Bo Balkan dočakal spopad med Dinamom in Crveno zvezdo? O tem odloča tudi Slovenec.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo znani vsi udeleženci play-offa kvalifikacij za ligo prvakov. Nastopila bosta tudi slovenska legionarja Miha Blažič in Lovro Bizjak. Branilec Ferencvaroša bo branil prednost pred praško Slavijo, napadalec Šerifa pa bo poskušal ugoden rezultat z gostovanja v Beogradu pretopiti v napredovanje. Na Balkanu se še vedno ogromno govori o možnosti, da bi se lahko v zaključnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov in več kot 16-milijonsko nagrado neposredno udarila prvaka Hrvaške (Dinamo Zagreb) in Srbije (Crvena zvezda).

Sreda je na evropskih zelenicah rezervirana za prestižni evropski superpokal med zmagovalcem lige prvakov (Chelsea) in lige Europa (Villarreal) v Belfastu, zato bodo vse povratne tekme 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov odigrane že danes. Na delu bosta tudi slovenska legionarja Miha Blažič in Lovro Bizjak.

Izkušeni branilec Ferencvaroša je v tej sezoni z madžarskim prvakom ujel zmagoviti niz. V kvalifikacijah za ligo prvakov je nanizal že pet zmag. Dvakrat je premagal Prištino in Žalgiris iz Vilne (s tem se bo Mura v četrtek pomerila na zelo pomembnem srečanju, na katerem si lahko evropsko sezono podaljša vse do zime), prejšnji četrtek pa je doma z 2:0, po zaslugi avtogola in uspešno izvedenega kazenskega udarca, premagal še močno praško Slavio.

Miha Blažič (desno) bo poskušal danes izločiti češkega prvaka Slavio. Foto: Guliverimage

Z rezultatom prve tekme 3. kroga je lahko zadovoljen tudi nekdanji napadalec Domžal, ki je s Šerifom iz Tiraspola v Beogradu presenetil Crveno zvezdo in ostal nepremagan (1:1). Če bo danes v Moldaviji ugnal srbskega prvaka, bo s tem preprečil odmevni balkanski obračun med zagrebškim Dinamom in beograjsko Crveno zvezdo. Za napredovanje se bodo morali še kako potruditi tudi modri iz hrvaške prestolnice, saj jih po remiju na stadionu Maksimir čaka povratna tekma z varšavsko Legio.

Krvniki Mure proti grškemu velikanu

Ludogorec namerava po Muri načrte prekrižati še Olympiakosu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Krvnik slovenskih prvakov Ludogorec Razgrad, ki je bil v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov uspešnejši od Mure (0:0 in 3:1), bo poskušal prekrižati načrte še grškemu velikanu Olympiakosu. Bolgari so na dobri poti, na prvi tekmi v Pireju so ostali neporaženi (1:1), danes pa bodo računali na prednost domačega igrišča.

Vsi udeleženci 3. kroga kvalifikacij lige prvakov so si že zagotovili evropsko jesen, saj bodo v najslabšem primeru zaigrali v skupinskem delu konferenčne lige. Poražence čaka nastop v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, zmagovalci pa bodo od velikega uspeha, preboja v donosno ligo prvakov, ki (za začetek) prinaša dobrih 16 milijonov evrov nagrade, oddaljeni le še korak. Med kandidati bo tudi avstrijski prvak Red Bull Salzburg, za katerega v tej sezoni redno igra mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Na prvih tekmah si je najvišjo prednost zagotovil PSV Eindhoven, poleg Ferencvaroša pa sta z razliko dveh zadetkov tekmeca odpravila še Monaco in Benfica.

Osemnajstletni Šeško po ligo prvakov proti Dancem Benjamin Šeško je konec julija mrežo Rieda zatresel kar dvakrat. Po avstrijskem pokalu se je tako prvič med strelce vpisal še v avstrijskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Med pari play-offa lige prvakov velja opozoriti na še nekaj klubov s slovenskimi nogometaši. Avstrijski serijski prvak Red Bull Salzburg, pri katerem v tej sezoni nastopa slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško (konec prejšnjega meseca je pri zmagi s 7:1 v avstrijskem prvenstvu proti Riedu dosegel dva zadetka in poskrbel za strelski prvenec v tem tekmovanju), se bo pomeril z danskim prvakom Bröndbyjem. Blažičev Ferencvaroš bo v primeru napredovanja v play-offu zaigral proti boljšemu iz obračuna Cluj – Young Boys, Bizjakov Šerif pa bi se udaril z zagrebškim Dinamom oziroma varšavsko Legio. Pari play-offa kvalifikacij: Red Bull Salzburg (Benjamin Šeško) - Bröndby

Cluj/Young Boys – Ferencvaroš (Miha Blažič)/Slavia Praga

Malmö/Rangers - Olympiacos/Ludogorec

Crvena zvezda/Šerif Tiraspol (Lovro Bizjak) - Dinamo Zagreb/Legia Varšava

Monaco/Sparta Praga - Genk/Šahtar Donjeck

Spartak Moskva/Benfica - PSV Eindhoven/Midtjylland