.twitter.com/6FRV3mTiYd — PlataformaRC (@PlataformaRC) June 5, 2025

"To je zame to, če sem pošten. Prvi sem prečkal ciljno črto in dvignil roke. Zmaga, ki sem jo čakal sedem let. Končno mi je uspelo, teh trenutkov in fotografij mi nihče ne more vzeti in to je tisto, zaradi česar bom ponoči mirno spal," je na Instagramu zapisal kaznovani Rui Oliveira.

Njegov brat dvojček Ivo Oliveira, ki je prav tako član moštva UAE Emirates, je bil že včeraj ogorčen nad odločitvijo sodnikov. "Če boste od zdaj naprej kaznovali tekmovalce zaradi takšne poteze, je s kolesarstvom konec. Kar vse lahko začnete kaznovati, saj se kaj takšnega, pogosto pa veliko hujšega zgodi vsak dan in v vsakem sprintu, pa ni nihče diskvalificiran. Rui, zame si zmagovalec," je zapisal Ivo.

Tudi prvi zvezdnik ekipe UAE Tadej Pogačar je z zapisom na družbenih omrežjih podprl svojega kolega: "Ponosen sem nate, brat. Zame je bila to čista zmaga, zaslužena."

Oglasili pa so se tudi številni komentatorji. Willie Smit, južnoafriški profesionalni kolesar in nekdanji afriški prvak, je bil v zapisu na Twitterju oster: "Kolesarji postajajo svoj najhujši sovražnik. V vsakem šprintu izvajajo nogometne poteze (pretiravajo), da bi vpletli žirijo. Ubijate duh športa. Zdi se, da je UCI zgradila temelje, na katerih bo to uspevalo. Žalostna prihodnost za kolesarstvo."

Tudi mnogi navijači so se strinjali s tezo, da se čvrsti kolesarji, ki se praviloma ne pritožujejo nad ničemer, zaradi takšnih pritožb, koti si jo je včeraj privoščil Christen, vse bolj spominjajo na nogometne "bleferje", ki se po zelenicah valjajo že ob najmanjšem dotiku.

Preberite še: