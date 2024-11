Pomembnejši dogodki:



7.15 Izrael sprejel zakon o izgonu sorodnikov teroristov

8.00 Izraelska opozicija med prisego Kaca protestno zapustila kneset

Poslanci izraelske opozicije so med četrtkovo prisego Izraela Kaca kot naslednika razrešenega obrambnega ministra Joava Galanta protestno zapustili plenarno dvorano parlamenta. Glasovi poslancev vladajoče koalicije so sicer zadostovali za potrditev Kaca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že pred glasovanjem so poslanci koalicije in opozicije kričali drug na drugega in si izmenjevali žaljivke. Zaradi razrešitve Galanta, po kateri so v sredo v Tel Avivu izbruhnili tudi protivladni protesti, so poslanci opozicije nazadnje protestno zapustili plenarno dvorano kneseta.

Potrditev Izraela Kaca za novega obrambnega ministra - nadomestil je razrešenega Joava Galanta - je razjezila opozicijo v knesetu. Med njegovo prisego so opozicijski poslanci protestno zapustili dvorano. Foto: Reuters Za potrditev Kaca kot novega obrambnega ministra so zadostovali glasovi poslancev vladajoče koalicije. Kac, ki velja za zaupnika premierja Benjamina Netanjahuja, je doslej zasedal položaj zunanjega ministra. To funkcijo bo odslej opravljal dosedanji minister brez listnice Gideon Sar.

Netanjahu je razrešitev Galanta utemeljil z izgubo zaupanja vanj, rekoč da je ta sprejemal odločitve in dajal izjave, ki so bile v nasprotju z odločitvami varnostnega kabineta.

Nekdanji vodja obrambnega resorja je v zadnjem času večkrat pozval k diplomatski rešitvi za osvoboditev preostalih talcev, ki jih v Gazi še zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas. Zavzemal se je tudi za vpoklic ultraortodoksnih moških v vojsko.

Sporna zakonodaja, ki jo je predlagal član stranke Likud premierja Benjamina Netanjahuja, velja za sorodnike prve stopnje, torej za starše, brate in sestre ali otroke tistih, ki so jih spoznali za krive terorističnega dejanja ali podpore terorizmu.

Izraelske organizacije za človekove pravice trdijo, da je zakon v nasprotju z ustavo. Tudi ministrstvo za pravosodje in generalni državni tožilec sta izrazila pomisleke glede tega, kako bo mogoče izvajati zakonodajo, ki bo verjetno izpodbijana na sodišču.

Po trditvah nekaterih predstavnikov izraelske opozicije v knesetu, na katere se sklicuje britanski BBC, je nova zakonodaja namenjena palestinskim državljanom Izraela, znanim tudi kot izraelski Arabci. Teh je okoli 20 odstotkov.

Zakon dovoljuje izgon družinskih članov tistih, ki so bili vnaprej seznanjeni z napadi in tega niso prijavili policiji, so izrazili podporo terorističnemu dejanju ali se z njim poistovetili. Omogoča tudi izgon sorodnikov tistih, ki so javno izrazili pohvalo, simpatijo ali spodbudo terorističnemu dejanju ali teroristični organizaciji. Izgnali bi jih v Gazo ali drugam, odvisno od okoliščin.

Sorodnike bi deportirali po odredbi notranjega ministra. Nekateri člani kneseta so med razpravo o predlogu zakona predlagali, da se ne bi uporabljal proti judovskim državljanom Izraela, je poročal portal Times of Israel.

Izraelski državljani bi ohranili državljanstvo tudi po izgonu. Vrnitev bi jim prepovedali za od sedem do 15 let. Tiste s stalnim prebivališčem, med katere sodi večina palestinskega prebivalstva Vzhodnega Jeruzalema, bi lahko izgnali za od deset do 20 let.

Poleg tega je bila odobrena petletna začasna odredba, ki omogoča zaporno kazen za mlajše od 14 let, obsojene zaradi umora v okviru terorističnega dejanja ali dejavnosti teroristične organizacije.