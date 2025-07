Slovenski kolesar Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious Development) je v četrti etapi dirke po Aosti za mlajše člane zasedel drugo mesto. Slavil je Belgijec Jarno Widar (Lotto Development) in tako še učvrstil skupno vodstvo. Na tej dirki se je v prvi etapi smrtno ponesrečil mladi Italijan Samuele Privitera.

Po tragični nesreči Samuela Privitere in dnevu prekinitve se je danes nadaljevala dirka Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc. Na vrsti je bila kraljevska etapa, v kateri je bil cilj skoraj 2000 metrov visoko, na Valsavarenchu (Pont). Odlično se je odrezal Jakob Omrzel, ki je v kraljevski etapi osvojil drugo mesto. Za zmagovalcem je zaostal devet sekund, tretje mesto je osvojil Liam O'Brien (Lidl-Trek Future Racing).

V skupnem seštevku je prišlo do nekaj sprememb, a je na vrhu ostal Widar, ki ima pred zadnjo etapo 3:01 minute naskoka pred Francozom Jean-Loupom Fayollom (Arkea-B&B Hotels Continentale). Devetnajstletni Omrzel je večino časa izgubil v prvi in tretji etapi, druga je namreč odpadla zaradi smrti mladega Privitere. Slovenski najstnik v seštevku zaostaja 18 minut in je zunaj najboljših 15.

V nedeljo bo še zadnja etapa od Valtournencha do Breuil Cervinie (119,5) s ciljnim vzponom, dolgim 25 km in povprečnim naklonom 5,7 %. Lani je dirko dobil prav Widar.

