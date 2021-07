Mura s petardo do napredovanja v boju za evropsko slavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je bila odigrana večina povratnih tekem prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Mura je na Fazaneriji pred domačimi navijači z izjemno predstavo s kar 5:0 (2:0) ugnala prvaka Severne Makedonije Shkendijo in si zagotovila napredovanje v drugi krog kvalifikacij. Slovenski prvak je prvo tekmo v gosteh dobil z 1:0. Na delu bo še nekaj slovenskih legionarjev.

Mura je tekmo na Fazaneriji odprla odločno, v 25. minuti je za vodstvo z 1:0 poskrbel Luka Bobičanec, ki je bil strelec tudi na prvem obračunu. Bobičanec je na robu kazenskega prostora sprejel podajo Žana Karničnika, potem pa je z odličnim diagonalnim strelom v zgornji desni kot in s pomočjo vratnice zatresel mrežo nasprotnika. V 42. minuti je Shkendija ostala še brez Jana Krivaka, ki je prejel drugi rumeni karton in je moral predčasno končati srečanje. Muraši so številčno prednost izkoristili že dobre tri minute kasneje, ko je tik pred koncem prvega polčasa s prekrasnim zadetkom prednost domačih podvojil Nino Kouter.

Slovenski prvaki so bili tudi v drugem polčasu razred zase. V 55. minuti so prednost povišali na 3:0, z izjemnim golom se je med strelce vpisal še Mihael Klepač, ki je z nizkim strelom ugnal Zahova. Devet minut kasneje pa je po podaji Tomija Horvata zadel še Žiga Kous, ko je bil uspešen s strelom s približno desetih metrov. Končni izid je v 87. minuti z drugim zadetkom na tekmi postavil Klepač, ko je v prazno mrežo poslal žogo z desne strani.

Izbranci Anteja Šimundže, ki ima ogromno izkušenj z nastopi in vodenjem ekip v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, so si z zmago podaljšali evropsko sezono in si zagotovili vsaj šest tekem. Če Muri, aktualnemu slovenskemu prvaku, namreč spodleti v kvalifikacijah za ligo prvakov, bo deležna popravnega izpita, tolažilne nagrade, nastopa v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Fazanerija je desetič, odkar Mura nastopa v Evropi, gostila evropsko srečanje, tribune pa so bile za razliko od prejšnje sezone, ko je spektakel proti PSV Eindhovnu (1:5) potekal pred praznimi tribunami, polne. Objekt v Murski Soboti, ki je zaradi zahtev Evropske nogometne zveze (Uefa) v zadnjih tednih doživel nekaj kozmetičnih popravkov, je bil tako v veliko pomoč nogometašem Mure, ki jih v drugem krogu čaka boljši iz dvoboja med prvakoma Belorusije in Bolgarije. Prejšnji teden je Ludogorec Razgrad premagal Šahtjor Soligorsk z 1:0.

V tej sezoni je Uefa odpravila pravilo pomembnosti zadetkov, doseženih v gosteh.

Hrvaški prvak na skrajnem severu Evrope

Petar Stojanović bo branil tesno prednost Dinama na Islandiji. Foto: Getty Images Danes bo na delu še nekaj klubov, ki nastopajo v kvalifikacijah za ligo prvakov kot prvaki svojih držav, za njih pa nastopajo tudi slovenski legionarji. Hrvaški prvak Dinamo Zagreb bo po nenavadni zmagi na prvem srečanju, ko je vodil že s 3:0 in nato zapravil strel z bele točke, nato pa je prvak Islandije Valur v zadnjih minutah po silnih napakah obrambe modrih dosegel dva gola, branil prednost v Reykjaviku. Za srečanje kandidira tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Miha Blažič je s Ferencvarošem še drugič visoko ugnal tekmece iz Kosova, HJK Filipa Valenčiča odhaja po zmagi s 3:1 v Helsinkih na vroče gostovanje v Črno goro, Slovan Bratislava pa bo s Kenanom Bajrićem in Alenom Ožboltom branil dva zadetka prednosti (2:0) na Irskem. Šerif Tiraspol Lovra Bizjaka je tudi v drugo ugnal albanskega prvaka Teuta Durres. Prejšnji teden so Bizjakovi slavili s 4:0, tokrat pa je bil izid 1:0.