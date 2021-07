Muri se smeji, v njeno blagajno kapljajo milijoni evrov!

Nogometašem Mure je uspel veliki met. S tem, ko so preskočili uvodno oviro v kvalifikacijah za ligo prvakov, to so napravili v veličastnem slogu, saj so prvaka Severne Makedonije Shkendijo izločili s skupnim rezultatom 6:0, so si zagotovili vsaj še šest evropskih tekem. Zagotovili pa so si tudi mikavno finančno nagrado, ki že zdaj znaša najmanj 1,7 milijona evrov!

Vodstvo Mure na čelu s predsednikom Robertom Kuzmičem si lahko mane roke. Črno-beli iz Murske Sobote več kot uspešno jezdijo na valu evforije, ki jo je sprožila osvojitev zgodovinskega državnega naslova. Prekmurcem se je tako prvič, odkar je Slovenija samostojna, ponudila priložnost, da zaigrajo v kvalifikacijah za ligo prvakov. To je prestižno tekmovanje, enkratna bližnjica do ogromnih zaslužkov.

Fotogalerija s tekme med Muro in Shkendijo, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Če bi Mura senzacionalno v kvalifikacijah za ligo prvakov preskočila še tri ovire (naslednja je bolgarski prvak Ludogorec, ki bo prihodnji teden gostoval v Prekmurju), bi se uvrstila v skupinski del lige prvakov. Če bi šla po stopinjah NK Maribor, edinega slovenskega kluba, ki se je že družil z evropsko elito (kar trikrat), bi si krepko napolnila blagajno. Z večkratnikom letnega proračuna, saj bi zgolj denarna nagrada za udeležbo v skupinskem delu omenjenega tekmovanja znašala 15,25 milijona evrov, končni zaslužek pa bi bil še večji.

Če izloči še enega, bo zaslužek večji od treh milijonov evrov

Mura bo imela nov evropski izpit v Fazaneriji v sredo, 21. julija, ko bo v Prekmurju gostoval Ludogorec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Navijači Mure lahko po izjemnih predstavah proti Shkendiji (1:0 v Skopju in kar 5:0 v Murski Soboti) še naprej sanjarijo o novih senzacijah. Črno-beli imajo kot slovenski prvak privilegij, da kot edini slovenski klub nastopajo v ligi prvakov, pa tudi ligi Europa, drugem največjem (in drugem najbolj donosnem) klubskem tekmovanju.

Če bi Mura v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov potegnila krajšo proti Ludogorcu, ki se je v zadnjih sezonah že mudil na sončni strani Alp in konec avgusta v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo po dramatičnem boju izločil Maribor, bi nadaljevala evropsko sezono v kvalifikacijah za ligo Europa. V tretjem krogu kvalifikacij. Če bi bila neuspešna tudi tam, se njena sezona še ne bi končala, ampak bi prejela še eno tolažilno nagrado. To so posebni privilegiji, ki so jih deležni le prvaki, Mura pa jih je znala proti Shkendiji odlično izkoristiti v lastno prid.

Serijski bolgarski prvak Ludogorec iz Razgrada je leta 2019 v play-offu kvalifikacij za ligo Europa izločil Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če bi torej branilci slovenskega naslova v nadaljevanju evropske sezone izpadli proti Ludogorcu, nato pa doživeli poraz še v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, bi še vedno trkali na vrata daljše evropske sezone. Ponudila bi se jim namreč še ena priložnost, nastop v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Bili bi le še korak oddaljeni od preboja v skupinski del novega tekmovanja, ki bi jim zagotavljal evropske nastope vse do zime, pri tem pa bi si pošteno napolnili tudi žepe.

Nastop v konferenčni ligi bo namreč vsakega udeleženca osrečil s tremi milijoni evrov. Če bi si Mura pred tem zagotovila preboj v skupinski del evropske lige, tudi v tem tekmovanju se je kot edini slovenski klub za zdaj družil z elito NK Maribor in se pred sedmimi leti pod vodstvom zdajšnjega trenerja Mure Anteja Šimundže celo prebil v izločilni del (v 1/16 finala je izpadel proti poznejšemu zmagovalcu Sevilli), bi za nastop v skupinskem delu prejela 3,6 milijona evrov. Nekaj več od zneska, katerega bi pozdravila v konferenčni ligi, bi pa bili zagotovo bolj atraktivni in kakovostni tekmeci, s katerimi bi imela opravka v ligi Europa.

O Ludogorcu bodo razmišljali šele po Taboru

Prvi mož soboškega kluba Robert Kuzmič je izjemno zadovoljen, da si je Mura v tej evropski sezoni zagotovila vsaj osem tekem. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodstvo Mure si tako že mane roke, saj so nogometaši v črno-belih dresih zgolj s tem, da so preskočili uvodno oviro v kvalifikacijah za ligo prvakov, klubu ob najslabšem scenariju (izpadi v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, tretjem krogu kvalifikacij za ligo Europa in play-offu za konferenčno ligo) že priskrbeli, tako nam je potrdil tudi prvi mož soboškega kluba, najmanj 1,7 milijonov evrov!

Osvojeni znesek pa lahko zgolj s tem, da poleti prekrižajo načrte vsaj še enemu evropskemu tekmecu, še kako poskoči. To pa bi najboljšemu slovenskemu klubu v sezoni 2020/21 še olajšalo delo pri tem, da zagotovi nogometašem najboljše možne pogoje pri lovu na nove podvige, hkrati pa v svojih vrstah zadrži najmočnejša orožja.

Trener Mure Šimundža pričakovano umirja evforijo in opozarja, kako je v dnevih po rekordno visoki zmagi nad Shkendijo treba ostati osredotočen na cilje, ki jih nudi prva slovenska liga. To je tekmovanje, najbolj pomembno za usodo Mure. O tem, kaj vse ponuja to, da si najboljši v Sloveniji, lahko ogromno izvejo v tej sezoni, saj bodo deležni neprimerno večjih zaslužkov kot v prejšnji sezoni, ko so prilezli do tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo in nato izpadli proti nizozemskemu velikanu PSV.

Lani je Mura izpadla iz Evrope po domačem porazu proti PSV (1:5). Takrat so tribune v Fazaneriji samevale, letos pa so na evropskih tekmah polne, kar so izbranci Anteja Šimudnže proti Shkendiji znali izkoristiti v svojo prid. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Takšne in drugačne evropske zgodbe želi izkušeni mariborski strateg izbiti iz misli varovancev in jih usmeriti na sobotni izziv, uvodno dejanje nove sezone državnega prvenstva, v katerem se bo Mura prvič kot branilec naslova pomerila z nepredvidljivim Taborom.

Šele po tej tekmi bodo v Prekmurju začeli razmišljati o Ludogorcu in vsem lepem, kar Evropska nogometna zveza (Uefa) ponuja udeležencem tekmovanj. Že zdaj pa je jasno, da se Muri obeta rekordna finančna žetev, ob kateri ne bo manjkalo ljubosumnih pogledov zlasti iz tabora največjih slovenskih klubov, Maribora in Olimpije.