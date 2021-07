Tabor prerešetal mrežo Mure

Državni prvaki so branjenje naslova začeli pred domačimi navijači proti sežanskemu Taboru. "Zdaj smo mi plen. Sezona bo, potem ko smo osvojili naslov državnega prvaka, zagotovo malo drugačna. Ne bo pa se spremenilo naše razmišljanje in pristop pred vsako tekmo," je pred prvo tekmo povedal trener Mure Ante Šimundža.

Vloga favorita je bila jasna, toda tokrat se favorizirani ekipi ni izšlo. Tabor je v svoji tretji zaporedni prvoligaški sezoni s taktično dobro in disciplinirano igro ter učinkovitim napadom prišel do sploh prve zmage proti Muri v Fazaneriji.

Mura je v prvem polčasu hitro prišla do dveh strelov, v četrti in osmi minuti sta poskusila Amadej Maroša in Žan Karničnik, oba pa sta bila premalo natančna. Zato pa so iz svoje prve resne akcije zadeli Kraševci. V deseti minuti je najprej Jan Koprivec podal na polovico igrišča do Fahda Ndzengueja, ta pa je poslal lepo globinsko žogo do Dina Stančiča, ki je nato rutinirano ukanil Matka Obradovića za prvi gol sezone 2021/22.

Dino Stančić je prispeval dva gola. Foto: Vid Ponikvar Sedem minut pozneje je Ndzengue poskusil s strelom z glavo, a bil daleč od uspeha, bližje je bil na drugi strani Nino Kouter v 25. minuti, a je z 20 metrov tudi poslal žogo mimo cilja. Ob koncu polčasa se je pred golom Tabora Maroša znašel v ugodnem položaju, toda žogo je slabo zadel, tako da niti ni prišlo do pravega zaključnega strela.

Čeprav je imela Mura v prvem polčasu več strelov, a nobenega v okvir, in več posesti žoge, pa je Šimundža takoj ob polčasu opravil tri menjave. Že v 48. minuti je do novega obetavnega strela prišel Maroša, Žiga Ovsenek pa je žogo pravočasno preusmeril. Sobočani so pritisnili v teh trenutkih, tudi Luka Bobičanec je v 54. minuti poskusil od daleč, toda Koprivec se ni dal.

Toda le malce zatem je Sežancem uspelo izpeljati protinapad, Ndzengue pa je na koncu izsilil prekršek Alena Kozarja v kazenskem prostoru, zaradi česar je - tudi po pregledu s tehnologijo VAR, ki je bila prvič uradno v uporabi v slovenski prvi ligi - sledila najstrožja kazen. To je uspešno izvedel Marko Krivičić. Že v 60. minuti je bilo že 3:0 za Kraševce, ko je svoj drugi gol s strelom z roba kazenskega prostora dosegel Stančič.

V 62. minuti je Tomi Horvat preizkusil Kopriva s strelom od daleč, deset minut pozneje pa Ndzengue na drugi strani Obradovića. Pozneje se je dogajanje na igrišču bolj ali manj umirilo, izbranci Igorja Božiča pa so se veselili velike zmage proti branilcu naslova.

Mura bo v 2. krogu prihodnjo soboto gostovala v Kopru, Tabor pa bo dan prej gostil Celje.