Blažič poražen iz Berna, v torek Slovenca uspešna

Benjamin Šeško je star komaj 18 let. Bi lahko ponovil podvig Luke Zahovića in se v skupinskem delu lige prvakov vpisal med strelce še pred 19. rojstnim dnevom?

Benjamin Šeško je star komaj 18 let. Bi lahko ponovil podvig Luke Zahovića in se v skupinskem delu lige prvakov vpisal med strelce še pred 19. rojstnim dnevom? Foto: Guliverimage

V kvalifikacijah za ligo prvakov se za šest vozovnic, ki ponujajo igranje med evropsko elito vsaj do zime, in kar 15,6 milijona evrov finančne nagrade poteguje še 12 ekip. V zadnjem krogu kvalifikacij pot do velikega cilja iščejo tudi trije slovenski legionarji. Benjamin Šeško in Lovro Bizjak sta bila na delu v torek ter se razveselila zmag, Miha Blažič pa je danes v Bernu moral priznati premoč švicarskim prvakom in se domov vrača z minimalnim zaostankom zadetka.

V kvalifikacijah za ligo prvakov se je letos prvič v klubski zgodovini predstavila Mura. Aktualni slovenski prvak je najprej brez težav izločil prvaka Severne Makedonije Shkendijo (1:0 in 5:0), nato pa moral priznati premoč najboljšemu bolgarskemu klubu Ludogorcu (0:0 in 1:3). Ekipa iz Razgrada se je pozneje prebila v play-off kvalifikacij, tako da je do velikega cilja, nastopa v skupinskem delu lige prvakov, oddaljena le še en korak. V sredo bo gostovala na Švedskem.

V tej sezoni zmaguje kot po tekočem traku

V Avstriji mladega slovenskega napadalca že dalj časa primerjajo z Erlingom Haalandom. Foto: Guliverimage V sklepnem dejanju kvalifikacij se bodo predstavili trije slovenski legionarji. V Avstriji vlada ogromno zanimanje za krstni nastop Benjamina Šeška. Mladi slovenski napadalec, ki ga severni sosedje vse bolj pogosto primerjajo s potencialom, ki ga je v Salzburgu pred leti nudil Erling Braut Haaland, se je pomeril z Brondbyjem, slovenski napadalec pa je odigral 77 minut. Avstrijci so se na koncu veselili zmage z 2:1, potem ko so v drugem polčasu pripravili preobrat.

Šeško je tej sezoni se je kot član Salzburga v avstrijskem prvenstvu in pokalu že vpisal med strelce, v preteklosti je že zadel v polno za rdeče bike v mladinski ligi prvakov, pred nekaj meseci je debitiral za slovensko člansko izbrano vrsto, zdaj pa se spogleduje z novim vrhuncem, zadetkom v mreži danskega prvaka. V tej sezoni mu gre s Salzburgom odlično. Avstrijski prvak je dobil vse tekme, v prijateljski tekmi je bil boljši tudi od Barcelone (2:1), danski prvak pa po petih krogih domačega prvenstva še čaka na prvo zmago in je na skromnem desetem mestu.

Rdeči biki so serijski avstrijski prvaki. V ligi prvakov želijo zaigrati še tretjič zapored. Foto: Guliverimage

Šerif po Crveni zvezdi greni življenje še Dinamu

Lovro Bizjak si je s Šerifom v tej sezoni zagotovil že najmanj nastop v skupinskem delu evropske lige, sodeč po prvi tekmi z Dinamom pa se mu nasmiha celo igranje v ligi prvakov! Foto: Guliverimage V torek je bil na delu tudi Lovro Bizjak. Nekdanji napadalec Domžal in Ufe je v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov s Šerifom presenetil beograjsko Crveno zvezdo, zdaj pa so Moldavci v težave spravili še zagrebški Dinamo, saj so ga na domeči zelenici ugnail kar s 3:0. Hrvaški prvaki so v Moldavijo pripotovali brez krilnega napadalca Lirima Kastratija. Moldavija namreč ne priznava Kosova kot samostojne države, tako da član udarne postave Dinama ni prejel vize. Bizjak ni mogel računati na pomoč Kolumbijca Franka Castanede, kapetan Šerifa je namreč manjkal zaradi kazni kartonov. Slovenski napadalec je tokrat na igrišču preživel le nekaj minut ob koncu srečanja. Zaradi poškodbe je pri Dinamu manjkal tudi Makedonec Arijan Ademi, sicer bratranec Agima Ibraimija.

S Ferencvarošem bo poskušal evropsko pravljico iz prejšnje sezone ponoviti Miha Blažič. Obrambni steber madžarskih prvakov se z gostovanja pri švicarskem prvaku Young Boys vrača z golom zaostanka, v 69. minuti srečanja pa je slovenski reprezentant prejel tudi rumeni karton.

V zadnjem krogu kvalifikacij se bo poslovilo kar nekaj evropskih velikanov. Krajšo bosta, denimo, odnesla poraženca spopadov med Monacom in Šahtarjem ter nekdanjima evropskima prvakoma Benfico in PSV. Poraženci zadnjega kroga kvalifikacij bodo sicer zaigrali v skupinskem delu evropske lige in prejeli 3,6 milijona evrov nagrade.