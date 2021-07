Darko Milanič ima novega delodajalca in ne skriva sreče

Potem ko je Darko Milanič lani spomladi zapustil vroči trenerski stolček v Ljudskem vrtu, je na nov izziv čakal skoraj pol leta. Dočakal ga je na Slovaškem, kjer je prevzel serijskega prvaka Slovana. V Bratislavi je naletel na klub, v katerem je sodeloval s številnimi slovenskimi nogometaši. V prvenstvu je kmalu pobegnil tekmecem in si ustvaril veliko točkovno prednost. Ko je pozno spomladi zapravil prve zaključne žogice za osvojitev naslova in nanizal nekaj manj prepričljivih predstav, se je klubsko vodstvo odločilo za spremembe.

Milanič je, čeprav so ga od dvojne slovaške krone delili milimetri, pripravil kovčke in se vrnil v domovino. V njegovi trenerski kartoteki bo tako v rubriki osvojenih lovorik še vedno pisalo, da je NK Maribor popeljal do kar 12 lovorik, ne bosta pa prišteti lovoriki, ki ju je v prejšnji sezoni osvojil Slovan. Čeprav je Izolan najboljši slovaški klub vodil skoraj do konca sezone, bo pod omenjeni dosežek podpisan njegov naslednik Vladimir Weiss.

Po stopinjah Luke Elsnerja

Izolan ni prvi slovenski strateg na čelu Pafosa. V sezoni 2017/18 je na Cipru deloval že njegov stanovski kolega Luka Elsner. Foto: Vid Ponikvar Če je Milanič lani na novo trenersko priložnost čakal skoraj šest mesecev, pa je tokrat nov izziv našel že po slabih dveh mesecih. Primorec, ki se je v karieri zelo navezal na Štajersko (tako slovensko kot avstrijsko), je novo službo našel na Cipru. Tako bo prvič, odkar se dokazuje kot trener, vodil klub v obmorskem mestu.

Sprejel je ponudbo s Cipra, postal novi strateg Pafosa in nasledil Angleža Stephena Constantina. Pogodbo je sklenil za dve leti, ni pa prvi Slovenec, ki bo vodil ta klub. V sezoni 2017/18 je Pafos vodil Luka Elsner, zdajšnji trener belgijskega prvoligaša Kortrijka. Če je takrat v slačilnici kar mrgolelo slovenskih legionarjev, saj so barve Pafosa branili Mitja Lotrič, Matija Širok, Jan Koprivec in za kratek čas tudi Aljaž Ivačič, pa Milanič računa na igralski kader, v katerem ni slovenskih nogometašev. Za zdaj.

Poletni prestopni rok še traja, tako da bi lahko nekdanji kapetan slovenske reprezentance v tujini ponovno združil moči s katerim izmed rojakov.

Welcome Darko Milanic, the ex Leeds, Maribor, Godiva and Sturm Graz manager joins us on a 2 year contract! pic.twitter.com/7vaut7o69k — Pafos FC (@pafosfcofficial) June 30, 2021

O tem bo odločal skupaj s športnim direktorjem Ivanom Mancejem. Hrvat je prevzel odgovorni položaj pred tednom dni, v karieri pa je že večkrat sodeloval s slovenskimi strategi. Dolgo časa je bil pomočnik športnega direktorja Rijeke in tesen sodelavec tako Matjaža Keka kot tudi Simona Rožmana. Zdaj bo poskušal skupaj z Milaničem Pafos popeljali še višje od sedmega mesta, ki ga je osvojil v prejšnji sezoni.

Lastnik Pafosa poln hvale na račun Milaniča

Darko Milanič bo od zdaj deloval v ciprskem obmorskem mestu Pafos. Foto: Thinkstock "Vesel sem, da sem postal član Pafosove družine. Imamo velika pričakovanja za novo sezono. Skupaj s sodelavci sem pripravljen na trdo delo, ekipi želim vcepiti zmagovalno miselnost. Obljubljam, da se bom trudil po najboljših močeh, da uresničim cilje. Veselim se dela in pozdravljam navijače," je ob prihodu na Ciper sporočil 53-letni Milanič, ki je v preteklosti v tujini deloval že v Avstriji, Angliji in na Slovaškem, kot igralec pa je nase opozoril pri srbskem velikanu Partizanu.

Lastnik ciprskega kluba, bogati Rus Roman Dubov, je prepričan, da bo Milanič Pafosu pomagal do odmevnejših uspehov. "Srečni smo, da je Darko postal naš novi trener. Izkazuje ogromno strast do nogometne igre in željo po zmagi. Ima potrebno znanje in izkušnje, da popelje Pafos na višjo raven. Prepričani smo, da je Darko idealen trener za našo ekipo, tako za izpolnjevanje kratkoročnih kot tudi dolgoročnih ciljev," je prepričan Dubov, ruski nogometni zanesenjak in direktor podjetja Total Sports Investments, ki tesno sodeluje s štirimi klubi s Cipra, iz Latvije, Rusije in Senegala.

Milanič je zadnjo lovoriko kot trener osvojil v sezoni 2018/19, ko je Maribor popeljal do naslova prvaka. Po njegovem odhodu vijolice še niso osvojile lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pafos želi popeljati v Evropo, s katero ima Milanič že bogate izkušnje. Mariborčane je v preteklosti dvakrat popeljal v skupinski del lige Europa, enkrat pa celo v elitno ligo prvakov. Zdaj bo imel priložnost, da okusi še čare ciprskega prvenstva, v katerem je bila v prejšnji sezoni najmočnejša Omonia.