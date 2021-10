Na Otoku še odmeva polom Uniteda, Liverpool po nadaljevanje niza brez Salaha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jürgen Klopp z Liverpoolom ni izgubil vse do 6. aprila, ko je v Madridu izgubil proti Realu z 1:3. Foto: Reuters

Na Otoku, kjer še vedno odmeva nedeljska polomija Manchester Uniteda proti Liverpoolu (0:5), se med tednom odloča o četrtfinalistih angleškega ligaškega pokala. Naslov brani Manchester City, ki bo v sredo gostoval pri West Hamu. Londončani so v 3. krogu izločili Manchester United in s tem preprečili mestno poslastico v osmini finala tekmovanja. Razigrani Chelsea bo danes pričakal Southampton, v tej sezoni še vedno neporaženi Liverpool pa jutri odhaja k ''drugoligašu'' Prestonu.

V Manchestru se vse bolj trese trenerski stolček Oleja Gunnarja Solskjaerja. Norvežan z rdečimi vragi ni več v igri za naslov najboljšega v angleškem ligaškem pokalu. V tekmovanju, ki zaradi sponzorskih obvez nosi naziv Carabao Cup, je izpadel v 3. krogu proti West Hamu. Londončani bodo skušali po Unitedu izločiti še njegovega mestnega soseda City. Izbranci Josepa Guardiole sicer branijo lovoriko, v zadnjem finalu so bili boljši od znancev Mure, Tottenhama.

Manchester City bo gostoval pri West Hamu, ki je v 3. krogu izločil rdeče vrage. Foto: Guliverimage

Chelsea, ki je v zadnjem prvenstvenem nastopu s kar 7:0 odpihnil Norwich, bo danes gostil Southampton, Liverpool, ki je pod vodstvom Jürgena Kloppa neporažen že skoraj sedem mesecev in ni izgubil zadnjih 22 tekem, pa bo v sredo gostovali pri Preston North Endu. K članu tekmovanja championship, v katerem z Middlesbroughom v tej sezoni nastopa tudi Andraž Šporar (Ljubljančan je dosegel tri zadetke), bo najverjetneje odpotoval z oslabljeno zasedbo, saj bo po napornih gostovanjih v Madridu (3:2 pri Atleticu v ligi prvakov) in Old Traffordu spočil številne najboljše igralce. Tako v začetni enajsterici skoraj zagotovo ne bo tudi Mohameda Salaha, kar bi lahko zagotovo vsaj malce olajšalo delo domači obrambi.