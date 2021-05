Ljubljančan, ki so ga pri Olimpiji odpisali, na Poljskem veliki junak #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni reprezentant David Tijanić na Poljskem žari od sreče. V nedeljo se je izkazal v finalu poljskega pokala, kjer je dosegel zmagoviti zadetek v 89. minuti in Rakowu iz Czestochowe po zmagi nad Arko Gdynio (2:1) pomagal do zgodovinskega uspeha, prve lovorike v klubski zgodovini. Postal je zlati adut s klopi, saj je pred tem v igri prebil le devet minut!

V nedeljo sta se na Poljskem za pokalno lovoriko udarila Rakow in Arka. Na papirju je bil favorit klub iz Czestochowe, pri katerem se dokazuje tudi slovenski legionar David Tijanić. Z izjemnim nizom neporaženosti v spomladanskem delu, v vseh tekmovanjih ni izgubil kar 13 tekem zapored, se je v prvenstvu povzpel na tretje mesto, v pokalu pa si je v nedeljo priigral priložnost, da osvoji prvo lovoriko v klubski zgodovini. Na praznem stadionu v Lublinu, pri čemer Slovenec ni bil uvrščen v začetno enajsterico Rakowa, mu sprva ni kazalo dobro. Čeprav si je priigral kopico priložnosti, žoga ni hotela v mrežo, za nameček so tekmeci na začetku drugega dela povedli z 1:0.

Vrhunci finala poljskega pokala:

Rakow se je znašel v težavah, a je v zadnjih minutah poskrbel za veliki preobrat. V 80. minuti je v igro vstopil Tijanić. Le minuto pozneje je Španec Ivi Lopez, nekdanji nogometaš Seville in Getafeja, izenačil na 1:1, nato je v predzadnji minuti rednega dela opozoril nase še Tijanić. Triindvajsetletni Ljubljančan je spretno potisnil žogo v mrežo Arke in se veselil najbolj pomembnega zadetka kariere. Rakow je osvojil prvo lovoriko in si zagotovil igranje v Evropi. Prihodnjo sezono se bo dokazoval v novoustanovljeni konferenčni ligi.

V tej sezoni je Ljubljančan za Rakow v poljskem prvenstvu dosegel šest zadetkov. Foto: Guliverimage

Tijanić je nekdanji up ljubljanske Olimpije, kjer je veljal za enega najbolj obetavnih in talentiranih mladincev, a je bil v članski zasedbi obsojen le na drobtinice. Redno tekmovalno formo je ujel v Kranju, kjer je nosil dres Triglava. Leta 2018 bi se že skoraj preselil na Poljsko. V Krakovu ga je od sklenitve sodelovanja z Wislo ločil le še podpis pogodbe, a se je nepričakovano zapletlo. Razočaran se je vrnil v domovino, še naprej opozarjal nase na Gorenjskem, nato pa se je leta 2020 dogovoril z Rakowom.

Veselje novopečenih poljskih pokalnih zmagovalcev Foto: Guliverimage

To je bil zadetek v polno. Zvezni igralec, ki prisega na dres z igralno številko 43, na Poljskem ni skoparil z odmevnimi nastopi. Prislužil si je tudi vpoklic selektorja Matjaža Keka in lani debitiral v članski reprezentanci proti San Marinu, letos je Rakowu pomagal do največjega uspeha v klubski zgodovini, prve pokalne lovorike.

Slovenci napadajo pokalne lovorike Tijanić ni edini slovenski legionar, ki bi lahko v tej sezoni osvojil pokalno lovoriko. Nastop v finalu so si zagotovili tudi Atalanta Josipa Iličića, RB Leipzig Kevina Kampla, Dinamo Zagreb Petra Stojanovića, Braga Andraža Šporarja, Dinamo Kijev Benjamina Verbiča, Sarajevo Elvisa Džafića …

Vsi prvaki in pokalni zmagovalci v sezoni 2020/21:

Država Prvenstvo Pokalno tekmovanje Albanija vodi Teuta Durrës finale Vllaznia - Skenderbeu (29. maj) Anglija vodi Manchester City finale Leicester City - Chelsea (15. maj) Armenija vodi Ararat finale Alaškert - Ararat (15. maj) Avstrija vodi Red Bull Salzburg zmagovalec Red Bull Salzburg Azerbajdžan vodi Qarabag finale Sumqayit - Kesle (24. maj) Belgija vodi Club Brugge zmagovalec Genk Bolgarija vodi Ludogorec Razgrad finale Arda Kardzhali - CSKA Sofija (19. maj) Bosna in Hercegovina vodi Sarajevo finale Borac Banja Luka - Sarajevo (27. maj) Ciper vodi Omonia Nikozija finale Anorthosis - Olympiakos Nikozija (15. maj) Češka prvak Slavia Praga polfinale (5. maj) Črna gora prvak Budućnost Podgorica polfinale (5. maj) Danska vodi Midtjylland finale Sonderjiske - Randers (13. maj) Francija vodi Lille polfinale (11. maj) Grčija prvak Olympiakos Pirej finale Olympiakos Pirej - PAOK Solun (22. maj) Hrvaška vodi Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Istra 1961 (19. maj) Italija prvak Inter finale Atalanta Bergamo - Juventus Torino (19. maj) Izrael vodi Maccabi Haifa polfinale (11. in 12. maj) Kosovo vodi Prishtina finale Dukagjini - Llapi (12. maj) Luksemburg vodi Fola Esch 1/16 finala Madžarska prvak Ferencvaroš finale Fehervar - Ujpest (3. maj) Moldavija vodi Šerif Tiraspol polfinale (4. maj) Nemčija vodi Bayern München finale RB Leipzig - Borussia Dortmund (13. maj) Nizozemska prvak Ajax Amsterdam zmagovalec Ajax Amsterdam Poljska prvak Legia Varšava zmagovalec Rakow Czestochowa Portugalska vodi Sporting Lizbona finale Braga - Benfica (23. maj) Romunija vodi CFR Cluj polfinale (12. maj) Rusija prvak Zenit St. Peterburg finale Lokomotiv Moskva - Krilja Sovetov (12. maj) Severna Irska vodi Linfield 1/8 finala (8. maj) Severna Makedonija prvak Shkëndija finale Akademija Pandev - Sileks (19. maj) Slovaška vodi Slovan Bratislava polfinale (4. in 5. maj) Slovenija vodi Olimpija Ljubljana polfinale (12. maj) Srbija prvak Crvena zvezda finale Crvena zvezda - Partizan (25. maj) Škotska prvak Glasgow Rangers polfinale (8. in 9. maj) Španija vodi Atletico Madrid zmagovalec Barcelona Švica prvak Young Boys Bern polfinale (4. maj) Turčija vodi Bešiktaš Istanbul finale Antalyaspor - Bešiktaš (18. maj) Ukrajina prvak Dinamo Kijev finale Dinamo Kijev - Zorya (13. maj) Wales vodi Connah's Quay ni potekalo

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.