Ajax nizozemski prvak

Naslov v sezoni 2020/21 so danes potrdili Jurrien Timber (10.), Sebastien Haller (61.), Devyne Rensch (66.) in Davy Klaassen (75.).

Tri kroge pred koncem ima Ajax 79 točk, PSV Eindhoven 65, Alkmaar pa 64.

Čeprav tudi na Nizozemskem veljajo omejitve zbiranja in prepoved obiskovanja športnih prireditev, se je pred stadionom in v mestu zbralo na tisoče navijačev. Ti so proslavili prvi naslov prvaka po letu 2019, potem ko lani v tej državi zaradi pandemije tekmovanja niso dokončali.

Ajax, ki je v petek podaljšal pogodbo s trenerjem Erikom Ten Hagom do 2023, je tako sezono končal z dvojno krono, saj je pred dvema tednoma v finalu pokala premagal Vitesse Arnhem.