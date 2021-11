Gostovanje velikana v Sloveniji, ki je mnogim ušlo iz spomina

Sloviti angleški klub Tottenham bo v četrtek v Sloveniji gostoval že tretjič. Spomini na zadnje gostovanje, ko je leta 2012 v Ljudskem vrtu v ligi Europa remiziral z Mariborom (1:1), so pri mnogih ljubiteljih nogometa še sveži, veliko manj pa je tistih, ki še pomnijo obračun z velenjskim Rudarjem. Zgodil se je v prejšnjem stoletju, pred 26 leti, ko so Londončani v pokalu Intertoto na stadionu Ob jezeru premagali knape z 2:1. Takrat je Velenjčane vodil Bojan Prašnikar.

V četrtek bo v Ljudskem vrtu gostoval Tottenham. Znameniti londonski klub, poln zvezdnikov, s katerimi je leta 2019 zaigral v finalu lige prvakov, spada med največje kandidate za osvojitev krstnega naslova v konferenčni ligi. Žreb ga je v skupinskem delu povezal tudi s slovenskim prvakom Muro, ki so v gosteh na Otoku že izkusili njegovo moč (1:5).

Londončanom v boju za napredovanje, tega v skupinskem delu konferenčne lige neposredno omogoča le prvo mesto, največ preglavic povzroča Rennes. Načrt Tottenhama za četrtkovo tekmo je zato sila preprost. V Sloveniji prihaja po zmago, vse drugo bi predstavljalo veliko razočaranje.

Maribor prekrižal načrte slovitemu tekmecu

Robert Berić je leta 2012 popeljal Maribor v Ljudskem vrtu v vodstvo proti Tottenhamu. Foto: Guliverimage V mestu ob Dravi se ne mudi prvič. Tu je gostoval že pred devetimi leti, ko se je v skupinskem delu lige Europa pomeril z vijolicami. Dvoboj se je razpletel brez zmagovalca. Maribor je v vodstvo popeljal Robert Berić, kmalu prosti igralec, saj mu konec leta poteče sodelovanje s Chicagom, v drugem polčasu pa je za izenačenje poskrbel islandski as Gylfi Sigurdsson. Takrat pa Tottenham Hotspur ni prvič gostoval v Sloveniji.

V evropskih tekmovanjih ga je pot na sončno stran Alp ponesla že v prejšnjem stoletju. Prvega julija 1995 je namreč v skupini pokala Intertoto s petimi udeleženci, igralo se je po enokrožnem sistemu, gostoval pri velenjskemu Rudarju. Njegov prihod je napolnil tribune stadiona Ob jezeru, to je bil velik športni praznik. Več tisoč ljubiteljev nogometa je pričakovalo spektakel, saj se je v Sloveniji mudil atraktivni tekmec, lastnik kar treh evropskih lovorik (pokal pokalnih zmagovalcev 1963 ter pokal Uefa 1972 in 1984).

V Slovenijo so pred 26 leti na dvoboj v Velenju pripotovali tudi navijači Tottenhama iz Anglije. Foto: Reuters

Na koncu so prisostvovali srečanju med zelo motivirano Prašnikarjevo četo ter izjemno oslabljeno zasedbo angleškega velikana, sestavljeno iz rezervnih igralcev ter posojenih nogometašev, ki so se bodisi vračali ali pa dokazovali vodstvu Tottenhama. Občinstvo je tako ostalo prikrajšano za največje mojstre, ki so tedaj nosili dres dvakratnih angleških prvakov, a nepozabna evropska bitka vseeno ni izostala. Vsaj v očeh domačih navijačev, ki so se tolažili z mislijo, da je Tottenham vendarle Tottenham.

Rudar Velenje : Tottenham 1:2 (1:1) - /1. julij 1995, pokal Intertoto/ Strelci: Ekmečić 3.; Sampson 13., Hendry 63. Rudar: Stanković, Sillo, Ratković, S. Javornik (od 58. J. Javornik), Balagić, Hudarin (od 80. Pešić), Pavlović, Žurman, Komar (od 73. Doler), Cvikl, Ekmečić (trener Bojan Prašnikar): Tottenham: Day, Newson, Coll, Sampson, Clapham, Pardew, Byrne (od 58. Spencer), McMahon, Watson, Slade, Hendry

Londončani v Sloveniji do edine zmage

Zasedbo velenjskega Rudarja je pred 26 leti vodil Bojan Prašnikar. Foto: Guliverimage Začelo se je sanjsko, že v tretji minuti je hudo napako gostujoče obrambe izkoristil Ismet Ekmečić, poznejši kralj prvoligaških zelenic v Sloveniji v dresu Olimpije, in popeljal knape v vodstvo. Sledil je preobrat, gostje so dvakrat zatresli mrežo Gorana Stankovića in zmagali (2:1).

"Takrat so v Velenje pripotovali tudi navijači Tottenhama. To je bil za tiste čase kar podvig, saj takrat ni bilo lahko priti v Slovenijo," se Bojan Prašnikar, ki je pred 26 leti vodil Velenjčane, spominja časov, ko je bilo zaradi manjšega števila letalskih povezav veliko težje pripotovati iz Anglije do Šaleške doline kot v današnjih časih.

Tottenham je v Velenje prišel brez najboljšega strelca Teddyja Sheringhama, Jürgen Klinsmann pa je zapustil londonski klub le nekaj tednov pred srečanjem v Sloveniji in se preselil k Bayernu. Foto: Guliverimage

Zgodovinski polom Tottenhama pri kozličkih

Ko je Köln leta 1995 ponižal rezervno postavo Tottenhama z 8:0, je legendarni Avstrijec Toni Polster zadel dvakrat v polno, a sploh ni bil najboljši strelec srečanja. Foto: Guliverimage Na koncu se je izkazalo, da je bila to tudi edina zmaga Tottenhama v pokalu Intertoto! V tem tekmovanju je namreč zavestno nastopal zgolj z rezervno postavo. Najprej je ostal praznih rok proti švicarskemu Luzernu (0:2), nato premagal knape, pa izgubil s švedskim Österjem (1:2), na koncu pa proti nemškemu Kölnu, za katerega so zadevali Bruno Labbadia (trije zadetki) ter Toni Polster in Dorinel Munteanu (oba dva zadetka), 23. julija 1995, torej le tri tedne po srečanju v slovenski prestolnici lignita, izgubil kar z 0:8. To je še danes najvišji poraz Tottenhama v Evropi, ki pa ga je treba jemati z rezervo, saj na zelenici ni bila prisotna udarna postava velikana iz severnega Londona. Manjkali so vsi najboljši igralci.

V tisti sezoni so pozneje nase opozarjali prvi strelec Teddy Sheringham, Norvežan Erik Thorstvedt, Izraelec Ronny Rosenthal, pa Sol Campbell, Darren Anderton, Nicky Barmby, Ian Walker in še kdo. Sezono pred tem so dres Tottenhama nosili tudi Nemec Jürgen Klinsmann ter Romuna Gheorghe Popescu in Ilie Dumitrescu, trener je bil sprva Argentinec Osvaldo Ardiles, proti koncu sezone pa je prišel Gerry Francis, ki nato v Velenju sploh ni vodil ekipe.

V Velenju je v dresu Tottenham zaigral tudi Alan Pardew, ki je pozneje postal uspešen trener na Otoku. Vodil je tudi West Ham, Southampton, Charlton, Crystal Palace, WBA … Tako se je pred petimi leti pomeril proti Tottenhamu, ko je Londončane vodil Mauricio Pochettino, zdajšnji strateg PSG. Foto: Guliverimage

Na tekmah pokala Intertoto, kjer je Tottenham igral zgolj stransko vlogo, je na stolčku sedel Škot Desmond Bulpin, poznejši selektor Filipinov.

"S tem, kdo bo prišel, kdo pa ne, se nismo obremenjevali"

Stadion Ob Jezeru je leta 1995 gostil dve tekmi pokala Intertoto. Foto: Vid Ponikvar "To so bile za tiste čase izjemno lepe tekme, koristne tako za klub kot tudi mene, saj smo dobivali določen vpogled. Potem smo lažje videli razliko med Evropo in našim nogometom. Vsi tekmeci v pokalu Intertoto so bili korak pred nami. Res je, Tottenham ni nastopil z najmočnejšo postavo, a se takrat s tem nismo obremenjevali. Medijski vpogled v tekme je bil drugačen od tega, kar imamo na voljo danes. Takrat niti nismo imeli informacij, kaj se dogaja s tekmecem, niti vpogleda v kakovost njihovega igralskega kadra. S tem, kdo je prišel, kdo pa ne, se nismo obremenjevali. Smo pa videli, da so bili tudi njihovi rezervisti korak pred nami," nam je zaupal nekdanji slovenski selektor.

Tisto poletje je z Rudarjem na štirih evropskih tekmah osvojil eno točko in v skupini zasedel zadnje mesto. Neporažen je ostal le na zadnji tekmi, ko je remiziral v gosteh pri Luzernu (1:1), zadetek za zgodovinsko točko pa je prispeval pokojni slovenski reprezentant Matjaž Cvikl.

Prašnikar: Splača se verjeti v nekaj

Ante Šimundža se to jesen že izkusil moč Tottenhama. V Londonu je Mura prejela pet zadetkov. Foto: Reuters V četrtek se bo Tottenham, katerega dres je v preteklosti oblekel tudi nekdanji slovenski as Milenko Ačimović, znova mudil v Sloveniji. Še enkrat bo gostoval v Ljudskem vrtu in skušal nadaljevati niz neporaženosti proti slovenskim klubom. Mura bo na drugi strani iskala pot do presenečenja. V štirih nastopih v zahtevni skupini konferenčne lige še ni osvojila točke. Bi ji lahko uspel veliki met proti zvezdniški zasedbi Tottenhama, pri kateri vodi Italijan Antonio Conte svetovno znane nogometaše, vredne skoraj 700 milijonov evrov?

Po mnenju Prašnikarja ob vseh nepredvidljivosti, ki vlada v današnjem nogometu, ni izključen niti takšen scenarij. "Splača se verjeti v nekaj, splača se angažirati, investirati veliko svojega znanja in izkušnje v to tekmo," želi stanovskemu kolegu, tudi nekdanjemu varovancu pri NK Maribor Anteju Šimundži, veliko sreče proti enemu izmed 12 ustanoviteljev "zloglasne" in hitro propadle superlige.

"Na takih tekmah lahko klub, kot je Mura, samo napreduje. Dejstvo je, da je večina igralcev mednarodno še zelo neizkušenih in jih lahko marsikaj preseneti. Treba se je zavedati, da so tekme v Evropi kljub vsemu na drugi ravni kot tiste v naši ligi," opozarja izkušeni strateg iz Šmartnega ob Paki na razlike, ki vladajo med evropskimi tekmovanji oziroma 1. SNL.

Bojan Prašnikar je v bogati trenerski karieri premagal številne velikane. Ob torkovem spremljanju dvoboja v Kijevu se je spomnil, kako je ugnal tako Dinamo kot tudi Bayern. Foto: Guliverimage

Na Šimundžo se je posredno spomnil že v torek, ko je spremljal dogajanje v ligi prvakov in videl, kako je Bayern v zasneženem Kijevu premagal Dinamo. Na delu je tako spremljal kluba, ki jo je oba v karieri premagal. Ukrajinske prvake pred 22 leti v ligi prvakov, to je še danes edina zmaga NK Maribor v omenjenem tekmovanju, zadetek za zmago pa je prispeval ravno aktualni trener Mure, nemškega prvaka iz Münchna pa je pred leti presenetil v bundesligi kot trener Energie Cottbus. Bo v četrtek priča še zgodovinskemu uspehu črno-belih, kluba, ki ga je vodil v dveh različnih časovnih obdobjih?