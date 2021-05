''Zeleno-bela'' norišnica v Lizboni, nejasna usoda Šporarja

Konec neznank o novem prvaku je tudi v portugalskem prvenstvu. Dva kroga pred koncem si je naslov najboljšega zagotovil Sporting iz Lizbone in s tem končal 19-letni niz vladavine Benfice in Porta. Zeleno-belim, ki so še vedno neporaženi, je k naslovu pomagal tudi Andraž Šporar. Jeseni je v 14 nastopih dosegel tri zadetke, od februarja pa kot posojen napadalec ''levov'' igra za Brago.

Na Portugalskem v večini primerov o naslovu državnega prvaka odločajo le trije najmočnejši klubi. To so Benfica (37 naslovov), Porto (29) in Sporting (19). Skupaj so osvojili kar 85 od 87 portugalskih naslovov prvaka. Na seznam sta se vpisala le še Belenenses (1946) in Boavista (2001), prav vsi dozdajšnji portugalski prvaki pa prihajajo iz dveh največjih mest, Lizbone in Porta.

Veselje navijačev Sportinga na ulicah Lizbone, ko so pozdravili nogometaše Sportinga na "slavnostnem" avtobusu. Foto: Guliverimage

V torek zvečer je bilo noro v ''zeleno-belem'' delu portugalske prestolnice, ki stiska pesti za Sporting. Levi so na stadionu Jose Alvalade, ta je lani gostil zaključne tekme lige prvakov, z 1:0 premagali Boavisto in si dva kroga pred koncem zagotovili neulovljivo prednost osmih točk pred najbližjim zasledovalcem Portom.

Foto: Guliverimage

Na stadionu ni bilo gledalcev, so se pa zbrali na ulicah in proslavili uspeh, na katerega so čakali kar 19 let. Sporting je bil pred tem nazadnje prvak leta 2002, letos pa si je prislužil 19. zvezdico.

Zmagoviti zadetek je dosegel Paulinho, še jeseni napadalec Brage. V zimskem prestopnem roku je na željo trenerja Rubena Amorima prišel v Lizbono, v obratno smer pa se je kot posojeni igralec zeleno-belih odpravil Andraž Šporar.

Šporarja ni v načrtih trenerja portugalskih prvakov

Andraž Šporar je v jesenskem delu pomagal Sportingu s tremi zadetki, z zeleno-belimi levi je osvojil tudi ligaški pokal. Foto: Reuters Slovenski reprezentant je jeseni za Sporting zbral 14 nastopov, med strelce pa se je vpisal trikrat, tako da je tudi on zaslužen za naslov prvaka. Ljubljančan je pomagal Sportingu tudi do lovorike v ligaškem pokalu, kjer je konec januarja zaigral v finalu, prav proti Bragi (1:0). Zanimivo je, da lahko Šporar do konca sezone osvoji še eno lovoriko, saj se bo z Brago, ki je v prvenstvu uvrščena na četrto mesto, tako da bo prihodnjo sezono v Evropi nastopila v ligi Europa, v finalu portugalskega pokala 23. maja udaril z Benfico.

Kakšna bo usoda Šporarja, ki naj bi se po koncu sezone vrnil v Lizbono? Po poročanju portugalskega športnega dnevnika O jogo trener Amorim naj ne bi resneje računal na 27-letnega Ljubljančana. Če ga Braga po koncu sezone ne bo odkupila, tako obstaja velika možnost, da bi nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije poiskal srečo drugje.

Šporarju se je po svoje ponovila ''zeleno-bela'' šampionska izkušnja iz sezone 2015/16. Takrat je blestel z Olimpijo, v jesenskem delu dosegel kar 17 zadetkov, nato pa pozimi odšel v Švico. Zmaji so brez njega postali prvaki. Foto: Vid Ponikvar

S Sportingom, ki v tej sezoni sploh še ni izgubil dvoboja, ga sicer veže pogodba do poletja 2025. Zeleno-beli bodo v tej sezoni odigrali še dve tekmi. V soboto jih čaka veliki derbi, gostovanje pri Benfici, nato pa bodo v zadnjem krogu gostili Maritimo.

Vsi prvaki in pokalni zmagovalci v sezoni 2020/21:

Država Prvenstvo Pokalno tekmovanje Albanija vodi Teuta Durrës finale Vllaznia - Skenderbeu (29. maj) Anglija prvak Manchester City finale Leicester City - Chelsea (15. maj) Armenija vodi Alashkert finale Alashkert - Ararat (15. maj) Avstrija vodi Red Bull Salzburg zmagovalec Red Bull Salzburg Azerbajdžan vodi Qarabag finale Sumqayit - Kesle (24. maj) Belgija vodi Club Brugge zmagovalec Genk Bolgarija prvak Ludogorec Razgrad finale Arda Kardzhali - CSKA Sofija (19. maj) Bosna in Hercegovina vodi Borac Banja Luka finale Borac Banja Luka - Sarajevo (27. maj) Ciper prvak Omonia Nikozija finale Anorthosis - Olympiakos Nikozija (15. maj) Češka prvak Slavia Praga finale Viktoria Plzen - Slavia Praga (20. maj) Črna gora prvak Budućnost Podgorica finale Budućnost Podgorica - Dečić (1. junij) Danska vodi Midtjylland finale Sonderjyske - Randers (13. maj) Francija vodi Lille polfinale (12. in 13. maj) Grčija prvak Olympiakos Pirej finale Olympiakos Pirej - PAOK Solun (22. maj) Hrvaška prvak Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Istra 1961 (19. maj) Italija prvak Inter finale Atalanta Bergamo - Juventus Torino (19. maj) Izrael vodi Maccabi Haifa polfinale (12. maj) Kosovo vodi Prishtina finale Dukagjini - Llapi (12. maj) Luksemburg vodi F91 Dudelange 1/16 finala Madžarska prvak Ferencvaroš zmagovalec Ujpest Moldavija vodi Šerif Tiraspol finale Sfintul Gheorghe - Šerif Tiraspol (30. maj) Nemčija prvak Bayern München finale RB Leipzig - Borussia Dortmund (13. maj) Nizozemska prvak Ajax Amsterdam zmagovalec Ajax Amsterdam Poljska prvak Legia Varšava zmagovalec Rakow Czestochowa Portugalska prvak Sporting Lizbona finale Braga - Benfica (23. maj) Romunija vodi CFR Cluj polfinale (12. maj) Rusija prvak Zenit St. Peterburg finale Lokomotiv Moskva - Krilja Sovetov (12. maj) Severna Irska vodi Linfield polfinale (18. maj) Severna Makedonija prvak Shkëndija finale Akademija Pandev - Sileks (19. maj) Slovaška vodi Slovan Bratislava finale Žilina - Slovan Bratislava (19. maj) Slovenija vodi Olimpija Ljubljana polfinale (12. in 13. maj) Srbija prvak Crvena zvezda finale Crvena zvezda - Partizan (25. maj) Škotska prvak Glasgow Rangers finale St. Johnstone - Hibernian (22. maj) Španija vodi Atletico Madrid zmagovalec Barcelona Švica prvak Young Boys Bern finale St. Gallen - Luzern (24. maj) Turčija vodi Bešiktaš Istanbul finale Antalyaspor - Bešiktaš (18. maj) Ukrajina prvak Dinamo Kijev finale Dinamo Kijev - Zorya (13. maj) Wales vodi Connah's Quay ni potekalo

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.