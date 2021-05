Klavrno slovo Milaniča na Slovaškem. Zdaj tudi uradno brez službe.

Sprva mu je kazalo imenitno. Ko je Darko Milanič lanskega septembra sprejel ponudbo Slovana, serijskega slovaškega prvaka, mu je šlo odlično. Tako v prvenstvu kot pokalu je rušil ovire kot za stavo, si priigral veliko prednost pred tekmeci. Na začetku svojega dela si je dovolil le nepričakovan spodrsljaj v Evropi, po katerem pa mu je klubsko vodstvo še izkazovalo podporo. Slednja je spomladi kopnela. Čeprav se je Slovan mirno bližal velikemu cilju, v prvenstvu je ohranil lepo prednost, v pokalu pa se uvrstil v finale, se je začelo zaupanje v slovenskega trenerja krhati.

Če bi Milanič danes s Slovanom premagal DAC, bi se veselil naslova slovaškega prvaka. Foto: Reuters

Dva poraza proti Spartaku iz Trnave, ki ju je zaznamovala tudi slaba igra Slovana, sta sodu izbila dno. Številni slovaški mediji so napovedali slovo slovenskega stratega in napovedali vrnitev Vladimirja Weissa starejšega. Če je klubsko vodstvo z odločitvijo med tednom še omahovalo, pa je v nedeljo, kmalu po bolečem domačem porazu z najbližjim zasledovalcem DAC (0:1), sporočilo, kako Milanič resnično ni več trener Slovana.

Ivan Kmotrik: Morali smo ukrepati

Milanič je v tuini deloval že v Avstriji, Angliji in na Slovaškem. Slovan zapušča tudi njegov pomočnik Novica Nikčević. Foto: Vid Ponikvar "Glavni razlog za trenersko spremembo je vrsta neuspešnih predstav in neželeni rezultati. Morali smo ukrepati in odločili smo se, da bomo Darka Milaniča odstavili z mesta glavnega trenerja. Trenersko vprašanje je v fazi rešitve, v prihodnjih dneh vas bomo obvestili, kdo bo vodil ekipo na naslednjih tekmah," je za klubsko stran dejal generalni direktor in podpredsednik kluba Ivan Kmotrik mlajši, ki naj bi se po poročanju slovaških medijev pred dnevi večkrat sestal z nekdanjim slovaškim selektorjem Weissom, tudi največjim kandidatom za prevzem praznega stolčka Slovana.

Kdor koli bo prevzel Milaničevo trenersko štafeto, bi lahko v poldrugem tednu osvojil kar dve lovoriki. Odlično mu gre v prvenstvu, kjer ima dva kroga pred koncem štiri točke prednost, 19. maja pa ga čaka finale pokala proti Žilini. Prizorišče dvoboja bo ravno stadion Tehelno Pole v Bratislavi, kjer domuje Slovan!

Slovanu se nasmiha že 11. naslov slovaškega prvaka. Foto: Reuters

Dolgoletni trener Maribor je tako izgubil službo tik pred tem, da bi prvič, odkar deluje kot trener v tujini, osvojil lovoriko. Na Slovaškem je vodil Slovan devet mesecev, manj prepričljive predstave v zadnjih tednih pa so ga stale zaupanja klubskega vodstva, ki se je odločilo, da bo poiskalo drugega trenerja.