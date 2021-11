Angleži šokirani in zgroženi: Eden najbolj neprijetnih večerov v zgodovini Tottenhama

Otoški mediji po nepričakovanem spodrsljaju Tottenhama, ki je v Ljudskem vrtu izgubil proti Muri (1:2) in spravil v slabo voljo svoje navijače, niso skoparili s kritikami na račun medle predstave zvezdnikov londonskega velikana, razočarani navijači pa so na socialnih omrežjih dali klubu vedeti, kako je

Šokanten poraz Tottenhama proti slovenskemu prvaku se je hitro znašel na naslovnicah, jeze in nezadovoljstva po še eni blamaži londonskega kluba na tem delu Evrope (marca je ostala praznih rok v Zagrebu) pa niso skrivali tudi navijači. Na socialnih omrežjih so zaokrožili razočarani komentarji, v katerih privrženci kar ne morejo verjeti, kaj je ostalo od kluba in igralcev, ki je leta 2019 igral v finalu lige prvakov.

Fotogalerija s tekme v Ljudskem vrtu, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

''Mura je osramotila deseterico Tottenhama,'' je v naslovu zapisal BBC. Strelca prvega zadetka Mure Tomija Horvata so po angleško preimenovali v Tommyja Horvata, in zapisali: ''Dokaj spremenjena zasedba Tottenhama je bila v Sloveniji priča grozovitemu večeru, v katerem jih je Mura spravila v zadrego. Možnosti, da bi se Tottenham prebil v osmino finala konferenčne lige, so zdaj ogrožene,'' je zapisal osrednji angleški medij in za igralca tekme izbral Horvata, hkrati pa dodali iskreno priznanje trenerja Antonia Conteja: "Moramo biti boljši v vsem. Prav vsem."

Eden najbolj neprijetnih večerov v zgodovini kluba

O sramotni predstavi Tottenhama poroča tudi portal Football 365. ''To je bil eden najbolj neprijetnih večerov v zgodovini kluba. Tottenham je premagala najnižje rangirana ekipa v konferenčni ligi. Novi trener Antonio Conte bo moral z grozo sprejeti dejstvo, da je njegova ekipa izgubila proti 341. ekipi na klubski lestvici Uefe,'' ostajajo Otočani prepričani, da bi moral Tottenham tekmeca, ki se nahaja na sredini lestvice 1. SNL, premagati tudi z igralcem manj.

SkySports je v naslovu poudaril: ''Contejeva deseterica ponižana v Sloveniji,'' Daily Mail pa je prisluhnil kritikam nekdanjim nogometašev Tottenhama, Petra Croucha in Glenna Hoddla. Slednji je igro Tottenhama označil za sramotno in za BT Sport povedal, kako se mu smili 200 navijačev, ki je odšlo v Maribor, saj jim nogometaši niso izkazali prav nobenega spoštovanja.

Navijači Tottenhama so težko sprejeli poraz. Leta 2019 so spremljali ljubljence v finalu lige prvakov, zdaj pa doživljajo v Evropi raznorazne pretrese. Ne gre jih dobro tudi v domačem prvenstvu, kjer so sedmi, daleč od vrha. ''Izgubili smo proti San Marinu evropskega nogometa,'' si je dal duška navijač na socialnem omrežju Twitter in dodal, da ga je tako sram zaradi kluba, da na vprašanje, za koga navija, najraje poda odgovor, kako sploh ne spremlja nogometa.

''Danes je bila to verjetno najslabša predstava Tottenhama v vsej njegovi zgodovini. Conte je žal napačno ocenil zmožnosti kluba. Ne moremo se uvrstiti niti med deset najboljših v Angliji, borili se bodo za obstanek, on pa se tega sploh ne zaveda,'' so črnogledi po neuspehu v Mariboru.

Le osem mesecev po katastrofi v Zagrebu

Antonio Conte v svoji trenerski karieri ni vajen v Evropi izgubljati proti takšnim tekmecem kot je Mura. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tottenham očitno zelo nerad gostuje na tem koncu Evrope. Tik pred uradnim začetkom pomladi, natančneje 18. marca, je nepričakovano pokleknil v Zagrebu, Dinamo ga je ugnal s 3:0 in izločil iz boja za evropsko ligo, Jose Mourinho pa je kmalu zapustil vroči stolček. Le osem mesecev pozneje je bogati londonski klub doživel nov boleč neuspeh. V Mariboru, slabih 100 km proč od hrvaške prestolnice, je znova razočaral svoje navijače. Proti Muri, slovenskemu prvaku, ki je moral zaradi neustreznosti Fazanerije igrati domače tekme v Ljudskem vrtu, je angleški velikan izgubil z 1:2 in ostal brez možnosti za prvo mesto v skupini G.

Tottenham, ki razpolaga z igralci s skupno tržno vrednostjo (po oceni Transfermarkt) skoraj 700 milijonov evrov, kar je skoraj stokrat več od izbrancev Anteja Šimundže, je v Sloveniji ostal brez vsega. Pričakoval je zmago, s katero bi Antonio Conte zadržal pozitiven niz, odkar je prišel v London in zamenjal portugalskega stratega Nuna Espirita Santa, a naletel na hudo oviro. Takšno, kakršne ni pričakoval, saj je Mura pred tem izgubila vse štiri tekme konferenčne lige, a že na domačem dvoboju z Rennesom, zdaj tudi uradno zmagovalcem skupine G, dala slutiti, da bi se ji lahko na pravi dan uresničil tudi zgodovinski cilj, prva točka v tako zahtevni skupini. Izkazalo se je, da je zmogla Šimundžova četa še več.

Primerjava Mure in Tottenhama:

Mura were founded in 2012 | Tottenham were founded in 1882



Mura have a squad value of £7m | Tottenham have a squad value of £700m



Mura are based in a town of just 11,000 | Tottenham Stadium has a seating capacity of 62,850



Mura just won their first UECL against Tottenham 👀 pic.twitter.com/mcEbcuwv39 — International Champions Cup (@IntChampionsCup) November 25, 2021

Angleži so postregli s primerjavo podatkov, ki je poraz v Ljudskem vrtu prikazala še v bolj sramotni luči. Tako so zapisali, kako je klub, ustanovljen leta 2012 (NŠ Mura), ugnal Tottenham, ki je bil ustanovljen leta 1882, svoje pa so si mislili tudi ob primerjavi podatkov, kako prihaja Mura iz mesteca z 11 tisoč prebivalci, zgolj kapaciteta stadiona Tottenhama Hotspur pa znaša slabih 63 tisoč!

Vse to so zapisali Angleži po eni največjih zmag slovenskih klubov v evropskih tekmovanjih. Ni jih bilo tako veliko, če sploh, proti tako odmevnemu tekmecu, čarno-bejli so imenitno leto 2021, v katerem so prvič postali slovenski prvaki, tako z zadnjo domačo evropsko tekmo sklenili z zgodovinskim presežkom, ki močno odmeva tudi na Otoku.