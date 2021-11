Največja slovenska zmaga v Evropi. Resnično? #anketa

Sprehod v kratko zgodovino državne samostojnosti, ki traja tri desetletja, nam pritrjuje, kako so slovenski nogometni klubi v Evropi že mnogokrat prekrižali načrte favoritom. Pa so kdaj proslavljali zmago nad tako velikim tekmecem, kot so jo izbranci Anteja Šimundže v četrtek? Vprašanje. 25. november 2021 bi se lahko v zgodovino slovenskega nogometa vpisal kot datum, ko je na sončni strani Alp padel največji klub. Ponujamo tudi nekaj razlogov, zakaj bi lahko bilo tako.

Deveti najdražji klub na svetu

Kapetan Tottenhama in angleške nogometne reprezentance Harry Kane je vreden 15-krat toliko kot vsa zasedba Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tottenham že dalj časa spada med najdražje klube na svetu. Italijanski strateg Antonio Conte, že dolga leta neizogiben član trenerske elite na svetu, ima na voljo varovance, ki so po oceni Transfermarkta vredni skoraj 700 milijonov evrov! Kapetan Harry Kane je tretji najdražji nogometaš na svetu. Vreden je 120 milijonov evrov, več kot 15 celotnih zasedb slovenskih prvakov iz Murske Sobote.

Od 28-letnega angleškega napadalca imata višjo tržno vrednost zgolj Francoz Kylian Mbappe (160) in trenutno poškodovani Norvežan Erling Braut Haaland (150). Na lestvici najdražjih ekip zaseda Tottenham deveto mesto. Zaostaja le za Manchester Cityjem, PSG, Manchester Unitedom, Chelseajem, Liverpoolom, Bayernom, Realom in Oblakovim Atleticom, hkrati pa mu gledajo v hrbet takšni velikani, kot so Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus, Arsenal …

Iz podivjanega plesa številk in milijonov evrov, ki spremlja najdražje klube na svetu, je mogoče hitro razbrati, kaj vse predstavlja Tottenham. Ne le na Otoku ali v Evropi, ampak tudi v Aziji, kjer ima ogromno simpatizerjev, podobno velja tudi za Severno Ameriko. In še kje drugje. Čeprav ''petelini'' zaostajajo za vrhom angleškega prvenstva, trenutno so na sedmem mestu, pa je treba poudariti, kako so leta 2019 igrali v finalu lige prvakov, v svojih vitrinah pa imajo tudi tri evropske lovorike. Resda je od zadnje (pokal Uefa) preteklo že 37 let, a je klubski magnat iz severnega dela Londona vztrajen v nameri, da število izboljša.

Tottenham je leta 2019 v finalu lige prvakov v Madridu izgubil proti Liverpoolu. Glavni sodnik v dvoboju je bil Slovenec Damir Skomina. Foto: Guliverimage/Getty Images

No, v tej sezoni jo bo težko. Čeprav je veljal za prvega favorita za osvojitev novoustanovljene konferenčne lige, mu grozi slovo od evropskih zelenic že po skupinskem delu, saj je zaradi slabšega medsebojnega izkupička proti Vitesseju (3:2 v Londonu in 0:1 v Arnhemu), s katerim imata enako število točk (7), v slabšem položaju.

V zadnjem krogu Londončani gostijo vodilni Rennes, ki si je že zagotovil prvo mesto, Nizozemci pa Muro. Če bo Vitesse premagal slovenskega prvaka, bo Tottenham že sklenil evropsko sezono, kar bi bil nov udarec londonskim milijonarjem. Tudi zaradi poraza v Ljudskem vrtu, po katerem se je na njih usul plaz kritik, med očitki navijačev in javnosti pa se največkrat pojavlja beseda sramota.

Pred štirimi leti je Ljudski vrt napolnil drugi angleški velikan, Liverpool, in v ligi prvakov premagal Maribor s kar 7:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pa Tottenham ni največji klub, ki je v slabih 30 letih, odkar se klubi s sončne strani Alp udeležujejo evropskih tekmovanj, gostoval v Sloveniji. Je pa verjetno največji na seznamu klubov, ki so proti slovenskemu klubu doživeli poraz. Takšnih uspehov ni bilo veliko, tiste največje lahko preštejemo skoraj na prste obeh rok. A tako senzacionalne zmage, kot je bila ta, dosežena v četrtek v Ljudskem vrtu, najverjetneje še ni bilo.

Fotogalerija s tekme v Ljudskem vrtu, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Pogled v zgodovino priča o tem, da se slovenski klub še ni mogel pohvaliti s tako mogočno trofejo! Muri ni prinesla le nagrade polovice milijona evrov, kakršno prejme zmagovalec dvoboja konferenčne lige, ampak še marsikaj več. Tudi dokaz, kako nogomet, če se trudiš in načrtno gradiš pot do uspeha ter napredka kluba, vse skupaj tudi vrne. Na najlepši način. Muri se je tako posrečilo v peto, kar zadeva zgodovinske nastope v konferenčni ligi.

Osmi klub iz "petice", ki je občutil slovensko moč

Prvi član "petice", ki jo je dobil v Evropi po prstih od slovenskega kluba, je bil leta 1999 Lyon. Foto: Reuters Kateri evropski klubi, zlasti tisti iz najmočnejših lig na svetu, pa so v Evropi že izgubili proti tekmecu iz Slovenije? Če se osredotočimo zgolj na klube, ki so v obdobju evropskih spopadov s slovenskimi klubi igrali v priljubljeni ligi petice, je Tottenham šele osmi, ki je izgubil proti slovenskemu klubu.

Poleg njega so slovenski klubi presenetili še angleški West Ham United, ki je leta 1965 osvojil pokal pokalnih zmagovalcev (Domžale leta 2016 v Ljubljani), francoski Lyon (Maribor leta 1999 tako v Mariboru kot tudi Lyonu), španski Villarreal, ki je v prejšnji sezoni osvojil evropsko ligo (Maribor leta 2006 v Villarrealu), nemški Freiburg (Domžale leta 2017 v Ljubljani), nemški Stuttgart (Domžale leta 2005 v Domžalah), španski Espanyol (Olimpija leta 2000 v Ljubljani) in italijanski Palermo (Maribor leta 2010 v Mariboru). Prav nihče izmed omenjenih ne izžareva takšne veličine kot Tottenham, ki je osvojil tudi tri evropske lovorike.

Milan, Atletico, Chelsea in Liverpool (skoraj) nedotakljivi

Mariborčani so pred 22 leti v ligi prvakov v gosteh presenetili ukrajinskega velikana Dinamo Kijev. Foto: Reuters O tem, kakšna sta veličina in ugled Tottenhama, priča tudi podatek, kako so Spursi eden izmed 12 klubov, ki so spomladi ustanovili kontroverzno superligo. Ta je hitro propadla, med klubi, ki so čez noč spremenili načrte in se pokesali Evropski nogometni zvezi (Uefa), pa so bili tudi Londončani. Od 12 velikanov, predvidenih za igranje v superligi, so v preteklosti poleg Tottenhama v Sloveniji gostovali še AC Milan (zmaga nad Olimpijo s 3:0 leta 1992), Atletico Madrid (zmaga nad Mariborom s 3:0 leta 1992), Chelsea (remi z Mariborom 1:1 leta 2014) ter Liverpool (remi z Olimpijo 1:1 leta 2003 in zmaga nad Mariborom 7:0 leta 2017). Vsi so ostali neporaženi, Londončanom pa se namera ni posrečila.

Kar zadeva zmage, so slovenski klubi, v tem primeru zgolj NK Maribor, premagovali v Evropi tudi tekmece, ki so se pred tem polastili evropskih lovorik. Vijolice so tako v Ljudskem vrtu leta 1998 presenetile nekdanjega evropskega prvaka PSV Eindhoven (2:1), 16 let pozneje pa so v Glasgowu pokvarile načrte Celticu (1:0 v gosteh). Mariborčani so leta 2012 nadigrali Panathinaikos (3:0), ki je leta 1971 zaigral v velikem evropskem finalu in izgubil, leta 1999 so v gosteh z zadetkom Anteja Šimundže, zdajšnjega zelo uspešnega trenerja Mure, premagali Dinamo Kijev (1:0), ki je dvakrat osvojil pokal pokalnih zmagovalcev (1975 in 1986), leta 2011 so bili doma boljši od Glasgow Rangers (2:1), zmagovalca pokala pokalnih zmagovalcev leta 1972, leta 2016 so z 1:0 ugnali škotski Aberdeen, nekdanjega zmagovalca pokala pokalnih zmagovalcev, pred 10 leti pa so Koprčani v kvalifikacijah za ligo prvakov premagali s 3:0 (a zaradi poraza z 1:5 v Zagrebu) Dinamo Zagreb, sicer zmagovalca pokala velesejemskih mest leta 1967, predhodnika pokala Uefa. S tem pa se seznam slovenskih zmag na dobitniki evropskih lovorik konča.

Kateri klubi iz lige petice so priznali premoč slovenskemu klubu? Anglija: Tottenham in West Ham (Chelsea in Liverpool sta ostala neporažena)

Francija: Lyon (Marseille, Monaco in Rennes)

Italija: Palermo (Lazio, Milan, Parma, Roma)

Nemčija: Freiburg in Stuttgart (Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin, Köln, Schalke, Stuttgart)

Španija: Espanyol in Villarreal (Atletico Madrid, Sevilla)

Ko 341. klub na lestvici šokira dvanajstega

Na aktualni lestvici klubskega koeficienta Evropske nogometne zveze (Uefa) je Mura šele na 341. mestu, kar je po porazu v Mariboru še dodatno zabolelo vse navijače Tottenhama.

V četrtek "vijoličasti" Tottenham je na klubski lestvici Uefe od Mure uspešnejši kar za 329 mest! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na lestvici, ki zajema uspešnost v zadnjih petih sezonah, je trenutno najboljši Bayern München, takoj za njim sta Manchester City in Liverpool, ki že ima izkušnje z nastopi proti slovenskim tekmecem, s katerima (Olimpija in Maribor) je odigral štiri tekme, a še ni izgubil. Sodeč po tej lestvici, je najboljši klub, ki je izgubil proti slovenskemu klubu, prav Tottenham, ki je na 12. mestu. Katera mesta zasedajo najboljši evropski klubi, s katerimi so se slovenski klubi že merili v Evropi?