Spremembe pri Muri in Mariboru, ki je okrepitev našel kar v Fazaneriji

Slovenski nogometni prvak Mura je tik pred začetkom nove sezone 1. SNL pripeljal prvo poletno okrepitev. Prišel je mladi branilec Azur Mahmić, ki mu v Bosni in Hercegovini napovedujejo bleščečo prihodnost. Fazanerijo na drugi strani zapuščata obetavni najstnik Aljaž Antolin, ki je sklenil sodelovanje s slovenskim podprvakom Mariborom in okrepil neposrednega tekmeca v boju za naslov, ter Renato Simić, ki ga že dalj časa pestijo zdravstvene težave.

V taboru Mure se po veličastni zmagi nad Shkendijo, s katero so izbranci Anteja Šimundže izenačili slovenski rekord v kvalifikacijah za ligo prvakov iz leta 2004 (zmaga Gorice nad Köbenhavnom s 5:0 na Danskem), pripravljajo na začetek prvenstvene sezone. V soboto bo v Prekmurju gostoval Tabor, nato se bo pozornost preusmerila na nadaljevanje evropske sezone in prihod bolgarskega prvaka Ludogorca, konkurenco v zadnji vrsti pa je okrepil mladi novinec iz Bosne in Hercegovine.

Mahmić: Najboljša opcija za moj razvoj

Triletno pogodbo z Muro je sklenil 18-letni Azur Mahmić, ki lahko igra na položaju osrednjega in levega bočnega branilca. V prejšnji sezoni je visokonogi nogometaš (192 cm) kljub mladosti v prvenstvu BiH zbral kar 29 nastopov, nato pa se je njegov klub Mladost Doboj-Kakanj znašel v težavah, tako da je sledil odhod najboljših igralcev. To so izkoristile tudi Domžale in v svoje vrste pripeljale 21-letnega Enesa Alića, Mura pa je v sodelovanju z agencijo The Bond Sport Management odprla vrata še tri leta mlajšemu branilcu, ki brani tudi barve mlade izbrane vrste Bosne in Hercegovine.

"Mura je najboljša opcija za moj razvoj. Klub ima odlične pogoje in sijajne navijače. V čast si štejem, da sem postal član državnih prvakov. Dal bom vse od sebe in verjamem, da se bom zelo hitro vklopil v ekipo," je ob sklenitvi sodelovanja sporočil mladi branilec, tudi prva poletna okrepitev slovenskih prvakov.

"Azurja smo spremljali že nekaj časa. Veseli nas, da je ob obilici ponudb iz tujine za nadaljnji korak v karieri izbral prav Muro. Kljub temu, da je še mladinec, ima že konkretne izkušnje v članskem nogometu. Prihaja v nogometno mesto in v sredino, kjer se ceni trdo delo. Verjamemo, da bo s svojim talentom izkoristil dane pogoje in bo v Murski Soboti napredoval na vseh področjih," je dejal športni direktor Denis Rajbar.

Mura bo v soboto v uvodnem krogu nove prvenstvene sezone gostila Tabor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je tako uradno predstavila šele prvo poletno okrepitev, pred tem pa si je za največji (kadrovski) dosežek štela, da je zadržala jedro najboljših igralcev, s katerimi je v prejšnji sezoni dosegla zgodovinski dosežek in prvič postala najboljša v Sloveniji. Trener Šimundža se je razveselil tudi vrnitve številnih nogometašev, na katere v prejšnjih mesecih ni mogel računati, saj so še okrevali po hujših poškodbah. To sta denimo kapetan Alen Kozar in pa branilec Marin Karamarko. Zdaj sta že nared, s tem pa sta tudi razširili konkurenco.

Simić odhaja brez uradnega nastopa Po drugi strani pa v Prekmurju ni več Aljaža Antolina in Renata Simića. Nekdanji slovenski reprezentant do 19 let se je Muri pridružil v začetku leta 2020, se nato izkazal na nekaterih pripravljalnih tekmah, nato pa na pripravah v Turčiji utrpel poškodbo kolena, ki ga je za dalj časa oddaljila od igrišča. Okrevanje še vedno traja, v klubu pa so z nogometašem, ki se je pred tem dokazoval pri Fiorentini, sporazumeno prekinili pogodbo, tako da mladi krilni napadalec zapušča Mursko Soboto brez uradnega nastopa v 1. SNL.

Antolin: Nisem imel pomislekov

Mariborčani so le dan po evropski zmagi v Armeniji, ko so tudi na gostovanju ugnal Urartu (1:0) in se uvrstili v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo, uradno sklenili dogovor z 18-letnim Aljažem Antolinom. Obetavni zvezni igralec je v prejšnji sezoni zbral tri nastope v 1. SNL, zaigral tudi na dvoboju z Olimpijo, zaradi prehude konkurence, njegov neposredni tekmec za položaj v enajsterici je bil slovenski reprezentant Nino Kouter, pa ni mogel zbrati veliko minut. Tik pred začetkom nove sezone je v Murski Soboti prekinil pogodbo in se odločil, da bo nadaljeval kariero v Ljudskem vrtu.

Dan po potrditvi evropske vozovnice prestop. Kot sedmi po vrsti in najmlajši v poletnem prestopnem roku je naš novi član postal 18-letni zvezni igralec, dolgoletni član @nsmura_ms.



Aljaž Antolin, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



➡️ https://t.co/00dt8gio4h#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/JKR40Pr0ZD — NK Maribor (@nkmaribor) July 16, 2021

"Dobil sem nekaj minut tudi v prvi ligi, a se zavedam, da sem še novinec v tej konkurenci. Vem, da prihajam v najtrofejnejši klub v državi, gre za velik preskok. Občutki so neverjetni. Ko sem slišal za ponudbo iz Maribora, nisem imel pomislekov. Nihče ni pričakoval, da bom zamenjal črno-bele barve za vijoličasto. Gre za nov izziv, na katerega pa sem pripravljen in komaj čakam, da se pridružim soigralcem, ki jim čestitam za zmago v Armeniji ter zasluženo napredovanje. Trdo bom delal, si skušal pridobiti trenerjevo zaupanje in verjamem, da bo naša zgodba uspešna," je povedal novopečeni nogometaš Maribora Aljaž Antolin, ki je z vijolicami, pri katerih bo nosil dres s številko 16, sklenil štiriletno pogodbo.

Šuler: Priložnost, ki je nismo mogli zapraviti

Simon Rožman in Marko Šuler sta vedno bolj zadovoljna z razpletom poletnega prestopnega roka. Foto: NK Maribor Maribor bo v novo prvenstveno sezono vstopil na nedeljskem štajerskem derbiju v Celju, njegove barve pa bi lahko na tej tekmi branil tudi nadarjeni Prekmurec, ki želi čimprej pridobiti zaupanje Simona Rožmana.

"Pojavila se je priložnost, ki je nismo mogli zapraviti. Naša želja je, da bi v Mariboru imeli čim več nadarjenih slovenskih fantov in Aljaž je eden tistih, ki kljub svoji mladosti izstopa ter pomeni naložbo za prihodnost. Še eden up, na katerega ne samo Maribor, ampak tudi mlajše reprezentančne selekcije, lahko v prihodnje resno računajo. Želja je bila obojestranska, tudi v njegovem primeru je opazno, da je Maribor postal velika želja mladih talentov, ki spoznavajo, da tukaj lahko dobijo priložnost. Verjamem, da smo naredili zelo dobro potezo," je o prihodu donedavnega slovenskega prvaka, ki je v 1. SML in SKL za Muro odigral 73 tekem in kot zvezni igralec zabil 29 golov, povedal športni direktor NK Maribor Marko Šuler.