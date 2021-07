Neverjetno, Mura v krstnem nastopu izboljšala slovenski rekord!

Slovenski nogometni prvaki sodelujejo v elitni ligi prvakov že slaba tri desetletja, a tako prepričljive zmage na sončni strani Alp, kot jo je v torek proti Shkendiji dosegla Mura (5:0), še niso proslavljali. Prekmurci so tako 13. julija 2021 na Fazaneriji pisali zgodovino in dosegli najvišjo domačo zmago vseh časov, hkrati pa ponovili čudežni podvig Gorice iz leta 2004!

Zgodovina udeležb slovenskih nogometnih klubskih prvakov v (kvalifikacijah) lige prvakov je dolga in široka. Pred črno-belimi, ki letos prvič nastopajo v tako prestižnem tekmovanju, so se z ligo prvakov družili še Olimpija, Maribor, Gorica, Domžale, Koper in Celje, a prav nobenemu ni uspelo na domačih tleh premagati tekmeca s tako visoko razliko, kot je razigrana Mura odpravila prvaka Severne Makedonije Shkendijo (5:0)!

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Slovenija je led v nogometni ligi prvakov prebila v sezoni 1992/93. Takrat je barve mlade državice v tekmovanju, ki se je iz pokala državnih prvakov preimenoval v ligo prvakov, branila ljubljanska Olimpija, sploh prvi prvak v samostojni Sloveniji. Zmaji so evropsko pot začeli zmagovito.

Zmaji začeli s 3:0, Šimundža sodeloval že pri prvi "petardi"

Ljubljanska Olimpija se je leta 1992 v kvalifikacijah za ligo prvakov pomerila proti slovitemu Milanu, za katerega je igral tudi francoski zvezdnik Jean-Pierre Papin. Foto: Guliverimage Dvakrat so premagali estonsko Normo iz Tallinna (3:0 in 2:0). Pred slabimi 29 leti, natančneje 19. avgusta 1992, je žal že pokojni Zoran Ubavić za Bežigradom postal strelec zgodovinskega zadetka za 1:0, prvega v obdobju samostojne Slovenije na tako velikem tekmovanju. Nato so zeleno-beli naleteli na evropskega velikana, pomerili so se s slovitim Milanom, ki je bil na dveh tekmah boljši s 7:0 (4:0 in 3:0), pozneje pa zaigral v velikem finalu, kjer ga je v Münchnu premagal Marseille. Tako se je končala prva izkušnja slovenskega prvaka v ligi prvakov.

Pozneje so slovenski prvaki, z nastopi je prevladoval najbolj trofejni klub NK Maribor, v ligi prvakov odigrali še ogromno tekem. Večina klubov je okusila le čar kvalifikacijskih dvobojev, do skupinskega dela, ki je postregel z atraktivnimi tekmeci, spektakli in donosnimi finančnimi nagradami Evropske nogometne zveze (Uefa), se je prebil le NK Maribor. Vijolicam je to uspelo kar trikrat (1999/2000, 2014/15 in 2017/18), kar še danes spada med največje senzacije evropskega klubskega nogometa.

Med sezonama 1994/95 in 1997/98 je Uefa spremenila sistem kvalifikacij, v katerih predstavniki držav s slabšim koeficientom uspešnosti v Evropi sploh niso mogli nastopiti, ampak so svojo srečo iskali v pokalu Uefa. Med njimi je bila tudi Slovenija, ki je tako ostala brez dokazovanja v ligi prvakov, ko pa se je tekmovalni ustroj zamenjal in so lahko v ligi prvakov nastopili tudi prvaki (naj)slabših držav, je napočila era NK Maribor.

Mariborčani so pred 22 leti nadigrali Genk doma kar s 5:1, nato pa napredovali kljub visokemu porazu v Belgiji (0:3). Foto: Reuters

Vijolice so bile prvi slovenski klub, ki je na tekmi lige prvakov dosegel pet zadetkov. Pred 22 leti, natančneje 28. julija 1999, je v Ljudskem vrtu s kar 5:1 padel belgijski favorit Genk. Zanimivo je, da je zadetek za 4:1 dosegel nihče drug kot Ante Šimundža, legendarni napadalec Maribora in zdajšnji strateg Mure, ki je črno-bele popeljal ne le do zgodovinskega državnega naslova, ampak tudi napredovanja v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov. In to po veličastni domači zmagi s 5:0 proti prvaku Severne Makedonije, največji, kar jo pozna samostojna Slovenija!

Pravljica Primorcev na Danskem

Nekdanji trofejni strateg Gorice Pavel Pinni je leta 2004 popeljal varovance do izjemnega podviga na Danskem. Foto: Vid Ponikvar Ko so Mariborčani za nekaj let padli v finančno krizo, je prevlado v 1. SNL prevzela Gorica. Vrtnice so v sezoni 2004/05 v kvalifikacijah za ligo prvakov poskrbeli za enega najbolj odmevnih čudežev slovenskega klubskega nogometa. Na stadionu Parken, enem izmed 11 prizorišč letošnjega evropskega prvenstva, so spisali neverjetno dansko pravljico.

Primorci so najprej brez težav izločili estonsko Floro (4:2 in 3:1), nato pa doma ostali praznih rok proti Köbenhavnu (1:2). Ni dišalo po dobrem, Skandinavci so si zagotovili lepo prednost, a je nato sledilo veliko presenečenje. Gorica je 4. avgusta 2004 v gosteh ponižala danskega prvaka kar s 5:0 in senzacionalno napredovala v zadnji krog kvalifikacij, kjer je nato doživela polom proti Monacu (0:3 in 0:6). Prvič se je zgodilo, da je slovenski klub v kvalifikacijah za ligo prvakov zmagal s petimi zadetki razlike. In tako je ostalo kar 17 let.

Dolgo let ni bilo več tekme, kjer bi slovenski klub dosegel tako visoko zmago. Vse do letos, do torka, ko je Mura v zgodovinskem dejanju, svoji krstni domači tekmi v kvalifikacijah za ligo prvakov, kar s 5:0 ugnala prvaka Severne Makedonije. Uspeh je bil še toliko slajši, saj Shkendija ne spada med najslabše ekipe, ampak se lahko pohvali z določenimi evropskimi izkušnjami. Nenazadnje je že trikrat igrala v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo.

Ante Šimundža je Muro popeljal v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov s skupnim rezultatom 6:0! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Šimundža je črno-bele izbrance popeljal do velike zmage. Med strelce sta se vpisala dva Hrvata in dva Slovenca, v Fazaneriji je odjeknila petarda, Mura pa si je zagotovila nov evropski spektakel, ko se bo v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomerila proti bolgarskemu prvaku Ludogorcu iz Razgrada.

Deset najvišjih slovenskih zmag v kvalifikacijah za ligo prvakov: