Uspešen debi Mure v Evropi, Stojanović in Bizjak uspešna

Nogometaši Mure so danes uspešno prestali zgodovinsko dejanje. Po prvem naslovu državnega prvaka so si priigrali nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, prvič pa so v tem tekmovanju v torek gostovali v Skopju, kjer so z 1:0 odpravili prvaka Severne Makedonije Škendijo. Izmed slovenskih legionarjev sta bila v torek s svojima kluboma Ferencvaroš in HJK Helsinki na delu tudi Miha Blažič in Filip Valenčič. Oba sta se ob visokih zmagah svojih ekip vpisala tudi med strelce.

Le poldrugi mesec po nepozabni zmagi v Ljudskem vrtu (3:1), s katero si je Mura zagotovila prvi naslov slovenskih prvakov, so se črno-beli prvič predstavili še v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če se želijo prebiti v skupinski del lige prvakov - takšen podvig je do zdaj od slovenskih klubov uspel le Mariboru, in to kar trikrat -, bodo morali preskočiti kar štiri ovire. Prva prihaja iz Severne Makedonije. To je Škendija iz Tetova, ki v Evropi domače tekme igra v Skopju na stadionu Toše Proeski.

Mura je odlično odprla tekmo, slovenski prvak si je že v prvi minuti pripravil lepo priložnost, a po podaji Kaia Cipota in strelu z glavo Mihaela Klepača s kakšnih šestih metrov je bil na pravem mestu vratar Kostadin Zahov. V 28. minuti je z bele pike zadel Luka Bobičanec in slovenske prvake popeljal v vodstvo. V kazenskem prostoru je prekršek nad Cipotom za najstrožjo kazen naredil Jan Krivak. Ob koncu prvega polčasa so imeli najstrožjo kazen na voljo tudi gostitelji, potem ko je prekršek v kazenskem prostoru naredil Matic Maruško. Z enajstih metrov je poskusil Besart Ibraimi, a je zgrešil.

Luka Bobičanec je dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu sta mreži obmirovali. Mura je sicer v 80. minuti zadela še drugič, potem ko je Klemen Pucko preigral vratarja, toda ob podaji je bil v prepovedanem položaju. V končnico so tako slovenski prvaki prinesli minimalno vodstvo, makedonski pa so bili najbližje izenačenju že v sodnikovem dodatku. Takrat je najprej močno streljal Kamer Qaka z 20 metrov, žogo je vratar Mure Matko Obradović odbil v kot, po kotu je do novega nevarnega strela prišel Egzon Bejtulai, še enkrat pa je odlično posredoval Obradović. Na koncu so muraši z borbeno predstavo iztržili ugoden izid pred povratno tekmo doma.

Povratna tekma bo na sporedu v torek, 13. julija, na Fazaneriji.

Petar Stojanović je v prejšnji sezoni z zagrebškim Dinamom zaigral v četrtfinalu evropske lige. V tej sezoni se želi prebiti do skupinskega dela lige prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Valenčič in Blažič v polno

V torek sta se v kvalifikacijah za ligo prvakov od slovenskih legionarjev uspešno predstavila še prvaka Madžarske (Miha Blažič) in Finske (Filip Valenčič). Valenčič je ob zmagi HJK nad Budućnostjo prispeval zadetek (3:1), enak dosežek je uspel tudi Blažiču ob visokem uspehu Ferencvaroša (3:0) proti Prištini.

V sredo so evropsko premiero v novi sezoni dočakali še najboljši klubi iz Slovaške (Kenan Bajrić in Alen Ožbolt), Moldavije (Lovro Bizjak) in Hrvaške (Petar Stojanović). Slovan, pri katerem je Bajrić sedel na klopi, je z 2:0 odpravil Shamrock Rovers, Bizjak je ob visoki zmagi Šerifa Tiraspola (4:0) igral od 67. minute, Stojanović pa je ob zmagi zagrebškega Dinama nad Valurjem s 3:2 igral vso tekmo.