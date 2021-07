Ni kaj, Mariboru in Olimpiji ne bo lahko že v prvem krogu!

Kmalu se bo začelo zares. Prvoligaška zasedba, ki jo sestavljajo prvak Mura, Maribor, Olimpija, Domžale, Bravo, Tabor, Celje, Aluminij, Koper in drugoligaški prvak Radomlje, se bo z izzivom osvajanja točk spopadala od sredine julija dalje. Ples kroglic na Brdu pri Kranju je napovedal novo sezono, v kateri bo zaživelo prvoligaško tekmovanje pod novim imenom Prva liga Telemach. Izžrebani so bili tudi pari pokalnega tekmovanja, kjer bo v konkurenci za naslov le 12 ekip.

Spored vseh tekmovalnih krogov v 1. SNL v sezoni 2021/22:

Nova prvoligaška sezona se bo v novi podobi začela 17. julija.

Obeta se zgodovinska sezona za Muro, ki bo prvič branila naslov državnega prvaka. Ko se je s tem častnim izzivom v prejšnji sezoni spopadlo Celje, se s tem bremenom niso znali kaj prida nositi. Spomladi so Celjani nevarno viseli in si obstanek zagotovili šele v zadnjem krogu. Bodo črno-beli iz Murske Sobote uspešnejši? V prvem krogu bodo v Fazaneriji pričakali Tabor iz Sežane.

Prvoligaško tekmovanje je s prehodom v sezono 2021/22 deležno spremembe. Prva liga Telekom Slovenije se po 15 letih poslavlja, 1. SNL ima novega generalnega sponzorja in se po novem imenuje Prva Liga Telemach.

Pari 1. kroga 1. SNL: Bravo – Radomlje

Aluminij – Koper

Mura – Tabor

Celje – Maribor

Domžale - Olimpija



Termin tekem je predviden za konec tretjega tedna v juliju (17. in 18.).

Preostale tekme uvodne četrtfine prvenstva: 2. krog (24. julij):

Radomlje - Olimpija

Maribor - Domžale

Tabor - Celje

Koper - Mura

Bravo - Aluminij 3. krog (31. julij):

Aluminij - Radomlje

Mura - Bravo

Celje - KOper

Domžale - Tabor

Olimpija - Maribor 4. krog (7. avgust):

Radomlje - Maribor

Tabor - Olimpija

Koper - Domžale

Bravo - Celje

Aluminij - Mura 5. krog (14. avgust):

Mura - Radomlje

Celje - Aluminij

Domžale - Bravo

Olimpija - Koper

Maribor - Tabor 6. krog (21. avgust):

Radomlje - Tabor

Koper - Maribor

Bravo - Olimpija

Aluminij - Domžale

Mura - Celje 7. krog (28. avgust):

Celje - Radomlje

Domžale - Mura

Olimpija - Aluminij

Maribor - Bravo

Tabor - Koper 8. krog (11. september):

Radomlje - Koper

Bravo - Tabor

Aluminij - Maribor

Mura - Olimpija

Celje - Domžale 9. krog (18. september):

Domžale - Radomlje

Olimpija - Celje

Maribor - Mura

Tabor - Aluminij

Koper - Bravo

Fotogalerija žreba, foto Urban Meglič/Sportida:

Kdaj bodo najbolj zanimive tekme?

Žreb je določil, da se bo prvak Mura najprej udaril z Olimpijo v 8. krogu (11. september), z Mariborom, ki mu je v zadnjem krogu prejšnje sezone prizadejal še kako boleč udarec v Ljudskem vrtu, pa krog pozneje, torej 18. septembra v sklopu 9. kroga.

Olimpija in Maribor bosta prvi večni derbi v novi sezoni odigrala 31. julija v Stožicah. Tako bo prvi vrhunec sezone potekal že v 3. krogu, v času poletnih dopustov.

Prvi večni derbi v tej sezoni, obračun med Olimpijo in Mariborom, ki velja za največji praznik slovenskega klubskega nogometa, bo 31. julija. Takrat bo Olimpija v Stožicah v 3. krogu pričakala Maribor. To bo prva tekma na največjem nogometnem stadionu v tej sezoni, saj bodo zmaji zaradi prenove površine v uvodnih dveh krogih gostovali.

V pokalu le 12 ekip

Pokalna sezona 2021/22 bo zaradi pomanjkanja terminov v prejšnji minila v konkurenci zgolj 12 klubov. Deset prvoligašev iz prejšnje sezone in dveh najboljših drugoligašev.

Pari 1. kroga pokala Slovenije: Radomlje – Krka

Gorica – Bravo

Aluminij – Koper

Tabor - Celje Predvidoma bodo tekme odigrane 15. septembra, odigrana bo le ena. V drugem krogu (četrtfinalu) se bodo pridružili še štirje slovenski predstavniki v evropskih tekmovanjih - Mura, Maribor, Olimpija in Domžale.

Kaj pričakuje predsednik NZS Radenko Mijatović? Radenko Mijatović drži pesti, da bi bilo v 1. SNL ponovno napeto do samega konca. Foto: Vid Ponikvar ''V zadnjih dveh sezonah je bilo prav neverjetno, da se je o prvaku odločalo v zadnjem krogu na tekmi med tekmecema, ki sta imela možnost za prvo mesto. Zadnje tri sezone so se o prvaku odločale v zadnjih krogih. Nadejam se, da bo tudi to prvenstvo podobno izenačeno in zanimivo ter da se bodo tudi končne odločitve premaknile k zadnjim krogom. To daje draž tekmovanju in povečuje zanimanje za prvenstvo,'' je prepričan prvi mož slovenskega nogometa, ki s ponosom napoveduje novost na slovenskih zelenicah, sistem VAR. Na pomoč bo priskočil sodnikom. ''Že več kot 35 držav Uefe ga je vpeljalo v svoja prvenstva, ne moremo biti izjema. V dveh letih smo naredili vse, da štartamo z VAR. Na začetku z dvema tekmama vsak krog, upam pa, da bomo pozneje, že od začetka spomladanskega dela, imeli VAR na vseh tekmah kroga in s tem zagotovili še večjo regularnost.''

Pokalni naslov bo branila ljubljanska Olimpija.

Favoriti za najvišja mesta so klubi, ki bodo branili slovenske barve v evropskih tekmovanjih. To so Mura, Maribor, Olimpija in Domžale, med najboljše pa se vrača drugoligaški prvak Radomlje. Še vedno, ko so se uvrstili v prvo ligo, so z elito plesali le eno sezono, nato pa se ekspresno vrnili med drugoligaše. Bo tokrat drugače? Podobno kot v preteklosti bodo tudi tokrat domače tekme igrali v domžalskem Športnem parku, saj domači objekt v Radomljah ne zadovoljuje številnih kriterijev.