Nov polom Manchester Uniteda, Solskjaerju štete ure

Vodilni angleški premierligaš Chelsea je v uvodni tekmi 12. kroga v gosteh nadigral Leicester City (3:0), Watford pa je prizadejal Manchester Unitedu nov udarec. Rdeči vragi so izgubili z 1:4, trenerju Oleju Gunnarju Solskajerju pa se po novem ponižanju močno trese stolček. Derbi kroga bo na Anfieldu med Liverpoolom in Arsenalom. Steven Gerrard je na trenerskem stolčku Aston Ville debitiral z zmago, podobno velja za Deana Smitha pri Norwich Cityju, Newcastle pa je po domačem remiju z Brentfordom padel na zadnje mesto.

Po reprezentančnem premoru, na katerem so ljubitelji nogometa na Otoku pozdravili uvrstitev Anglije na SP 2022, se nadaljuje premier league. Vodilni Chelsea je v uvodni tekmi 12. kroga v gosteh s 3:0 nadigral Leicester City. V polno so zadeli Antonio Rüdiger, to je bil že četrti zadetek nemškega branilca v karieri proti lisicam, Francoz N'golo Kante in pa Američan hrvaških korenin Christian Pulisic.

Razočaranje zvezdnikov Manchester Uniteda na čelu s Cristianom Ronaldom po porazu proti Watfordu. Foto: Reuters

Manchester United je priredil navijačem novo razočaranje. Na zadnjih 13 tekmah je izgubil kar sedemkrat! Trenerju Oleju Gunnarju Solksjaerju se po novem polomu, na gostovanju pri Watfordu je klonil kar z 1:4, kapetan Harry Maguire pa si je prislužil rdeči karton. Poraz rdečih vragov bi bil lahko še višji, a je vratar David De Gea ubranil najstrožjo kazen Ismaili Sarru.

Derbi 12. kroga angleškega prvenstva bo na Anfieldu. Arsenal ni izgubil že osem tekem zapored in se na lestvici povzpel na peto mesto, zdaj pa ga čaka motivirani sosed na razpredelnici, Liverpool.

Gerrard in Smith debitirala z zmagama

Veselje Stevena Gerrarda in nogometašev Astona Ville po zmagi nad galebi. Foto: Reuters V soboto je novega trenerja predstavila Aston Villa. Nekdanji evropski prvak iz Birminghama je izgubil kar petkrat zapored, slabe rezultate pa je z odhodom plačal strateg Dean Smith. Nasledil ga je nekdanji zvezdnik Liverpoola in otoškega nogometa Steven Gerrard in osrečil navijače z zmago nad Brightonom. Smith postaja v najvišjem klubskem razredu na Otoku, kjer ga je za novega trenerja izbral do tega kroga zadnjeuvrščeni Norwich City. V soboto je gostil Southampton in po preobratu zmagal z 2:1.

Bogati Newcastle United ostaja edini angleški prvoligaš v tej sezoni brez zmage. Dragocene točke v boju za obstanek je lovil proti Brentfordu in po dramatičnem srečanju, polnem zadetkov, osvojil točko (3:3). Nov trener srak Eddie Howe zaradi okužbe s Covid-19 še ni vodil Newcastla, ki je prekinil niz petih zaporednih domačih srečanj z Brentfordom. Srake so padle na zadnje mesto.

Angleško prvenstvo, 12. krog: Sobota, 20. november:

Leicester City : Chelsea 0:3 (0:2)

Rüdiger 14., Kante 28., Pulisic 71. Aston Villa : Brighton & Hove Albion 2:0 (0:0)

Watkins 84., Mings 89. Burnley : Crystal Palace 3:3 (2:3)

Mee 19., Wood 27., Comet 49.; Benteke 8., 36., Guehi 42. Watford : Manchester United 4:1 (2:0)

King 28., Sarr 44., Pedro 90.+2, Dennis 90.+6; van de Beek 50.; R.K.: Maguire 69./Manchester United Newcastle : Brentford 3:3 (2:2)

Lascelles 10., Joelinton 39., Saint-Maximin 75.; Toney 11., Henry 31., Lascelles 61./ag. Norwich City : Southampton 2:1 (1:1)

Pukki 7., Hanley 79.; Adams 4. Wolverhampton : West Ham 1:0 (0:0)

Jimenez 58.



18.30 Liverpool - Arsenal Nedelja, 21. november:

15.00 Manchester City - Everton

17.30 Tottenham - Leeds United