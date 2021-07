Rusi so se znesli nad Muro, Poljaki ponagajali Mariboru, preobrat Domžal

V četrtek so trije izmed štirih slovenskih udeležencev evropskih tekmovanj odigrali pripravljalno tekmo. Mura, ki je v sredo v uradni evropski generalki remizirala z Vojvodino, je dan pozneje v Bad Radkersburgu z ''rezervno'' postavo visoko izgubila z ruskim Rostovom (0:4), Maribor je v Ljudskem vrtu po začetnem vodstvu izgubil proti poljskemu prvoligašu Cracovia iz Krakova (1:3), Domžale pa so v Čatežu proti Tuzla City zaostajali že z 0:2, a na koncu po velikem preobratu v drugem polčasu zmagali s 3:2.

Na dan, ko je bil na Brdu pri Kranju opravljen žreb nove tekmovalne sezone 2021/22 v 1. SNL, 2. SNL in slovenskem pokalu, so se trije slovenski udeleženci v letošnjihj evropskih tekmovanjih predstavili na prijateljskih tekmah.

Nogometaši Mure so v zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim dvobojem s Shkendijo doživeli visok poraz. Ruski prvoligaš je v Avstriji napolnil mrežo slovenskih prvakov, a je potrebno dodati, da so tokrat dobili priložnost zlasti tisti izbranci Anteja Šimundže, ki v sredo niso dočakali (veliko) priložnosti. Od prve minute so zaigrali Zalokar, T. Cipot, Lovrić, Karamarko, Pucko, Kozar, Brkić, Filipović, Maroša, Batistić in K. Cipot, Mura pa je tako še peto tekmo zapored ostala brez zmage. V novem ciklusu je ugnala le avstrijskega tretjeligaša St. Anno, pozneje remizirali s Partizanom in Vojvodino, praznih rok pa ostali proti prvakoma Hrvaške in BiH ter nazadnje Rostovu, nekdanjemu klubu slovenskega reprezentanta Mihe Mevlje.

Preobrat Cracovie v Ljudskem vrtu

Mariborčani se pripravljajo na evropsko uverturo z armenskim Urartujem. V Ljudski vrt je v četrtek prišla Cracovia, poljski klub, za katerega je pred leti branil barve Andraž Struna. Vijolice so zaigrale v postavi Jug, Milec, Pihler, Voloder, Koderman, Vrhovec, Gorenak (od 70. Kronaveter), Repas, Žugelj (od 70. Matko), Požeg Vancaš (od 70. Kotnik) in Vipotnik (od 70. Sirk).

Po prvem polčasu so Mariborčani vodili z 1:0, v 38. minuti je s prostega strela, oddaljenost je bila z okrog 22 metrov, zadel v polno Martin Milec. V drugem delu je sledil preobrat, Poljaki so dosegli tri zadetke, od tega so bili dvakrat uspešni z bele točke. Vijolice se bodo v petek pomerile še z Beltinci. Tudi ta tekma bo zaprta za javnost.

Podoben dvodnevni tekmovalni ritem, v katerem bi lahko prejelo priložnost veliko igralcev, so si zadali tudi Domžalčani. Rumena družina, ki jo je kot zadnji okrepil Enes Alić (BiH), se je v Čatežu ob Savi pomerila s Tuzla City. Alić odlično pozna tekmeca, saj se je z njim meril v prejšnji sezoni v prvenstvu BiH. Gostje so v uvodnih 13 minutah kar dvakrat zatresli mrežo Domžal, tokratni kapetan Slobodan Vuk pa je v 25. minuti zapravil strel z bele točke. Izbranci Dejana Djuranovića se niso predali ter na začetku drugega polčasa po zadetkih Žigo Repasa in Nermina Hodžića izenačili na 2:2. Za dokončen preobrat Domžal je v 88. minuti poskrbel Til Mavretič.

Za Domžale so zaigrali Mihelak (od 75. Bržan), Pišek (od 65. Husmani), Alić (od 60. Adamov), Gorenc Stanković, Hodžić, Markuš (od 77. Kim), Martinović (od 65. Mavretič), Dajčman, Repas, Podlogar (od 77. Ostojić) in Vuk. Alić je odigral 60 minut, nato prejel drugi rumeni karton, a ga je lahko, takšen je bil dogovor ekip, zamenjal soigralec. V igro je vstopil Denis Adamov. Takrat je bil rezultat še 2:2 ...

Domžale se bodo v petek, ta tekma bo v Športnem parku Domžale, pomerili še s Šibenikom.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 2. julij Tabor – Radnički Niš (Srb/1)