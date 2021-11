Muraši končali zmagoviti niz Maribora

Nogometaši Mure so po uspehu v evropski konferenčni ligi, v kateri so z 2:1 premagali Tottenham, zabeležili še eno odmevno zmago. Tokrat so na prvenstvenem derbiju s 3:1 premagali Maribor in prekinili njegovo serijo osmih tekem brez poraza in petih zaporednih zmag. Hkrati so pokazali, da ostajajo trn v peti vijolicam, ki so izgubile že zadnje tri medsebojne tekme, pred tokratno še prvo v sezoni 18. septembra v Ljudskem vrtu - to je bil tudi zadnji poraz Mariborčanov -, in zadnjo lansko, po kateri se je Mura veselila naslova državnih prvakov.

Dvoboj je sicer bil izenačen, vsaka ekipa je imela svoje trenutke, gosti so imeli nekoliko več žogo v nogah, domači, ki se jim utrujenost zaradi napornega ritma ni poznala, pa so bili učinkovitejši in so tako prišli do šeste prvenstvene zmage. Z novimi tremi točkami so na lestvici na petem mestu prehiteli Domžale.

Maribor je takoj pokazal, da želi v Murski Soboti osvojiti tri točke. Prevzel je pobudo in si priigral tudi prvo priložnost. V deseti minuti je Nino Žugelj z desne strani podal žogo v sredino, pred vrati jo je preusmeril Rok Sirk, zadel je le zunanji del vratnice.

Tudi Mura je kazala željo po zadetku, nevarna je bila v protinapadih, v 16. minuti je enega od njih tudi uspešno zaključila, toda Klemen Šturm je bil, preden je žogo poslal v mrežo, v nedovoljenem položaju.

Ažbe Jug je prejel tri gole. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 25. minuti pa so domači dosegli regularen gol. Žan Karničnik se je odločil za strel s približno 20 metrov, vratar Ažbe Jug pa je bil prekratek, da bi preprečil pot žogi v mrežo. Le pet minut pozneje je Mura vodila že z 2:0. Žiga Kous je na desni strani uspešno in atraktivno preigraval tekmece, zavrnil žogo do Tomija Horvata, ta pa je z natančnim strelom postavil piko na i lepi akciji.

Le dve minuti pozneje je odgovoril Maribor, po kotu se je domači obrambi izmuznil branilec Robert Voloder, ki je z glavo premagal Matka Obradovića.

Prav nekdanji vratar Maribora je v 66. minuti preprečil veselje gostom, ko ga je po podaji Roka Kronavetra poskušal premagati Ognjen Mudrinski, toda Obradović je žogo z lepo parado odbil v kot. To je bila tudi edina prava priložnost gostov v drugem delu.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi Sobočani niso bili posebej nevarnejši, so pa dosegli še en gol, pod katerega sta se v 89. minuti podpisala tokrat rezervista Mitja Lotrič, ki je bil izvajalec prostega strela z leve strani, in Amadej Maroša, junak zmage proti Tottenhamu, ki je tudi tokrat odlično reagiral pred vrati.

Mura bo v naslednjem krogu gostila Tabor Sežano, Maribor pa bo gostoval v Celju.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34