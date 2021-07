Urh in Kačinari po novem v sežanskem dresu

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je pripeljal še peto in šesto poletno okrepitev. Po Robertu Čakšu, Adrianu Zeljkoviću, Tomu Kljunu in Filipu Kosiju sta nova člana sežanskega kolektiva še Blaž Urh in Aaron Kačinari.

✍️ | Peta okrepitev poletnega prestopnega roka je 22-letni centralni branilec, Blaž Urh, ki v Sežano prihaja iz NK Brežice.



👉 https://t.co/z34SYDLMj5#welcomeBLAŽ#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/4Zj5yoAeWB — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) July 16, 2021

Blaž Urh je sicer produkt domžalske nogometne šole, v dresu Domžal pa je trikrat zaigral tudi v 1. SNL in se že ob debiju vpisal med strelce. V pretekli sezoni je v dresu Brežic odigral 23 tekem in bil eden ključnih igralcev ekipe. Kot so sporočili iz kluba, je 22-letni srednji branilec podpisal pogodbo do junija 2023.

✍️ | Šesta okrepitev poletnega prestopnega roka je 19-letni vezni igralec, Aaron Kačinari, ki v Sežano prihaja iz ND Gorica.



👉 https://t.co/JfIlTrd3ui#welcomeAARON#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫️🍒 pic.twitter.com/F3QHQ1Y13Z — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) July 16, 2021

Zatem pa je iz Gorice k Taboru prestopil še 19-letni vezist Aaron Kačinari. Kačinari je v prejšnji prvoligaški sezoni odigral enajst tekem. Pred prihodom v Gorico je branil barve Ankarana in ptujske Drave.

Tabor bo novo sezono v Prvi ligi Telemach začel v soboto ob 20.15, ko bo gostoval pri branilcu naslova Muri.