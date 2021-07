Mura prvi del zahtevne naloge prestala z remijem

V dvoboj so silovito krenili gostje. Ti so slovenske državne prvake povsem stisnili v obrambo, a si vseeno niso priigrali izrazitejših priložnosti. Prva prava je prišla v 21. minuti, ko je z desnico sprožil Pieros Sotiriu, a je strel v kot preusmeril Klemen Šturm.

Muraši so se še naprej krčevito branili, po slabe pol ure pa so se vendarle otresli pritiska bolgarskih prvakov. V 32. minuti so bili prvič zares nevarni. Po hitri akciji na desni strani je nato žoga prišla na levo do Mihaela Klepača. Sprva mu je strel blokiral Jordan Ikoko, nato pa je po odbiti žogi Klepač po "varanju" prišel še do enega strela, a je s konicami prstov strel ubranil hrvaški čuvaj mreže Kristijan Kahlina.

Nadzor nad dogajanjem na zelenici so nato znova prevzeli v zeleno odeti Bolgari, a poskusa Kirila Despodova in Caulyja Souze nista bila posebej natančna. V 37. minuti se je malce sebično odzval nevarni bočni branilec Ikoko in sprožil prek vrat, v sredini pa je imel kar nekaj soigralcev, ki so čakali na podajo.

V 44. minuti je malce zaspala osrednja obramba Mure, kar je po podaji v sredino izkoristil Sotiriu, a je žogo slabo zadel in ostalo je pri začetnem izidu po prvih 45 minutah.

V drugem delu je bil še posebej razpoložen Klepač. Hrvaški nogometaš je v 49. minuti sijajno prodrl, preigral svojega čuvaja, nato pa z dolgim diagonalnim strelom z leve za kakšen meter zgrešil zgornji levi kot Kahline.

To so bile Murine minute. Luka Bobičanec je le minuto kasneje z desnico meril v kratek kot, a je bil Kahlina pozoren in na mestu. V 51. minuti je poskusil še Žiga Kous, a je bil precej nenatančen. V 51. minuti je znova Klepač sodeloval pri lepi akciji s podajo do Šturma, njegov strel po sprejemu v teku pa je le za las zgrešil cilj.

Mura je bila še naprej nevarnejša, v 55. minuti je znova poskusil Bobičanec, tokrat z levico, a je zadel kar soigralca Matica Maruška pred bolgarskimi vrati.

Po dolgem času so bili nato v 61. minuti nevarni tudi gosti. Močni Ikoko se je na desni strani otresel Šturma, a ni ogrozil Obradovića, ki je dobro zaprl kot.

V 77. minuti je po izgubljeni žogi Žana Karničnika Ludogorec izpeljal nevaren protinapad, ki ga je zaključil rezervist Elvis Manu. Na srečo domačih navijačev v Fazaneriji pa je žoga za nekaj centimetrov zgrešila levo Obradovićevo vratnico.

V zadnje četrt ure dvoboja je najlepšo priložnost na tekmi zapravil Kous. V 84. minuti je po sijajnem prodoru Karničnika žoga prišla do kapetana domačih, ki je z desnico stresel prečko. V zaključku so zapretili tudi Bolgari in imeli lepo priložnost, a je Despodov z glavo meril mimo Obradovićevih vrat. Do konca dvoboja prave nevarnosti za spremembo izida ni bilo.

Mura bo v primeru zmage v skupnem seštevku proti Ludogorcu v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov igrala proti zmagovalcu obračuna med grškim Olympiacosom in azerbajdžanskim Neftčijem.

V primeru izpada proti Ludogorcu pa bi jim v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo nasproti stal zmagovalec dvoboja Ferencvaros - Žalgiris.

