Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar bo kariero nadaljeval na Hrvaškem. Nazadnje se je kot posojen napadalec Brightona dokazoval v dresu Maribora in bil najboljši strelec 1. SNL, nato pa prekinil z Otočani in s splitskim Hajdukom sklenil sodelovanje do poletja 2025! Ljubljančan je tako okrepil že tako močno kolonijo slovenskih legionarjev na Hrvaškem, v belem dresu pa bi lahko debitiral že v sredo proti Celju.

Včeraj, ko je Janu Mlakarju tudi uradno potekla posoja pri Mariboru, se je prek Instagrama poslovil od vijolic. ''Hvala vsem v NK Maribor za izkazano zaupanje v pretekli sezoni. Hvala tudi vam, navijačem, za vso podporo,'' je poudaril 22-letni Ljubljančan in pripisal slogan ''Enkrat viola, vedno viola'', s katerim se poistoveti večina nogometašev Maribora. S tem je postalo dokončno jasno, da kljub močno izraženi želji športnega direktorja Maribora Marka Šulerja, Mlakar kariere ne bo nadaljeval v Ljudskem vrtu.

Imel je kar nekaj ponudb, na koncu pa se odločil za tisto, ki mu jo je ponudil splitski Hajduk. Dalmatinski velikan, ki se poskuša postaviti na noge in se vrniti na stara pota slave, sestavlja konkurenčno zasedbo. Za dodatno veselje v že tako (vsaj poleti) vedno evforičnem Splitu je poskrbel Marko Livaja, občasni hrvaški reprezentant, ki je kljub številnim mikavnim ponudbam iz tujine ostal zvest belemu dresu in navdušil Dalmacijo.

Mlakar: Verjamem v lepo zgodbo s Hajdukom

Na Poljudu je čutiti pozitivno energijo, ki bi jo lahko po mnenju stroke, športni direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius namreč ne skriva navdušenja nad mladim Slovencem, Mlakar še oplemenitil. ''Jan je s svojimi nastopi in predstavami v prejšnji sezoni dokazal, da predstavlja okrepitev za Hajduk. Je polivalenten napadalec, kot nalašč za naš slog in model igre,'' sporoča Litovec, ki v Splitu skuša zgraditi moštvo, močnejše od tistih, v zadnjih sezonah, ko so kot po tekočem traku ostajali ne le brez lovorik, ampak tudi brez vidnejših uspehov v Evropi in na Hrvaškem.

''Prvi vtisi so krasni. Komaj čakam na začetek skupnih treningov. Spremljal sem nove soigralce, verjamem v lepo zgodbo. S prejšnjo sezono sem zadovoljen, zdaj pa me zanima le prihodnost. Upam, da lahko kaj takšnega ponovim tudi pri Hajduku. Lahko le obljubim, da bom vedno dal vse od sebe, pomagal ekipi in pustil srce na igrišču za beli dres,'' je Mlakar več kot zadovoljen ob sklenitvi sodelovanja s Hajdukom, ki bo podobno kot Maribor, Olimpija in Domžale igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Njegov tekmec v 1. krogu bo kazahstanski Tobol.

Od nesojenega udeleženca Eura do zadetka za Kekovo četo

Na tekmi z Gibraltarjem je pri visoki zmagi s 6:0 v Kopru sodeloval z zadetkom. Foto: Grega Valančič/Sportida Dalmatinci so trenutno na pripravah v Zrečah. Prihodnjo sredo bodo odigrali prijateljsko tekmo s Celjem, morda se bo takrat prvič predstavil javnosti v novem dresu tudi Mlakar, za katerim je zelo pestro leto 2021. V dresu Maribora je želel osvojiti dvojno slovensko krono in v ligi dati vsaj 20 zadetkov, na koncu pa je ostal brez lovorik, s 14 goli pa si z Nardinom Mulahusejnovićem razdelil trofejo najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije.

Naredil je velik korak v reprezentančnem smislu, saj je debitiral za člansko izbrano vrsto in se proti Gibraltarju vpisal med strelce, glede pomladi pa ostaja huda rana, ker ga selektor Milenko Ačimović ni uvrstil na seznam udeležencev evropskega prvenstva do 21 let. Mlakar je bil še lani kapetan slovenske izbrane vrste do 21 let, po javnem negodovanju zaradi neustreznosti odnosov in dela s takratnim selektorjem Primožem Gliho pa je na koncu glavno ceno glede kritik v kočljivem trenutku plačal sam.

Klub, ki še vedno časti Branka Oblaka

Marijan Pušnik je edini Slovenec, ki je vodil Hajduk. Pred petimi leti ga je vodil nekaj mesecev in se z njim skoraj prebil v skupinski del lige Europa (v play-offu je izpadel po dramatičnem izvajanju 11-metrovk proti Maccabiju iz Tel Aviva). Foto: Vid Ponikvar Mlakar se je pridružil klubu, za katerega je v preteklosti igralo že ogromno Slovencev. Največji vtis je pustil Branko Oblak, pred skoraj polovico stoletja eden najboljših nogometašev v tem delu Evrope, z nekaterimi slovenskimi legionarji se je splitski klub tudi opekel, saj niso dali od sebe tistega, kar so bili zmožni.

Zadnji Slovenec, ki je sodeloval s Hajdukom, je bil trener Marijan Pušnik, od igralcev pa so bele barve branili tudi Zdenko Iskra, Boško Bošković, Sašo Udovič, Robert Oblak, Dejan Bauman, Klemen Lavrič, Suad Fileković, Sebastjan Cimirotić in Marko Ranilović, v zdaj že razpuščeni ekipi se je še nedavno dokazoval Matija Burin, ki je pred dnevni sklenil sodelovanje s Celjani, iz Maribora pa se je pred leti v Split preselil tudi Dejan Mezga, dolgoletni nogometaš vijolic, sicer Hrvat s slovenskim potnim listom.

Ko se je Hajduk nazadnje odločil za prihod nogometaša iz slovenske lige, se mu poteza ni obrestovala, saj je Albanec z italijanskim potnim listom Francesco Tahiraj, ki je pred tem blestel v dresu Aluminiju, razočaral.

Kolonija slovenskih reprezentantov na Hrvaškem se širi. Osijek zastopata Mario Jurčević in Damjan Bohar. Foto: Osebni arhiv