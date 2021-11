Senzacija senzacij v Ljudskem vrtu! Mura šokirala evropskega velikana.

Nogometaši Mure so pripravili enkratno presenečenje. V Ljudskem vrtu so v 5. krogu konferenčne lige šokirali Tottenham. Prvega favorita skupine G so premagali z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v zadnjih sekundah srečanja dosegel Amadej Maroša. Slovenski prvak je pisal zgodovino, saj je osvojil prve točke v novoustanovljenem tekmovanju, gostje, ki jih vodi sloviti Antonio Conte, pa so ostali brez možnosti za prvo mesto.

Skupinski del konferenčne lige je poskrbel za veliko presenečenje. Čeprav je Tottenham veljal za absolutnega favorita in to jesen na tekmi v Londonu napolnil mrežo Mure (5:1), je v Ljudskem vrtu ostal brez vsega! Eden najbogatejših angleških klubov je doživel boleč poraz (1:2), po katerem je izgubil vse možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini G. Tega je osvojil Rennes in si tako že krog pred koncem zagotovil napredovanje.

Slovenski prvak je na peti tekmi skupinskega dela novoustanovljenega tekmovanja osvojil prve točke. Premagal je velikega favorita in se mu maščeval za poraz na Otoku. Izbranci Anteja Šimundže, ki so v soboto ostali brez srečanja 1. SNL v Ljubljani, se niso ustrašili zvenečega tekmeca. Tomi Horvat je s pravcato mojstrovino, ki je spominjala na nepozaben zadetek Agima Ibraimija v dresu Maribora na tekmi lige prvakov proti Chelseaju (2014), takrat je vijolice vodil prav Šimundža, popeljal črno-bele v vodstvo, nato pa so gostje v 32. minuti po drugem rumenem kartonu Ryana Sessegnona ostali z igralcem manj. To je bila velika prednost za Muro.

Otočani so težje od pričakovanega prevzeli pobudo, po tem, ko je Antonio Conte na začetku drugega polčasa poslal v igro štiri ''prvokategornike'', pa je Tottenham še odločneje krenil po preobrat. V 72. minuti je z elegantnim in dovršenim strelom izenačil rezultat Harry Kane. Kapetan Tottenhama je dosegel še četrti zadetek v tem tekmovanju proti Muri.

Ko je nekaj sto navijačev londonskega velikana že začutilo, da je napočil trenutek za popoln preobrat, pa je v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška obrambi gostov ušel Amadej Maroša. Rezervist Mure se je spretno otresel spremstva gostov, nato pa s pomočjo Kolumbijca Davidsona Sancheza, od katerega se je odbila žoga na poti proti golu, postavil končni rezultat 2:1. Sreči nogometašev Mure ni bilo videti konca, okrog šest tisoč navijačev črno-belih je prišlo na svoj račun. Dočakali so zgodovinsko zmago, eno največjih, kar jih je kdajkoli v Evropi dosegel slovenski klub.

Robert Kuzmič je predsednik Mure. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred srečanjem s Tottenhamom se je oglasil tudi predsednik Mure Robert Kuzmič in med drugim poudaril, kako si bodo črno-beli prizadevali k posodobitvi infrastrukture, stadiona Fazanerija v Murski Soboti, da bi lahko v prihodnost tako velike tekme kot so bile letošnje z Vitessejem, Rennesom in Tottenhamom, gostili v Prekmurju, ne pa v Ljudskem vrtu.

"Verjamemo, da je naše igranje v enem od evropskih tekmovanj zagotovo odlična promocija v prvi vrsti za klub, a tudi velika promocija za regijo, državo in NZS. Žal se ne morem znebiti občutka, da ta velika priložnost za promocijo, vsaj na nekaterih področjih, ni bila izkoriščena tako, kot bi lahko bila. Po mojem mnenju je k temu pripomoglo tudi to, da tekem nismo mogli odigrati na svojem domačem terenu – v Fazaneriji. To je še en dokaz in potrdilo, da so v smeri posodobitve infrastrukture nujno potrebni premiki, ki bodo omogočili, da v prihodnje ne bomo "gostje" na vseh evropskih tekmah," sporoča prvi mož slovenskih prvakov, ki je v nagovoru podal še nekaj drugih poudarkov.

Konferenčna liga, skupinski del, 5. krog:

Četrtek, 25. november:

Skupina G:

Mura : Tottenham 2:1 (1:0)

Horvat 11., Maroša 90.+4; Kane 72.; R.K.: Sessegnon 32./Tottenham

Rennes : Vitesse 3:3 (2:1)

Laborde 9., 39., 69.; Huisman 43., Buitink 75., Openda 90. Skupina A:

HJK Helsinki : Alaškert 1:0 (1:0)

Filip Valenčič (HJK) je igral 83 minut.



21.00 Maccabi Tel Aviv - Linzer



Skupina B:

Flora Tallinn : Partizan 1:0 (1:0)

Miller 44. 21.00 Anorthosis Famagusta (Denis Popović) - Gent



Skupina C:

21.00 Roma - Zorja Lugansk

21.00 Bodö/Glimt - CSKA Sofija



Skupina D:

21.00 Jablonec - AZ Alkmaar

21.00 Randers - Cluj



Skupina E:

Slavia Praga : Feyenoord 2:2 (1:1)

Olayinka 12., Kuchta 66.; Dessers 31., 90.+3; R.K.: Til 36./Feyenoord



Maccabi Haifa : Union Berlin 0:1 (0:0)

Ryerson 66.



Skupina F:

Lincoln : Köbenhavn 0:4 (0:2)

Johanesson 5., Lerager 7., Boeving 63., Hoejlund 73.



Slovan Bratislava : PAOK Solun 0:0

Jasmin Kurtić (PAOK) je igral vso tekmo.



Skupina H:

Qairat Almaty : Basel 2:3 (1:1)

Love 23., Hovhannisyan 56.; Cabral 45./11-m, Zhegrova 69., Kasami 73.; R.K.: Vorogovsky 90.+3/Qairat



Qarabag Agdam : Omonia Nikozija 2:2 (0:1)

Psaltis 49./ag., Andrade 88.; Duris 43./11-m, Gomez 90.

