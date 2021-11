Koprčani v zahtevnih razmerah ugnali Bravo

Ljubitelji nogometa so v prestolnici na prvem nedeljskem srečanju kljub močno razmočeni zelenici in slabim razmeram za igro videli tri zadetke, a pričakovano zelo malo povezane igre. V zahtevnih pogojih na meji regularnega so se 11. zmage v sezoni veselili Koprčani. Na vrhu lestvice so tako varovanci Zorana Zeljkovića Mariboru začasno ušli na tri točke. Štajerce dvoboj 18. kroga še čaka, in sicer drevi proti Muri v Murski Soboti (20.15).

Bravo po petem porazu v sezoni ostaja v zgornji polovici, a je zaradi manjšega števila doseženih zadetkov ob enaki razliki v zadetkih padel na četrto mesto za Olimpijo, ki ima še dve tekmi v dobrem. Za Koprom zdaj varovanci Dejana Grabića zaostajajo devet točk.

Koprčani, pri katerih je zaradi kazni manjkal Karlo Bručić, so prvič zapretili v sedmi minuti. Po visoki podaji v osrčje kazenskega prostora pa Žanu Žužku z glavo žoge ni uspelo preusmeriti v prazno mrežo po slabi oceni domačega vratarja Renata Josipovića.

Koprčani so se na zahtevne razmere v prvem polčasu nekoliko bolje prilagodili, po dobrem zadrževanju žoge Lamina Colleyja in njegovi podaji v sredino pa so Primorci prišli tudi do vodstva v 16. minuti, ko je bil z glavo iz neposredne bližine natančen Bede Osuji.

Foto: Vid Ponikvar

Veliko nesreče pa so imeli gosti ob koncu 20. minute, ko je po podaji iz kota nerodno posredoval kapetan Matej Palčič in zadel soigralca Nikolo Krajinovića, od katerega se je žoga odbila za hrbet Davida Adama.

Dobri dve minuti kasneje pa je Koprčane znova v vodstvo popeljal najboljši strelec lige Maks Barišič, ki je za svoj že 11. zadetek neubranljivo zadel z levico.

Sandi Ogrinec je nato v 28. minuti s podajo iz prostega strela z desne strani skorajda presenetil Adama, a je ta vendarle uspešno posredoval in žogo odbil v kot. Podoben pa je bil tudi izkupiček Ogrinca v 44. minuti po prostem strelu s sredine, ko je Adam sijajno posredoval.

Drugi polčas se je začel z nekajminutno zamudo, saj je sodniška ekipa okoli Mateja Juga zahtevala ponovno risanje črt. Gregor Bajde je v 58. minuti prišel do priložnosti z desne strani, a so se Koprčani ubranili. Domači so vse bolj prevladovali, a so se gosti dobro branili.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Prave priložnosti si domači niso priigrali do 75. minute. Takrat je Amar Memić šest metrov od vrat prejel podajo Ogrinca, sprožil nekoliko z desne, a je ob bližnji vratnici Adam dobro posredoval in žogo odbil v kot. Le nekaj minut kasneje je imel težave v obrambi Koprčanov Ivan Novoselec, iz obrata pa je po pridobljeni žogi proti praznim vratom sprožil Bajde, a zgrešil cilj.

Ljubljančani so v zaključku vse bolj poskušali z visokimi žogami, do spremembe rezultata pa ni več prišlo niti po strelu od daleč Martina Kramariča globoko v sodnikovem dodatku.

Bravo bo v naslednjem krogu prihodnjo nedeljo gostil Kalcer Radomlje, Koper pa bo v Kidričevem dan prej izzval ekipo Aluminija.