Domžale gostovale v Domžalah, zmagale in poskočile na peto mesto

Radomlje : Domžale 0:2 (0:2) Športni park Domžale, gledalcev 300, sodniki: Vinčić, Klančnik, Vidali.

Strelca: 0:1 Ibričić (39.), 0:2 Georgijević (43.). Kalcer Radomlje: Velić, Primc, Zabukovnik, Guček, Petek (od 78. Kolar), Nuhanović, Bumbu (od 59. Varga), Božić Od 71. Zulić), Šarić (od 59. Cerar), Pogačar (od 71. Kregar), Guzina.

Domžale: Mulalić, Šoštarič Karič, Vuklišević, Dobrovoljc, Alić, Husmani, Pišek, Žinič, Ibričić, Georgijević (od 90. Jovićević), Vuk (od 68. Jurilj). Rumeni karton: Georgijević.

Rdeči karton: /.

Lokalni obračun Radomelj in Domžal so v deževnem vremenu dobile slednje, čeprav so pogrešale kar nekaj nogometašev, vključno s poškodovanimi Arnelom Jakupovićem, Tilnom Klemenčičem, Matejem Podlogarjem, Benjaminom Markušem, Markom Martinovićem, Ranaldom Biggsom, Denisom Adamovom in Klemnom Mihelakom. Domžale so tako še šesto zaporedno tekmo končale neporažene in so se vsaj začasno povzpele na peto mesto, Radomlje, ki so pogrešale kaznovane Roka Jazbeca, Matea Mužeka in Marka Žulja, pa so po desetem porazu ostale na predzadnjem mestu.

Radomljani so odločno začeli, Andrej Pogačar je že v tretji minuti za malo zgrešil cilj. Pozneje so terensko pobudo imeli Domžalčani, ki so do najlepše priložnosti dotlej prišli v 30. minuti, ko je streljal Slobodan Vuk z glavo, izkazal pa se je Emil Velić. Na obeh straneh je bilo sicer še nekaj nenatančnih strelov na težkem in razmočenem igrišču.

V 39. minuti pa so tokrat gostje v domžalskem športnem parku povedli. Andraž Žinič je podal z desne strani v kazenski prostor na približno 13, 14 metrov od gola, tam pa je izkušeni Senijad Ibričić močno sprožil z glavo in matiral Velića za 1:0 in svoje četrti gol sezone.

V 43. minuti pa so izbranci Dejana Djuranovića podvojili prednost, ko je proti golu stekel Dejan Georgijević, ki je na koncu spodkopal žogo in jo mimo Velića spravil v mrežo. Isti igralec je že v sodniškem dodatku zadel še vratnico, Vuk pa je malce zatem z desne strani zgrešil cilj.

Senijad Ibričić je dosegel četrti zadetek v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar

V uvodu drugega polčasa so spet takoj prvi zagrozili Radomljani, a Ajdin Mulalić ni imel veliko težav s strelom po sredini. Pozneje pa gledalci niso videli posebej razburljive predstave, je pa v 75. minuti žogo pred kazenskim prostorom prestregel Oliver Kregar, toda Mulalić je bil po njegovem strelu na mestu. Še bolj nevarno je bilo v 84. minuti, ko je z glavo iz bližine poskusil Anel Zulić, toda spet je izvrstno reagiral domžalski vratar Mulalić.

Radomlje bodo v 19. krogu prihodnjo nedeljo gostovale pri Bravu, Domžale pa bodo gostile Olimpijo.