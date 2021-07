Velik preobrat Maribora za zmago na štajerskem derbiju

Na edini nedeljski tekmi uvodnega kroga nove sezone slovenskega so nogometaši NK Maribor po zaostanku z 0:2 v Celju priredili preobrat in vknjižili zmago s 3:2. V soboto so nogometaši sežanskega Tabora s 3:0 odpravili branilko naslova Muro, Aluminij in Koper sta remizirala (0:0), z enakim rezultatom sta se v petek razšla Bravo in Radomlje. Srečanje med Domžalami in Olimpijo je bilo prestavljeno.

Začetek štajerskega derbija v knežjem mestu je po štirih minutah prekinil dež, zaradi prevelike količine dežja na zelenici se je lahko nadaljeval po dobre pol ure. Sprva so imeli več razlogov za zadovoljstvo gostitelji, na koncu pa gostje.

V 21. minuti so se razveselili domači navijači, po podaji s kota se je v gneči pred golom dobro znašel kapetan gostiteljev Žan Zaletel in s strelom z nogo ugnal Ažbeta Juga. Celjani so delovali razigrano in v 35. minuti še povišali vodstvo, Jon Šporn je zadel za 2:0. To pa nista bila edina zadetka v prvem polčasu, v 43. minuti je s prvencem v slovenskem prvenstvu znižal 17-letni Gal Gorenak.

Kaj hitro po začetku drugega polčasa je za izenačenje zadel Nino Žugelj, v 72. minuti pa je po podaji s kota za popoln preobrat, vodstvo Maribora in končni rezultat poskrbel Ilija Martinović, ki je bil natančen po podaji s kota.

Domžale in Olimpija v sezono z zamudo Že pred tkemo v Celju bi si morala nasproti stati Domžale in Olimpija, a je obračun prestavljen. Rumena družina si je v četrtek v Luksemburgu zagotovila napredovanje v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Ker bo finska Honka v mestu ob Kamniški Bistrici gostovala že v torek, je Nogometna zveza Slovenije (NZS) ugodila prošnji ter prestavila srečanje med Domžalami in Olimpijo. Nov termin še ni znan. Zmaji bodo tako uradno v novo sezono prvič vstopili v četrtek, ko bodo na stadionu ŽAK v Evropi gostili malteško Birkirkaro.

Nogometaši Mure, ki branijo naslov, so v uvodnem krogu domačega prvenstva z 0:3 izgubili s sežanskim Taborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Remi Kopra in Aluminija, hladna prha za Muro

Sobotni spored uvodnega kroga se je začel v Kidričevem, kjer se je pri Aluminiju oglasil Koper. Primorci, ki jih po novem vodi Zoran Zeljković, so imeli več priložnosti, a jim ni uspelo premagati domačega čuvaja mreže Luke Janžekoviča. Moštvi sta se razšli z začetnih 0:0, tako da prvega zadetka nove sezone tudi po drugi tekmi sezone ni bilo.

Je pa padel v sobotnem večernem terminu, v katerem sta se pod žarometi Fazanerije pomerila prvak Mura in Tabor. Za premierni gol so poskrbeli Sežanci, pod njega se je v 10. minuti podpisal Dino Stančić, ki je ušel domači obrambi in ugnal Matka Obradovića. In če pred to tekmo nismo videli zadetka, je bila zgodba v Prekmurju povsem drugačna. Gostje so v 57. minuti povedli z 2:0, 11-metrovko je uspešno izvedel Marko Krivičić. Tri minute zatem so še enkrat zatresli mrežo, na 3:0 je z drugim golom, tokrat z roba kazenskega prostora, zvišal Stančić in postavil končni rezultat.

Za uvod delitev točk na spopadu najboljših prijateljev

Bravo in Radomlje sta se razšla z delitvijo točk. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodnem dejanju prvega kroga nove prvenstvene sezone sta se v trenerskem obračunu pomerila najboljša prijatelja, Dejan Grabić in Rok Hanžič. Prvi vodi Bravo, ki je v prejšnji sezoni s petim mestom dosegel največji uspeh v zgodovini mladega kluba, drugi pa Radomlje, ki so pokorile drugoligaško konkurenco in se pridružile eliti. Radomlje so že na uvodu v sezono pokazale, da ne bodo lahek nasprotnik, na tekmi v Ljubljani so bile večino obračuna boljši nasprotnik, na koncu pa sta se tekmeca razšla brez zadetkov in z delitvijo točk. Nasprotnika sta remizirala tudi na nedavni pripravljalni tekmi (2:2).

