Messi ob uvodu razočaran, Oblak zaklenil vrata, smola Handanovića

Sreda v ligi prvakov je prinesla nove nogometne poslastice. V središču pozornosti je bil Lionel Messi, PSG je namreč prvič od prve minute predstavil atomski napadalni trojček Neymar, Messi in Mbappe, ki pa ni navdušil. PSG je namreč na gostovanju pri ekipi Club Brugge le remiziral (1:1). Jan Oblak je z Atleticom vknjižil točko proti Portu (0:0), Kevin Kampl, ki ni igral, je z Leipzigom izgubil proti Manchester Cityju (3:6), Samir Handanović pa je z Interjem v zaključku tekme klonil proti Realu Madridu. Za uvod je Šerif Tiraspol, pri katerem Lovra Bizjaka ni bilo v kadru, poskrbel za presenečenje in ugnal Šahtar (2:0).

PSG, pri katerem je v Evropi prvič igral Lionel Messi, je za uvod gostoval pri ekipi Club Brugge in zaostal za pričakovanji. Gostje so sicer v 14. minuti povedli po golu Andera Herrere, a je kmalu zatem odgovoril Hans Vanaken in svoji ekipi priboril veliko točko. Gostitelji so pozneje pustili celo boljši vtis proti favoritom, ki so prek Messija zadeli tudi prečko, imeli tudi večjo posest žoge, toda večkrat so streljali domači igralci.

Lionel Messi je igral celo tekmo. Foto: Guliverimage

V drugi tekmi skupine A je RB Leipzig v strelski poslastici gostoval na Etihadu pri angleškem prvaku Manchester Cityju in klonil s 3:6. Kevin Kampl ni dočakal priložnosti za igro. Na gostovanju na Otoku je sicer v ligi prvakov že zadel v polno, pred štirimi leti je osrečil navijače Bayerja v Londonu proti Tottenhamu.

Atletico se je prvič, odkar zanj brani Jan Oblak, v ligi prvakov predstavil kot španski prvak. Španski klub se je s Portom razšel brez zadetkov. Kar nekaj sreče so imeli Španci v 80. minuti, ko so po nesporazumu Oblaka s svojim branilcem Portugalci zadeli, a so sodniki dosodili prekršek Mehdija Taremija. V drugem dvoboju skupine B pa je Liverpool na obračunu večkratnih evropskih prvakov po preobratu s 3:2 ugnal Milan, ki je igral brez Zlatana Ibrahimovića. Odločilni zadetek je v 69. minuti dosegel Jordan Henderson.

Samir Handanović je klonil v zaključku tekme z Realom. Foto: Guliverimage

Prvič je moč in prestiž lige prvakov danes občutil Šerif Tiraspol, pri katerem pa ni bilo v kadru Lovra Bizjaka. Gostitelji so v Moldaviji poskrbeli za prvovrstno presenečenje in z 2:0 odpravili Šahtar, ki je v kvalifikacijah po hudi drami izločil Monaco.

V drugem dvoboju skupine D sta bila na delu stara znanca Inter in Real. Samir Handanović se bo poskušal v tretji evropski sezoni s črno-modrimi končno prebiti med 16 najboljših, a začetek ni preveč obetaven. Inter je namreč klonil po zadetku Rodryga v 89. minuti srečanja.

Za izjemen dosežek pa je poskrbel Sebastian Haller, ki je ob svojem debiju lige prvakov zadel kar štirikrat. Njegov Ajax je s 5:1 odpravil Sporting, Haller pa je postal šele drugi igralec s štirimi goli na svoji prvi tekmi v tem tekmovanju po Nizozemcu Marcu van Bastnu (november 1992 z Milanom proti Göteborgu).

V skupini C je Borussia iz Dortmunda v Turčiji prišla do zmage z 2:1 proti Bešiktašu. Nemci so povedli v 20. minuti z golom Juda Bellinghama. Tik pred koncem polčasa je vodstvo podvojil 21-letni Norvežan Erling Braut Haaland (17 tekem v ligi prvakov - 21 golov, 66 tekem v dresu BVB - 66 golov). Francisco Montero je ob koncu le ublažil poraz domače vrste.

Polom Barcelone, Iličić in Verbič do točke

Nova sezona se je sicer začela v torek. Največ zanimanja je pred torkovimi obračuni požel derbi na Camp Nouu, kjer je Barcelona gostila Bayern. Blaugrana v ligi prvakov prvič po 17 letih nastopa brez Lionela Messija, ki se je poleti preselil k PSG, s katerim bo v Evropi debitiral v sredo. Njegovi nekdanji soigralci pa so na najslabši mogoč način vstopili v novo sezono. Bayern je slavil s kar 3:0. Mrežo Kataloncev je načel Thomas Müller, dvakrat pa se je med strelce vpisal še Robert Lewandowski. Poljak je tako zadel na vsaki od 18 Bayernovih tekem od 15. februarja naprej.

Josip Iličić, drugi najboljši slovenski strelec v zgodovini lige prvakov (zaostaja le za Zlatkom Zahovićem), je remiziral pri zmagovalcu evropske lige Villarrealu (2:2). Kranjčan je igral od 70. minute. Atalanta je sicer povedla po golu Rema Freulerja, sledila sta zadetka Manuja Triguerosa in Arnauta Danjume za preobrat domačih. Končni izid 2:2 je v 83. minuti postavil Robin Gosens, velik delež pri golu pa je s podajo na začetku akcije imel tudi Iličić.

Josip Iličić je z Atalanto vknjižil točko. Foto: Guliverimage

Nekaj igralnih minut si je prislužil tudi Benjamin Verbič, ki je v dresu kijevskega Dinama proti Benfici v igro vstopil v 76. minuti. Tekmeca sta se sicer razšla brez zadetkov, Verbič pa se po poškodbi počasi in zanesljivo vrača na zelenico.

Branilec naslova Chelsea je po golu Romela Lukakuja z 1:0 ugnal Zenit, italijanski velikan Juventus pa je prvič po treh letih v Evropi igral brez Ronalda in s 3:0 odpihnil Mälmo. Med strelce so se vpisali Alex Sandro, Paulo Dybala, ki je zadel z bele pike, in Alvaro Morata.

Cristiano Ronaldo je dosegel že svoj 135. zadetek v ligi prvakov. Foto: Guliverimage Ronaldo praznih rok, Šeško do točke

Sezona se je sicer začela s tekmama v Švici in v Španiji. Portugalec Cristiano Ronaldo je po 12 letih v prestižnem evropskem tekmovanju oblekel dres Manchester Uniteda. Pri 36 letih je lačen dokazovanj in zadetkov, kar je dokazal že na prvi tekmi na gostovanju pri švicarskem prvaku Young Boys v Bernu.

Strelski rekorder tekmovanja je z zadetkom otvoril tudi v novo sezono, v 13. minuti srečanja je svojo ekipo v Švici popeljal v vodstvo. Pred tem je na ogrevanju nerodno zadel tudi enega od varnostnikov, ki je po njegovem strelu nesrečno obležal, a ob tem na srečo ni utrpel hujših posledic. Ronaldo je v Švici poskrbel tudi za rekordni dosežek, saj je bila to že njegova 177. tekma v ligi prvakov, s čimer se je na vrhu lestvice nastopov izenačil z Ikerjem Casillasom, hkrati pa je zadel še v 17. zaporedni sezoni lige prvakov. A to ni ustavilo domače ekipe, za katero je v 66. minuti izenačil Nicolas Moumi Ngamaleu, za veliko veselje švicarske ekipe pa je v 95. poskrbel Jordan Siebatcheu.

Največ nastopov v ligi prvakov:

177 - Cristiano Ronaldo (2003–), Iker Casillas (1999–2019)

151 - Xavi Hernández (1998–2015)

149 - Lionel Messi (2004–)

142 - Raúl González (1995–2011)

141 - Ryan Giggs (1993–2014)

Nesrečni poskus Ronalda na ogrevanju:

Za uvod v novo sezono je bil na sporedu tudi obračun v Sevilli, kjer je gostoval Salzburg. Serijski avstrijski prvak ima najmlajšo zasedbo v ligi prvakov, v napadu pa si je mesto v udarni enajsterici izbojeval šele 18-letni Slovenec Benjamin Šeško, ki je dočakal krstni nastop na velikem tekmovanju. V prvem polčasu smo videli kar štiri najstrožje kazni, od tega je imelo avstrijsko moštvo v zgolj 36 minutah na voljo kar tri, le eno je izkoristil Luka Sučić v 21. minuti obračuna. Ob koncu prvega polčasa je na 1:1 z bele pike izenačil Ivan Rakitić in svoji ekipi priboril točko. V 47. minuti je bil Šeško, ki je igral do 67. minute, blizu prvemu zadetku v ligi prvakov, a je njegov strel iz bližine izvrstno ubranil Bono.

Benjamin Šeško je igral do 67. minute. Foto: Guliverimage