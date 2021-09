Konec za Manchester United, londonska kluba sta se rešila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tretjem krogu angleškega ligaškega pokala se je v sredo pot končala za Manchester United, ki je z 0:1 klonil proti West Hamu. Po izvajanju enajstmetrovk sta se med 16 najboljših ekip uvrstila Chelsea, ki je z 2:1 ugnal Aston Villo, in Tottenham, ki je bil s 3:2 boljši od Wolvesov. Do napredovanja sta prišla tudi Arsenal in Leciester.