Nepozabna predstava slovenskega čudežnega dečka v Evropi

V tej sezoni bo v skupinskem delu lige prvakov mrgolelo Slovencev. Med elito bosta nastopila tudi avstrijski prvak Red Bull Salzburg in najboljši klub iz Moldavije Šerif Tiraspol. Rdeči biki so v play-offu kvalifikacij izločili danski Brondby, na povratni tekmi pa je z zadetkom in podajo blestel komaj 18-letni slovenski napadalec Benjamin Šeško, Šerif pa je brez pomoči Lovra Bizjaka ostal nepremagan v Zagrebu in lažje od načrtovanega izločil hrvaškega prvaka Dinamo.