Norwich prvič zmagal, a vseeno odpustil trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norwich City je danes z 2:1 premagal Brentford, toda to ni bilo dovolj, da bi se nemški strokovnjak Daniel Farke lahko obdržal na trenerskem stolčku. Klub je sicer vodil od maja 2017 in ga v tem času dvakrat popeljal v elitno ligo. V tej sezoni je v 11 krogih osvojila zgolj pet točk.

Norwich je četrti prvoligaški klub, ki je menjal trenerja v tej sezoni, pred njim so to storili že pri Watfordu, Newcastlu in Tottenhamu.