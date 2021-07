Šimundža povzdignil v nebo Hrvata: Imamo najboljšega v Sloveniji!

Ante Šimundža rad piše zgodovino slovenskega klubskega nogometa. V dobrem. V torek je popeljal Muro, aktualne slovenske prvake, do še kako dragocene gostujoče zmage v kvalifikacijah za ligo prvakov. Črno-beli so z 1:0 v vročem Skopju premagali Škendijo, trener Mure pa je bil po dvoboju, v katerem je imel Matko Obradović veliko dela, poln hvale na račun 30-letnega Dalmatinca.

Slovenskemu strategu Anteju Šimundži v almanahih, posvečenih slovenskemu klubskemu nogometu in dosežkom v Evropi, pripada posebno mesto. Pred davnimi leti, še v prejšnjem stoletju, je postal prvi strelec slovenskega kluba v elitnem skupinskem delu lige prvakov. Poskrbel je za do zdaj še vedno edino zmago slovenskega kluba v ligi prvakov, ko je Maribor po njegovem zadetku z 1:0 v gosteh v slabo voljo spravil favorizirani Dinamo Kijev. Bilo je pred 22 leti.

Mariborčan ima bogate trenerske izkušnje v Evropi, kjer je podiral mejnike že z NK Maribor. Foto: Vid Ponikvar

Šimundža pa izstopa tudi kot trener. Kot prvi je s slovenskim klubom prezimil v Evropi. Leta 2014 je zaigral z Mariborom v 1/16 finala lige Europa in se dostojno upiral poznejšemu zmagovalcu Sevilli, prihodnjo sezono pa se z vijolicami uvrstil še v skupinski del lige prvakov. Tako je bilo pri Mariboru.

"Ta rezultat bomo pozabili"

Šimundža pogosto zgodovinske trenutke podoživlja tudi v Fazaneriji, kjer so ga navijači hitro vzeli za svojega. Z Muro iz sezone v sezono dosega vidnejše dosežke. Osvojil je drugo ligo, se dokopal do Evrope, nato osvojil pokal, v prejšnji sezoni pa še državni naslov. V zgodovino se je vpisal kot prvi trener, ki mu je to uspelo s črno-belimi. Pripadla mu je tudi čast, da jih je kot prvi popeljal v kvalifikacije za ligo prvakov, in za nameček zmagal še na prvi tekmi. Tako je zadovoljstvo popolno, saj si je Mura izboljšala možnosti za napredovanje, v tem primeru pa bi si v evropski sezoni 2021/22 zagotovila najmanj šest tekem, kar bi bil imeniten uspeh.

Slovenski prvak se iz Skopja vrača z minimalno prednostjo. @NSMura_MS je z enajstmetrovko Luke Bobičanca premagala Shkëndijo, soboško vodstvo pa je z nekaj posredovanji ob koncu tekme ohranil Matko Obradović.



VEČ NA ⤵️https://t.co/veAwMXPSvp pic.twitter.com/5lRDCvzztP — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) July 6, 2021

Mura je v torek v vročem Skopju premagala makedonskega prvaka Škendijo z 1:0 in si priigrala zelo ugodno izhodišče pred povratno tekmo, ki bo prihodnji torek v Murski Soboti. Črno-beli se lahko za zmago v veliki meri zahvalijo Matku Obradoviću. Izkušeni hrvaški čuvaj mreže je zbral osem obramb in paral živce gostiteljem, po tekmi, na kateri je o zmagovalcu odločil njegov rojak Luka Bobičanec, ko je v prvem polčasu zadel v polno z najstrožje kazni, pa je prejel ogromno pohvalo iz ust trenerja.

Matko Obradović že dalj časa spada med najboljše vratarje v Sloveniji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"To je bila izredno zahtevna, borbena tekma. Bili smo pragmatični in tekmovalni, tudi z nekaj sreče smo dosegli zmago. Po prvi tekmi nikoli ni konec, moramo odigrati še drugo tekmo. Ta rezultat bomo pozabili. Imeli smo še tri lepe priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Na drugi strani pa je bil Obradović na visoki ravni, tako kot vsa ekipa, in vidi se, zakaj je najboljši vratar v Sloveniji," je 49-letni Mariborčan pohvalil izbrance, zlasti pa vratarja, za uspešno predstavo v Severni Makedoniji, s katero so Muro približali napredovanju v 2. krog kvalifikacij lige prvakov.

Spoštljivo in previdno v povratno tekmo

Navijači Mure komaj čakajo na torek, ko si bodo lahko v živo ogledali prvo uradno tekmovalno tekmo črno-belih po osvojitvi državnega naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vseeno pa Šimundža noče prehitevati dogodkov, zato namerava z enako mero spoštovanja in previdnosti vstopiti tudi v povratno tekmo. "Čaka nas še ena zahtevna tekma, Škendija je pokazala, da ima kakovost," je opozoril po tesni, a sladki zmagi na stadionu Toše Proeski, na katerem so kraljevali prazni sedeži, saj je dvoboj spremljalo le okrog štiri tisoč ljubiteljev nogometa.

To je bila olajševalna okoliščina za Muro. Če bi bila tekma v Tetovu, kjer je doma Škendija, bi slovenske prvake pričakala veliko težja in bolj bučna navijaška kulisa, tako pa so lažje dosegli načrtovani cilj. V drugem polčasu je imel Mihael Klepač, še eden izmed članov številne hrvaške kolonije v Fazaneriji, na nogah podvojitev vodstva, a je zapravil priložnosti. Eden izmed junakov znamenite zmage nad Mariborom (3:1), s katero so Prekmurci pred poldrugim mesecem prvič zasedli slovenski prestol, ni bil uspešen, a je Mura obdržala prednost in se tako v domovino vračala zadovoljnih obrazov.

Že dvakrat vratar sezone v Sloveniji

O tem, da je Obrado Če bo Obradović zadržal mrežo nedotaknjeno tudi v Murski Soboti, bo Mura zagotovo napredovala v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida vić trenutno najboljši vratar 1. SNL, so veliko povedali že vsi, ki imajo opraviti s profesionalnim nogometom v Sloveniji. Nogometaši, trenerji, novinarji, navijači. Vsi so hrvaškega legionarja postavili na prvo mesto, ko so izbirali najboljšo enajsterico sezone 2020/21. V njej sta se znašla še dva nogometaša Mure, branilec Žan Karničnik, ki kar ni mogel verjeti, da je portugalski sodnik Antonio Emanuel Carvalho v izdihljajih prvega polčasa pokazal na belo točko, ter Luka Bobičanec. Sezono pred tem je bil najboljši vratar 1. SNL Matjaž Rozman, v sezoni 2018/19 pa je bil ponovno najboljši Obradović.

Dalmatinec, ki je evropske uspehe izkušal že pri Mariboru, kjer je vedno ostajal v senci Jasmina Handanovića, tako pozornost pri Muri pleni že dolgo. S črno-belimi želi doseči odmeven uspeh v Evropi. V torek ga ni premagal nihče. Niti Besart Ibraimi, izkušeni napadalec, strelski rekorder Škendije, ki je z bele točke - Obradović je takrat šel v "pravo" smer - zgrešil celotna vrata.

Trener Škendije: Borili se bomo do konca

Besart Ibraimi je proti Muri zapravil 11-metrovko. Foto: Guliverimage To je bila najlepša priložnost Škendije, ki se je prepričala o tem, kako kakovostnega vratarja ima v svojih vrstah Mura. "Ko zapraviš tako veliko priložnosti, se ti lahko zgodi to, kar se je nam. Statistika pravi, da smo dominirali. Imeli smo veliko priložnosti, a jih zapravili. A še imamo možnosti za napredovanje, borili se bomo do konca. Ni potrebe, da bi kaj menjali, moramo biti le bolj natančni v zaključkih akcij in dosegati zadetke," strateg makedonskih prvakov Ernest Gjoka sporoča, da končni rezultat ne izžareva tistega, kar se je dogajalo na igrišču.

Zaradi novega pravila Evropske nogometne zveze (Uefa), ukinitve vrednosti gola v gosteh, bi se prihodnji torek, če bi Škendija po 90 minutah povratne tekme vodila z 2:1 ali 3:2, igral podaljšek. Tako bo v Prekmurju, ki bo kmalu gostil zgodovinsko tekmo, prvo v kvalifikacijah za ligo prvakov, še zelo zanimivo.

Če bo Mura 13. julija napredovala, se bo pomerila z boljšim iz dvoboja med bolgarskim in beloruskim prvakom, Ludogorcem iz Razgrada, starim znancem NK Maribor, in Šahtarjem Soligorsk, za katerega igra tudi donedavni zmaj Đorđe Ivanović in ki je pred leti v Evropi priznal premoč Domžalam.