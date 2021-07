Gliha okrepil Olimpijo

Gliha je na začetku kariere sicer iz Ljubljane odšel v Simer Šampion, kjer je do konca opravil mladinsko šolo in se tudi prvič srečal s članskim nogometom, so zapisali pri Olimpiji.

Gliha je v Sloveniji igral še za Veržej, Krko, Ankaran in Triglav. V tujini se je prvič preizkusil leta 2017 pri italijanskem Avellinu, naslednjič pa dve leti kasneje, ko je odšel v Belgijo k Sint-Truidenseju. Nazadnje je igral v Ukrajini za Rukh Lvov.

"Zelo sem vesel, da sem postal član Olimpije. Nove soigralce sem že spoznal in lahko rečem, da so me lepo sprejeli. Želim si, da bi s svojimi predstavami pomagal ekipi pri doseganju zastavljenih ciljev. Dal bom vse od sebe tako na treningih kot na tekmah. Začetek nove sezone je že zelo blizu in komaj čakam, da se začne," je povedal Gliha.

Olimpija bi morala sezono začeti v nedeljo, ko bi gostovala v Domžalah, toda dvoboj 1. kroga Prve lige Telemach so preložili zaradi evropskih obveznosti Domžal.

