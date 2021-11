Zgodovinski dosežek Handanovića, poslastica po preobratu Man Cityju

V ligi prvakov so si napredovanje med 16 najboljših že zagotovili Ajax, Bayern, Juventus, Liverpool, Manchester United in branilec naslova Chelsea, danes pa so tej druščini pridružili še Manchester City, PSG, Real Madrid in Inter s Samirjem Handanovićem. Ta je z 2:0 opravil s Šahtarjem in si prvič v zgodovini priboril napredovanje. Jan Oblak je z Atleticom klonil proti Milanu (0:1), Kevin Kampl pa je z RB Leipzigom s kar 5:0 slavil v Belgiji. Manchester City je po preobratu z 2:1 dobil poslastico večera proti PSG-ju.

Jan Oblak, ki ga Fifa ni uvrstila med pet kandidatov za vratarja leta, se je z Atletico Madridom pred zadnjim krogom znašel v nezavidljivem položaju. Madridčani so danes z 0:1 klonili proti Milanu, ki je zdaj tako kot Atletico pri štirih točkah. Edini zadetek na tekmi je v 87. minuti dosegel Junior Messias. Točko več ima pred zadnjim krogom Porto, ki je z 0:2 moral priznati premoč še stoodstotnemu Liverpoolu. Oblaka v zadnjem krogu v boju za napredovanje čaka obračun s Portom.

Na srečanju na Wanda Metropolitano je bil sicer glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić. V prejšnjem krogu je sodil Josipu Iličiću v Bergamu, zdaj pa je bil na delu še na Oblakovem ''dvorišču''. Na tem stadionu je njegov rojak Damir Skomina leta 2019 sodil finale lige prvakov, kar je največji dosežek slovenskih nogometnih sodnikov v zgodovini. Atletico je igral brez kaznovanega Brazilca Felipeja, ki je odločil sobotno tekmo la lige proti Osasuni, Joao Felix in Kieran Trippier pa sta poškodovana.

Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe so v Manchestru ostali brez točk. Foto: Reuters

Veliki derbi evropskega nogometa in arabskih ''petrodolarjev'' sta na Etihadu uprizorila Manchester City in PSG. Na pravi poslastici, ki je upravičila naziv derbija, so se zmage po preobratu z 2:1 veselili sinjemodri. Mrežo Manchester Cityja je v 50. minuti načel Kylian Mbappe, trinajst minut kasneje je izid na 1:1 poravnal Raheem Sterling, končni izid pa je v 76. minuti postavil Gabriel Jesus.

Gostitelji so igrali brez Kevina de Bruyneja in Ferrana Torresa. Udarna napadalna trojica (Mbappe – Neymar – Messi) pa je tako ostala brez točk, a se je ob porazu ekipe Club Brugge proti Leipzigu, tako kot City že uvrstila med najboljših 16 ekip.

Kampl lovi evropsko pomlad, Handanović z odliko

Samir Handanović je zaklenil vrata. Foto: Guliverimage V skupini C si je Ajax, ki ima v svojih vrstah izjemnega strelca Sebastiena Hallerja, ki se je ob zmagi nad Bešiktašem znova dvakrat vpisal med strelce, že zagotovil napredovanje, za drugo mesto pa se v neposrednem obračunu merita Sporting Lizbona in Borussia Dortmund. Imata enako število točk, ker pa so Nemčiji zmagali rumeni-črni, bi jim danes ustrezal že remi.

RB Leipzig Kevina Kampla se bori za vsaj tretje mesto in evropsko pomlad v ligi Europa, nekdanji slovenski reprezentant je tekmo proti Club Brugge začel v prvi postavi. Nogometaši Leipziga, ki lovijo zadnji vlak za obstanek v evropskih tekmovanjih, so pred odhodom na gostovanje k Bruggeu zaradi okužb z novim koronavirusom ostali brez trenerja Jesseja Marscha in kapetana ter prvega vratarja Petra Gulacsija.

V skupini D prevzemata primata Real Madrid in milanski Inter. Šerif iz Tiraspola je po senzacionalnem začetku zdrsnil na tretje mesto, a še lahko pokvari načrte velikanom, hkrati pa si zagotovi najmanj tretje mesto, ki zagotavlja nadaljevanje evropske pravljice v ligi Europa. Šerif brez poškodovanega Lovra Bizjaka gosti bele baletnike, željne maščevanja za boleč poraz v Madridu (1:2), ki je presenetil svetovno nogometno javnost.

Inter s Samirjem Handanovićem je upravičil vlogo favorita proti v tej sezoni zelo skromnemu Šahtarju. Klub iz Milana je zmagal z 2:0 po dveh zadetkih Edina Džeka. Če bo zmagal še Real, si bo Handanović prvič v karieri zagotovil preboj med 16 najboljših v ligi prvakov.

Xavi debitiral z remijem, mojstrovina Poljaka

V torek je bilo na evropskih zelenicah še kako zanimivo. Svečano je bilo na Camp Nouu, kjer pa se ni vse končalo po željah domačih. Novopečeni trener Xavi je debitiral v novi službi v Evropi. Ko je imel nazadnje opravka z ligo prvakov, je leta 2015 Barceloni pomagal do naslova v finalu v Berlinu, zdaj pa se je z Benfico razšel brez zadetkov in bo s svojimi varovanci uvrstitev v osmino finala lovil v zadnjem krogu, ko jih čaka obračun z Bayernom. Katalonci niso mogli računati na najboljšega mladega igralca do 21 let na svetu (po izboru Tuttosport) Pedrija, v napadu so pogrešali tudi Ansuja Fatija in Sergia Agüera, ki naj bi konec tedna sklenil kariero.

Xavi verjetno z debijem v ligi prvakov ne bo pretirano zadovoljen. Foto: Guliverimage

V skupini A si je Bayern München že pred tem krogom zagotovil napredovanje. Tokrat so Bavarci gostovali v Kijevu, kjer Benjamin Verbič ni dočakal priložnosti za igro. Bayern je sicer nastopil močno oslabljen. Pestijo ga ogromne težave z okužbami, kar pet igralcev je v karanteni, med njimi tudi nemški zvezdnik Serge Gnabry. Na testu sta že bila pozitivna Eric Maxim Choupo-Moting in Joshua Kimmich.

Bavarce je v vodstvo na zasneženem igrišču z izjemnim zadetkom s škarjicami popeljal Robert Lewandowski. Poljski ostrostrelec je tako zadel še na deveti zaporedni tekmi v ligi prvakov, kar mu je kot prvemu v zgodovini uspelo drugič. Prvič je imel tak niz že leta 2020. Z devetimi goli je Lewandowski tudi prvi strelec tekmovanja. V 42. minuti je Kingsley Coman podvojil prednost Bavarcev. Ukrajinci so zaostanek zmanjšali v 70. minuti, kaj več pa jim ni uspelo narediti.

Robert Lewandowski je Bayern popeljal v vodstvo. Foto: Guliverimage

V skupini F vlada pri vrhu gneča. Kljub nekaterim spodrsljajem si je Manchester United, ki se je po sobotnem razočaranju proti Watfordu (1:4) razšel z Olejem Gunnarjem Solskjaerom in išče novega trenerja, že priboril nastop v osmini finala. V predzadnjem krogu z vedno motiviranim strelskim rekorderjem lige prvakov Cristianom Ronaldom je z 2:0 slavil na gostovanju pri Villarealu. Med strelce sta se vpisala Ronaldo, zmago pa je potrdil Jadon Sancho.

Atalanta z Josipom Iličićem, ki ni dobil priložnosti za igro, je remizirala v Švici (3:3) pri ekipi Young Boys. Točko je italijanski ekipi v 88. minuti s prostega strela zagotovil Luis Muriel. Rdeči vragi imajo zdaj na prvem mestu deset točk, drugi Villarreal jih ima sedem, Atalanta šest, Young Boys pa štiri. Atalanta bo v zadnjem krogu gostila Villarreal.

Poraz Salzburga z mladim Slovencem Benjamin Šeško je igral do 59. minute. Foto: Guliverimage

Zanimivo je bilo tudi v skupini G, kjer so se karte pred zadnjim krogom še dodatno premešale. Lille je z 1:0 ugnal Salzburg, pri katerem je Benjamin Šeško igral do 59. minute. Serijski prvak Avstrije ni še nikoli napredoval med 16 najboljših v ligi prvakov, danes pa se mu je izmuznila že druga zaključna žogica. Uvrstitev v osmino finala bi bil veliki uspeh za najmlajšo zasedbo lige prvakov. Povprečna starost Salzburga je namreč le 23 let in osem dni, kar je najmanj izmed vseh 32 udeležencev lige prvakov. Salzburg je v tej sezoni v ligi prvakov zaigral že s šestimi najstniki, toliko jih je na igrišče poslala le še Barcelona.

Zdaj ima vodilni Lille osem točk, drugi Salzburg sedem, tretja Sevilla šest, zadnji Wolfsburg pa pet. Obeta se izjemno zanimiv zadnji krog.

Evropski prvak Chelsea je z zmago prevzel vodstvo v skupini H. Foto: Guliverimage

V skupini H je Chelsea na derbiju vodilnih s kar 4:0 odpravil Juventus in si zagotovil napredovanje. Juventus si je sicer že pred to tekmo zagotovil preboj v osmino finala, a je bil v Londonu povsem nemočen in doživel najhujši poraz v ligi prvakov. Zadeli so Trevoh Chalobah, Reece James in Callum Hudson-Odoi, kar pomeni, da je imel Chelsea v ligi prvakov prvič tri različne angleške strelce. Zmago je potrdil še Timo Werner.

Prvo točko v ligi prvakov je osvojil še švedski prvak Malmö, ki je proti Zenitu dosegel tudi svoj prvi gol v sezoni. Rusi, ki so z igralcem manj izenačili po enajstmetrovki v drugi minuti sodniškega dodatka, so si s tretjim mestom v skupini zagotovili nadaljevanje sezone v evropski ligi.

Najboljši strelci: 9 – Sebastien Haller (Ajax), Robert Lewandowski (Bayern)

7 – Christopher Nkunku (Leipzig)

6 – Cristiano Ronaldo (Man United), Mohamed Salah (Liverpool)

5 – Karim Benzema (Real Madrid),

4 – Pedro Goncalves (Sporting), Riyad Mahrez (Man City), Leroy Sane (Bayern)

