Video: Reuters

Po informacijah amsterdamske TV-postaje AT5 so demonstranti metali stole v navijače Maccabija. Policijske mobilne enote naj bi Izraelce ščitile in jih pospremile v njihove hotele. Popoldne je prišlo tudi do spopadov med izraelskimi nogometnimi navijači in varnostnimi silami v središču mesta. Po podatkih policije je bilo aretiranih okoli ducat ljudi zaradi motenja javnega reda in miru ter nezakonitega posedovanja pirotehničnih predmetov.

Že pred tekmo naj bi v bližini stadiona na jugovzhodu mesta prišlo do posameznih prepirov. Po podatkih policije je do prizorišča poskušalo priti okoli 200 demonstrantov, še navaja dpa. Mestna uprava je pred tem prepovedala demonstracije neposredno pred stadionom Johan Cruijff in določila alternativno lokacijo v bližini za zbiranje. Vendar naj bi mobilne enote policije demonstrante zadržale stran od stadiona.

#Maccabi Tel Aviv hooligans find out after singing zionist chants and attacking citizens in Amsterdam, they thought they’re in #Israel and they can do whatever they want without consequences.



One of them jumped in the river to escape and ended up saying “Free #Palestine” https://t.co/bXhm9rfuzY pic.twitter.com/HHvkWJtjOe