Manchester potrdil, po novem porazu Solskjaer izgubil službo

Navijači so pritiskali že več tednov, zdaj se je res zgodilo. Sobotni poraz z Watfordom z 1:4 je izbil sodu dno. Otoški mediji so že vso noč poročali, da se bo Manchester United zahvalil Oleju Gunnarju Solskjaeru za usluge. Upravni odbor kluba ga je sicer dolgo podpiral, tudi po porazu z Liverpoolom z 0:5. Prva moža kluba Joel Glazer in Ed Woodward pa sta zdaj vendarle sklenila, da je čas za spremembo. Nekaj minut pred poldnevom je klub poslal tudi uradno potrditev: "Manchester United potrjuje, da je Ole Gunnar Solskjaer zapustil mesto glavnega trenerja. Hvala za vse, Ole."

Solskjaer, ki je za Manchester igral 11 sezon, je trenersko žezlo na Old Traffordu prevzel decembra 2018, ko so odpustili Joseja Mourinha. "Ole bo vedno legenda Manchester Uniteda. Obžalujemo, da smo morali sprejeti to odločitev. Čeprav so bili zadnji tedni razočaranje, pa ne smemo pozabiti, koliko dela je opravil v zadnjih treh sezonah, ko smo na novo postavili temelje za dolgoročno uspeh," je klub zapisal v sporočilu za javnost.

Igralci so na tleh. Foto: Reuters Začasno bo ekipo vodil dosedanji pomočnik Michael Carrick. Tudi on je igral za United. Po poročanju Daily Maila ima družina Glazer dve izbiri za novega glavnega trenerja. To sta Zinedine Zidane in Brandan Rodgers.

Po 12 krogih premier lige Manchester na lestvici zaseda sedmo mesto, 12 točk za vodilnim Chelseajem. Po sobotnem porazu Solskjaer sicer ni želel vreči puške v koruzo: "Verjamem v svoje delo, so pa to za nas zelo težki časi. Vem, da vsi dajejo vse. Štab je fantastičen. Rezultati pa niso dobri. Verjamem, da lahko to spremenimo." So pa naslednje besede nekdanjega nogometaša Uniteda nakazale, da ekipa potrebuje spremembo: "Fantje so v glavah trenutno v zelo slabem stanju. Razočarali smo sebe in svoje navijače. Jaz sem trener in jaz prevzemam odgovornost. Igralci trdo delajo."