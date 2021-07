Ludogorec ob koncu strl odpor Mure

S torkovimi tekmami se je začel boj za napredovanje v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov. Mura je, po remiju na domačem igrišču brez zadetkov, v Bolgariji morala priznati premoč Ludogorcu. Po izenačenju Tomija Horvata sredi drugega polčasa so nato domači z dvema zadetkoma v zadnjih desetih minutah srečanje obrnili v svoj prid in se veselijo napredovanja. Mura bo evropsko sezono nadaljevala v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Srečanje v Razgradu so bolje odprli domačini, ki so povedli že v četrti minuti. Pieros Sotiriou je bil najspretnejši v kazenskem prostoru Mure in žogo poslal za hrbet Matka Obradovića. Po uvodnem nalet Ludogorca je do svojih priložnosti začela prihajati tudi Mura. Zbranost vratarja Kristjana Kahline je v 27. minuti z razdalje preveril Nino Kouter, hrvaški čuvaj mreže pa je žogo odbil v kot. V nadaljevanju polčasa sta si obe ekipi pripravili še nekaj priložnosti, a nobene prav zares konkretne.

V uvodu v drugi polčas je kot prvi resno zapretil Murin napadalec Mihael Klepač, a znova se je izkazal Kahlina. Napadi gostov pa so obrodili sadove v 64. minuti. Po podaji kapetana Žige Kousa s strani je mrežo Ludogorca zatresel Tomi Horvat in manj kot pol ure pred koncem srečanja vse skupaj vrnil na začetek. Po izenačenju Mure so Bolgari ponovno pritisnili, kar se jim je obrestovalo v 83. minuti, ko je drugi zadetek domačih na srečanju zabil Elvis Manu. Nekaj minut kasneje, natančneje v 90. minuti je semafor kazal 3:1, zabil pa je še prodajalec pri drugem zadetku domačih Cauley Oliveira-Souza.

Bolgari so tako v samem zaključku tekme strli odpor slovenskih prvakov, ki bodo evropsko sezono nadaljevali v kvalifikacijah za Ligo Europa.

Polovičen uspeh legionarjev

V torek sta na igrišče stopila Filip Valenčič, ki je doma s HJK Helsinki lovil minimalen zaostanek proti Malmöju, a mu ni uspelo, saj so je po neodločenem izidu 2:2 napredovala švedska ekipa, medtem ko je Miha Blažič s Ferencvarošem gostoval v Litvi in še drugič premagal Žalgiris.

V sredo je Lovro Bizjak, s Šerifom še enkrat ugnal Alaškert in se uvrstil v naslednji krog kvalifikacij. Bizjak je v igro vstopil v 90. minuti srečanja. Dejan Petrović, je z dunajskim Rapidom poizkušal izločiti praško Sparto, a domačim je uspelo obrniti rezultat s prvega srečanja in napredovati. Petrović je igral do 86. minute.