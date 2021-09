Ronaldo z družino po hitrem postopku zapustil luksuzno vilo

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je konec avgusta okrepil Mancester United, je z družino le po nekaj dneh zapustil luksuzno vilo, v kateri so si nameravali ustvariti svoj angleški dom. Razlog: preglasne ovce, ki so motile njihov mir.

Angleški mediji budno spremljajo sleherni korak Cristiana Ronalda, ta se je konec avgusta vrnil v Manchester United, kjer je na začetku svoje kariere že igral.

Tabloid The Sun danes poroča, da je 36-letni portugalski nogometni zvezdnik s svojo devet let mlajšo partnerico Georgino Rodriguez in njunimi štirimi otroki po manj kot tednu dni zapustil svoje luksuzno domovanje, saj ga je preveč motil hrup, ki so ga na bližnji paši povzročale ovce. Motilo ga je tudi to, da hiša stoji preveč blizu ceste in da so se ji mimoidoči lahko preveč približali.

The Sun še poroča, da se je napadalec rdečih vragov tako iz ene hiše s sedmimi sobanami preseli v drugo, na bolj varovani lokaciji.

Nova vila ima garažo, v kateri bo lahko parkiral svoje štiri dragocene jeklene konjičke, bazen in kinodvorano. Posestvo je varovano in ima električna vhodna vrata. Tam si bo lahko privoščil toliko počitka in se naužil toliko miru, kot si bo zaželel.

Ronaldo je uspešno prestal krst v dresu rdečih vragov. Na prvi tekmi v premier ligi je k zmagi s 4:1 proti ekipi Newcastle United prispeval dva gola, na prvi tekmi lige prvakov pa je sicer zabil za vodstvo 1:0, a so gostitelji, švicarski državni prvaki Young Boys, na domačem terenu pripravili preobrat in senzacionalno zmagali z 2:1.

Ronaldo je v svojem prvem obdobju pri Manchester Unitedu, v letih od 2003 do 2009, na 292 tekmah zabil 118 golov.

