Manchester City je utišal Old Trafford in nadigral mestnega tekmeca. Foto: Reuters

Londonski Arsenal se počasi prebija nazaj med najboljše v Angliji. V 11. krogu premier lige so z 1:0 premagali Watford, kar je bila njihova osma zaporedna tekma, na kateri so osvojili vsaj točko in šesta zmaga v tem obdobju. Manchester City je z 2:0 dobil mestni derbi z Manchestrom Unitedom.

Arsenal je tako svojemu trenerju Mikelu Arteti poklonil darilo za stoto tekmo na klopi londonskega kluba. Topničarji so bili prepričljivo boljši tekmec. Od prve minute so odločno napadli, a bili neučinkoviti. Priložnosti sta zapravljala predvsem Pierre-Emerick Aubameyang, ki je v 36. minuti zapravil enajstmetrovko, in Bukayo Saka, ki je v sedmi minuti sicer dosegel gol, a so ga sodniki zaradi nedovoljenega položaja razveljavili. V 56. minuti pa so se napadi Artetinih varovancev vendarle obrestovali, Emile Smith-Rowe se je dokopal do odbite žoge in z natančnim nizkim strelom poslal žogo ob levi vratnici v mrežo.

Če Arsenal v zadnjem času kaže dobro formo, pa to ne velja za njegovega mestnega tekmeca Tottenham. Sredi tedna je moral njegovo klop zapustiti Nuno Espirito Santo, nasledil ga je Italijan Antonio Conte. Ta ekipe zaenkrat še ni uspel vrniti na zmagovito pot, na svojem debiju je proti Evertonu v Liverpoolu osvojil točko (0:0).

City utišal Old Trafford in izkoristil spodrsljaj Chelseaja

Foto: Reuters V derbiju 11. kroga angleškega prvenstva je Manchester City v gosteh na Old Traffordu nadigral mestnega tekmeca United. Branilci angleškega naslova so zmagali z 2:0, rdeči vragi pa se lahko zahvalijo svojemu vratarju Davidu De Gei, da so izgubili le z dvema zadetkoma razlike. Vodilni Chelsea je doma zgolj remiziral z Burnleyjem, tako da ima pred Manchester Cityjem le še tri točke prednosti.

Mestni derbi v Manchestru je pripadel Cityju. Branilci naslova so na Old Traffordu zmagali z 2:0, končna razlika pa bi bila lahko še višja, če med vratnicama Uniteda ne bi blestel David De Gea. Španec je v prvem polčasu ubranil številne priložnosti Cityja in poskrbel, da je United na koncu izgubil ''zgolj'' z 0:2. Manchester United je v koledarskem letu 2021 na domačem igrišču izgubil kar osem tekem. Tako slabo mu ni šlo vse od leta 1989!

Foto: Reuters Prvič se je mreža De Gee zatresla v 7. minuti, ko je Joao Cancelo poslal predložek v kazenski prostor, Eric Bailly pa nespretno premagal lastnega vratarja. De Gea je nato z izjemnimi obrambami paral živce tekmecu. Preprečil je zadetke Gabriela Jesusa, Joao Cancela, Kevina de Bruyneja, pa tudi avtogol Victorja Lindelöfa. V izdihljajih prvega polčasa pa je City vendarle podvojil prednost. Po podaji Cancela se je med strelce vpisal Bernardo Silva, v obrambi pa sta zaspala Harry Maguire in Luke Shaw.

V drugem delu se rezultat ni spreminjal, gostje pa so bili znova bližje zadetku. Phil Foden je v 81. minuti tako zatresel okvir vrat. Nov spodrsljaj Uniteda v domačem prvenstvu bi lahko poskrbel za nov plaz kritik na račun trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja, medtem ko se je njegov stanovski kolega Josep Guardiola vodilnemu Chelseaju približal na tri točke zaostanka. Londončani, sicer tudi aktualni evropski prvaki, so namreč doma remizirali z Burnleyjem (1:1).

Nedelja prinaša tudi spopad Evertona in Tottenhama. Na tem srečanju se bo prvič po odhodu iz Chelseaja v premier league na stolčku moštva, ki domuje na enem najbolj modernih stadionov na svetu v Londonu, predstavil Antonio Conte, ki je krst na klopi kluba sicer dočakal med tednom v Evropi.

Tudi sklepno dejanje kroga ponuja zanimiv dvoboj, saj se bosta na Anfieldu udarila Liverpool, ki je med tednom ponovno blestel v ligi prvakov, in pa trenutno zelo vroči West Ham.

Angleško prvenstvo, 11. krog: Petek, 5. november:

Southampton : Aston Villa 1:0 (1:0)

Armstrong 3. Sobota, 6. november:

Manchester United : Manchester City 0:2 (0:2)

Bailly 7./ag., Silva 45.



Brentford : Norwich City 1:2 (0:2)

Henry 60.; Normann 6., Pukki 29./11-m



Chelsea : Burnley 1:1 (1:0)

Havertz 33.; Vydra 79.



Crystal Palace : Wolverhampton 2:0 (0:0)

Zaha 61., Gallagher 78.



Brighton : Newcastle 1:1 (1:0)

Trossard 24./11-m; Hayden 66.; R.K.: Sanchez 90.+2/Brighton Nedelja, 7. november:

Arsenal : Watford 1:0 (0:0)

Smith-Rowe 56.

Aubameyang je zapravil 11-m. Everton : Tottenham 0:0 (0:0) Leeds United - Leicester City 1:1 (1:1)

Raphinha 26.; Barnea 28. 17.30 West Ham - Liverpool