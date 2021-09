De Gea v izdihljajih tekme zagotovil zmago Man Unitedu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Otoku je na sporedu 5. krog. V petek sta ga z remijem odprla Leeds in Newcastle. Pester sobotni spored paje ponudil kar šest srečanj. Liverpool je z zanesljivih 3:0 ugnal Crystal Palace, spodrsljaj pa si je privoščil Manchester City, ki je doma zgolj remiziral s Southamptnom. Zauvod v nedeljo Manchester United slavi Davida de Geo, vse skupaj pa se bo zaključilo z derbijem na White Hart Laneu, kjer se bosta pomerila londonska rivala Tottenham in Chelsea.

Liverpool in Manchester City, ki sta med tednom v ligi prvakov prišla do prvih zmag, sta se tokrat udarila s Crystal Palaceom oziroma Southamptonom. Varovancem Jürgena Kloppa je uspelo zabeležiti zanesljivo zmago, nekoliko manj zadovoljen pa je lahko Pep Guardiola, saj "meščanom" na srečanju s Southamptonom ni uspelo zabiti. Po dolgo pričakovani uvodni zmagi pretekli konec tedna je niz neporaženosti nadaljeval tudi Arsenal in se uspel nekoliko dvigniti z dna prvenstvene lestvice.

Pep Guardiola ni imel veliko razlogov za zadovoljstvo. Foto: Guliverimage

David de Gea junak rdečih vragov

Uvod v nedeljsko dogajanje je ponudil srečanje med vedno neugodnim West Hamom in Manchester Unitedom, ki je po evropskem porazu pri švicarskem prvaku Young Boys želel dokazati, da je bil sredin večer zgolj slab trenutek. Londončani so sicer povedli, nato pa je izid izenačil Cristiano Ronaldo. Po golu Jesseja Lingarda v 89. minuti se je zdelo, da je srečanje odločeno, a domači so tik pred koncem dobili najstrožjo kazen. K žogi je pristopil kapetan Mark Noble, a španska hobotnica v vratih Uniteda David de Gea je poskrbel, da v Manchester odhaja popoln izkupiček.

Brighton se je po zmagi nad Leicestrom zavihtel na trenutno tretje mesto, za konec kroga pa sledi že v uvodu omenjena poslastica med londonskima tekmecema.

Angleško prvenstvo, 5. krog Petek, 17. september:

Newcastle : Leeds United 1:1 (1:1)

Saint-Maximin 44.; Raphinha 13. Sobota, 18. september:

Wolverhampton : Brentford 0:2 (0:2)

Toney 28., Mbeumo 34. R.K.: Baptiste 65./Brentford Burnley : Arsenal 0:1 (0:1)

Odegaard 30. Liverpool : Crystal Palace 3:0 (1:0)

Mane 43., Salah 78., Keita 89. Manchester City : Southampton 0:0 Norwich City : Watford 1:3 (1:1)

Pukki 35.; Dennis 17., Sarr 63., 82. Aston Villa : Everton 3:0 (0:0)

Cash 66., Digne 69./ag., Bailey 75. Nedelja, 19. september:

Brighton : Leicester City 2:1 (1:0)

Maupay 35./11m, Welbeck 50.; Vardy 61 West Ham : Manchester United 1:2 (1:1)

Benrahma 30.; Ronaldo 35., Lingard 89.

Noble (West Ham) je v 95. minuti zapravil enajstmetrovko. 17.30 Tottenham – Chelsea