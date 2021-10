Chelsea povečal prednost, Manchester United ugnal Tottenham

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredina tedna je bila v Angliji rezervirana za pokalne obračune, konec pa je prinesel tekme 10. kroga premier league. Na White Hart Laneu je Manchester United z odliko popravil vtis po polomu na večnem derbiju z Liverpoolom in z 0:3 ugnal Tottenham. Do zmage je že pred omenjenim srečanjem prišel vodilni Chelsea, ki je 0:3 slavil pri Newcastlu. S tem je nekoliko ušel Liverpoolu in Manchester Cityju, ki sta zabeležila le remi oziroma celo poraz.